ኢሊኖይ በግዴታ የመንገድ ፈተናዎች በዕድሜ ለገፉ አሽከርካሪዎች አድልዎ እያደረገ ነው?

የቅርብ ጊዜ መረጃ እንደሚያሳየው፣ በአሜሪካ ውስጥ አረጋውያን የመንጃ ፈቃዳቸውን ለማደስ የመንገድ ፈተና እንዲወስዱ የሚፈልግ ኢሊኖይ ብቻ ነው። ተቺዎች ይህ ፖሊሲ አድሎአዊ እና አላስፈላጊ ነው ብለው ይከራከራሉ ፣ ምክንያቱም አኃዛዊ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከፍተኛ አሽከርካሪዎች በግዛቱ ውስጥ በጣም ደህና ከሆኑት መካከል ናቸው። የ75 አመቱ የቬትናም ጦርነት አርበኛ ጆን ቢሊስ ለ50 አመታት ትኬት እንዳልተቀበለ እና ሙሉ በሙሉ የመንዳት ችሎታ እንዳለው በመግለጽ በዚህ መስፈርት መበሳጨቱን ገልጿል። AARP ኢሊኖይ እድሜ ብቻውን የመኪና አደጋ እንደማይፈጥር በማጉላት የግዴታ ፈተናዎችን ይቃወማል። ሕጎች በእውነተኛ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው እንጂ የዕድሜ መድልዎ መሆን የለባቸውም ብለው ይከራከራሉ።
በስቴት ሴክሬታሪ ፅህፈት ቤት የተደረገ ጥናት እድሜያቸው 75 እና ከዚያ በላይ የሆኑ የኢሊኖይ አሽከርካሪዎች በ24.39 አሽከርካሪዎች 1,000 የብልሽት መጠን እንደነበራቸው አረጋግጧል ይህም በግዛቱ ውስጥ ሁለተኛው ዝቅተኛው ነው። ይህ የሚያመለክተው አብዛኞቹ አረጋውያን አሽከርካሪዎች በመንገድ ላይ ኃላፊነት ያለባቸው እና ደህና መሆናቸውን ነው። የዲሞክራቲክ ግዛት ተወካይ ጆይስ ሜሰን ለአረጋውያን የመንገድ ፈተናዎችን ለማስወገድ ህግን ለማስተዋወቅ አስበዋል, ይህም ኢሊኖይ ተጨማሪ ምርመራ ከማያስፈልጋቸው ሌሎች ግዛቶች ጋር ይጣጣማል. የሜሰን አላማ ህጎች በእድሜ አድልዎ ሳይሆን በምርምር እና በእውነተኛ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው።
በኢሊኖይ ውስጥ የአረጋውያን የግዴታ ፈተናዎች ታሪክ እ.ኤ.አ. በ 1958 የተጀመረ ሲሆን እድሜያቸው 69 እና ከዚያ በላይ የሆኑ አሽከርካሪዎች ለፈቃድ እድሳት የመንገድ ፈተናን እንዲያልፉ የሚያስገድድ ህግ በሥራ ላይ በዋለበት ወቅት ነው። ባለፉት አመታት, የእድሜ ገደብ እና የፈተና ድግግሞሽ ተስተካክሏል. ይሁን እንጂ ተቺዎች በእድሜ ላይ የተመሰረተ ፈተና ጊዜ ያለፈበት እና የአረጋውያንን አሽከርካሪዎች የግል አቅም ግምት ውስጥ አያስገባም ብለው ይከራከራሉ.
እንደ AAA ያሉ አንዳንድ ድርጅቶች የከፍተኛ ፈተናዎችን ሃሳብ የሚደግፉ ቢሆንም እነሱን ለማስወገድ በቂ መረጃ እንደሌለ በመግለጽ, ብዙዎች የግዴታ የመንገድ ፈተናዎች አላስፈላጊ እና አድሎአዊ ናቸው ብለው እንደሚያምኑ ግልጽ ነው. በመጨረሻም፣ ፈተናዎቹን የመሻር ውሳኔ በኢሊኖይ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የሚቆይ እና የህግ አውጭ እርምጃ ያስፈልገዋል።