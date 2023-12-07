እኔ ሬክስ እውነተኛ ዳይኖሰር ነኝ?

ኢንዶሚነስ ሬክስ እውነተኛ ዳይኖሰር ነው?
ማጠቃለያ:
I ሬክስ በመባል የሚታወቀው ኢንዶሚነስ ሬክስ በብሎክበስተር “ጁራሲክ ዓለም” ፊልም ላይ ከታየ በኋላ በሰፊው ተወዳጅነትን አገኘ። ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች ይህ አስፈሪ ፍጡር በእውነተኛው ዳይኖሰር ላይ የተመሰረተ ነው ወይንስ በሆሊውድ ፈጠራ ላይ የተመሰረተ ነው ብለው ይጠይቃሉ. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የኢንዶሚነስ ሬክስን አመጣጥ በጥልቀት እንመረምራለን ፣ ባህሪያቱን እንመረምራለን እና ለጥያቄው አጠቃላይ መልስ እንሰጣለን-እኔ ሬክስ እውነተኛ ዳይኖሰር ነው?
መግቢያ:
ኢንዶሚነስ ሬክስ፣ በጄኔቲክ የተሻሻለ ዲቃላ ዳይኖሰር፣ በ2015 “ጁራሲክ ዓለም” ፊልም ላይ ለአለም አስተዋወቀ። ይህ ፍጡር በሚያስደንቅ መጠን፣ ተንኮለኛ ብልህነት እና ወደር የለሽ ጨካኝነቱ በዓለም ዙሪያ ያሉ ተመልካቾችን ቀልብ ገዛ። ይሁን እንጂ ኢንዶሚነስ ሬክስ ልቦለድ ፈጠራ ብቻ እንደሆነ እና በቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ እንደሌለ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ኢንዶሚነስ ሬክስን መረዳት፡-
ኢንዶሚነስ ሬክስ በተለይ ቲራንኖሳዉረስ ሬክስ፣ ቬሎሲራፕተር እና ሌሎችን ጨምሮ ከተለያዩ የዳይኖሰር ዝርያዎች የተገኙ ጄኔቲክ ቁሳቁሶችን በማጣመር ለፊልሙ ተዘጋጅቷል። ልዩ ባህሪያቱ፣ እንደ የመምሰል ችሎታው እና የማሰብ ችሎታው ከፍ ያለ፣ እንደ አስፈሪ ባላንጣነት ያለውን ማራኪነት ለማሳደግ የተነደፉ ናቸው።
ሪል ዳይኖሰርስ ከ ኢንዶሚነስ ሬክስ፡
ኢንዶሚነስ ሬክስ ከእውነተኛ ዳይኖሰርስ ጋር አንዳንድ ተመሳሳይነቶችን ሊጋራ ቢችልም፣ በእውነታ እና በልብ ወለድ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት አስፈላጊ ነው። እንደ ቲ.ሬክስ እና ቬሎሲራፕተር ያሉ እውነተኛ ዳይኖሰርቶች ከሚሊዮኖች አመታት በፊት ነበሩ እና ከቅሪተ አካል ማስረጃዎች ይታወቃሉ። ይሁን እንጂ ኢንዶሚነስ ሬክስ ለመዝናኛ ዓላማዎች ብቻ የተፈጠረ ምናባዊ እና ሳይንሳዊ ግምት ውጤት ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ ኢንዶሚነስ ሬክስ ምንድን ነው?
መ: ኢንዶሚነስ ሬክስ ለ“ጁራሲክ ዓለም” ፊልም የተፈጠረ ምናባዊ ድብልቅ ዲይኖሰር ነው። እሱ እውነተኛ ዳይኖሰር አይደለም።
ጥ፡ Indominus Rex እንዴት ተፈጠረ?
መልስ፡ በፊልሙ ውስጥ ኢንዶሚነስ ሬክስ የተፈጠረው ከተለያዩ የዳይኖሰር ዝርያዎች የተገኘውን ዲኤንኤ በማጣመር በጄኔቲክ ምህንድስና ነው።
ጥ፡ Indominus Rex በቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ ሊገኝ ይችላል?
መ፡ አይ፣ ኢንዶሚነስ ሬክስ እውነተኛ ዳይኖሰር አይደለም እና በቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ የለም።
ጥ፡ ከኢንዶሚነስ ሬክስ ጋር የሚመሳሰሉ እውነተኛ ዳይኖሶሮች አሉ?
መ: ልክ ኢንዶሚነስ ሬክስን የሚመስሉ እውነተኛ ዳይኖሰርቶች ባይኖሩም፣ እንደ ቲ.ሬክስ እና ቬሎሲራፕተር ያሉ አንዳንድ ዳይኖሶሮች የተወሰኑ ባህሪያትን ይጋራሉ።
ለማጠቃለል ፣ I ሬክስ በመባልም የሚታወቀው ኢንዶሚነስ ሬክስ እውነተኛ ዳይኖሰር አይደለም። ለ“ጁራሲክ ዓለም” ፊልም የተነደፈ ምናባዊ ፈጠራ ነው። ከእውነተኛ ዳይኖሰርስ ጋር አንዳንድ ተመሳሳይነት ሊኖረው ቢችልም፣ በልብ ወለድ እና በሳይንሳዊ እውነታ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት አስፈላጊ ነው። ኢንዶሚነስ ሬክስ በሚያስደነግጥ መገኘቱ ተመልካቾችን መማረኩን ቀጥሏል፣ነገር ግን በምናብ እና በሲኒማ ድንቅ መስክ ብቻ ተወስኖ ይቆያል።
ምንጮች:
- “Jurassic World” ፊልም: [www.jurassicworld.com]
- ናሽናል ጂኦግራፊ: [www.nationalgeographic.com]