መተግበሪያን ማስገደድ ወይም ማሰናከል ይሻላል?
በስማርት ፎኖች እና ታብሌቶች አለም ብዙውን ጊዜ መተግበሪያን ማቆም ወይም ማሰናከል የሚለውን ውሳኔ እራሳችንን እንጋፈጣለን። ሁለቱም አማራጮች ጥቅማጥቅሞች አሏቸው ፣ ግን የትኛው የተሻለ ነው? ወደዚህ ክርክር እንመርምር እና የእያንዳንዱን አካሄድ ጥቅሙንና ጉዳቱን እንመርምር።
መተግበሪያን ለማቋረጥ አስገድድ፡-
አንድ መተግበሪያን አስገድደው ለቀው ሲወጡ፣ በመሠረቱ ሙሉ በሙሉ ይዘጋሉ። ይህ ማለት መተግበሪያው ከበስተጀርባ መስራት ያቆማል እና ሁሉም ሂደቶቹ ይቋረጣሉ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ከብዙ ተግባር ስክሪን በማንሸራተት ወይም የመሳሪያውን መቼት በመጠቀም ማቆምን ማስገደድ ይቻላል።
የኃይል ማቋረጥ ደጋፊዎች የባትሪ ዕድሜን ለመቆጠብ እና ጠቃሚ የስርዓት ሀብቶችን ነፃ ለማውጣት ይረዳል ብለው ይከራከራሉ። አላስፈላጊ መተግበሪያዎችን በመዝጋት የመሣሪያዎን አጠቃላይ አፈጻጸም ማሻሻል ይችላሉ። በተጨማሪም፣ አንድ መተግበሪያ ምላሽ በማይሰጥበት ወይም በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ማስገደድ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ነገር ግን፣ አንድ መተግበሪያን በኃይል ማቆም የራሱ አሉታዊ ጎኖች ሊኖሩት እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። አንዳንድ መተግበሪያዎች፣ በተለይም ከበስተጀርባ ሂደቶች ላይ የሚመሰረቱ፣ ማሳወቂያዎችን ለማቅረብ ወይም የተወሰኑ ተግባራትን ለማከናወን ያለማቋረጥ መስራት ያስፈልጋቸው ይሆናል። እነዚህን መተግበሪያዎች እንዲያቆሙ ማስገደድ ተግባራቸውን ሊያስተጓጉል እና እንደታሰበው እንዳይሰሩ ሊያግዳቸው ይችላል።
መተግበሪያን በማሰናከል ላይ፡
በሌላ በኩል አንድ መተግበሪያን ማሰናከል ከመሳሪያዎ ላይ ሙሉ በሙሉ ሳያስወግዱት ማጥፋትን ያካትታል። ይህ አማራጭ በተለምዶ ቀድሞ ለተጫኑ የስርዓት መተግበሪያዎች ወይም ላወረዷቸው መተግበሪያዎች ይገኛል። መተግበሪያን ማሰናከል ከበስተጀርባ እንዳይሄድ፣ የስርዓት ሃብቶችን እንዳይጠቀም ወይም በእርስዎ መተግበሪያ መሳቢያ ውስጥ እንዳይታይ ይከለክለዋል።
መተግበሪያን ከማሰናከል ዋናዎቹ ጥቅሞች አንዱ በመሣሪያዎ ላይ ያለውን የማከማቻ ቦታ መልሰው እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑ ነው። እምብዛም የማይጠቀሙባቸው ወይም አስቀድመው የተጫኑ እና ለእርስዎ ምንም ፍላጎት የሌላቸው አፕሊኬሽኖች ካሉዎት፣ እነሱን ማሰናከል መሣሪያዎን እንዲቀንስ እና አፈፃፀሙን ሊያሻሽል ይችላል።
ሆኖም፣ መተግበሪያን ማሰናከል ሁልጊዜ የተሻለው መፍትሄ ላይሆን ይችላል። አንዳንድ የተሰናከሉ መተግበሪያዎች አሁንም ትንሽ መጠን ያለው የማከማቻ ቦታ ሊፈጁ ይችላሉ፣ እና የተወሰኑ የስርዓት መተግበሪያዎችን ማሰናከል የተኳኋኝነት ችግሮችን ሊያስከትል ወይም ሌሎች መተግበሪያዎች በትክክል እንዳይሰሩ ሊያደርግ ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ አንድ መተግበሪያን ማቆም ማስገደድ መሣሪያዬን ሊጎዳ ይችላል?
መ: አንድ መተግበሪያን ማስገደድ በአጠቃላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው እና በመሣሪያዎ ላይ ምንም ጉዳት አያስከትልም። ነገር ግን፣ መተግበሪያዎችን ከመጠን በላይ ማቆምን ማስገደድ የባትሪ ህይወት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እና የጀርባ ሂደቶችን እንደሚያስተጓጉል ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ጥ፡ መተግበሪያን ማሰናከል ከመሳሪያዬ ያስወግደዋል?
መ: መተግበሪያን ማሰናከል ከመሣሪያዎ ላይ ሙሉ በሙሉ አያስወግደውም። መተግበሪያውን በቀላሉ ያቦዝነዋል እና ከበስተጀርባ እንዳይሰራ ወይም በመተግበሪያዎ መሳቢያ ውስጥ እንዳይታይ ይከለክላል። መተግበሪያው በማንኛውም ጊዜ ዳግም ሊነቃ ይችላል።
ለማጠቃለል፣ አንድ መተግበሪያን የማስገደድ ወይም የማሰናከል ውሳኔ በእርስዎ ልዩ ፍላጎቶች እና ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ነው። አንድ መተግበሪያ ችግር እየፈጠረ ከሆነ ወይም የመሣሪያዎን ሀብቶች እያሟጠጠ ከሆነ፣ ማቆም ማስገደድ አዋጭ አማራጭ ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል መተግበሪያን ማሰናከል መሳሪያዎን እንዲቀንስ እና የማከማቻ ቦታን ለማስለቀቅ ይረዳል። ለምርጫዎችዎ እና ለመሳሪያዎ አጠቃቀም የሚስማማ ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት የእያንዳንዱን አቀራረብ ጥቅሞች እና ጉዳቶች ግምት ውስጥ ያስገቡ።