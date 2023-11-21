ኮቪድ ለሁለተኛ ጊዜ የከፋ ነው?
በቀጠለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሀል በብዙ ሰዎች አእምሮ ውስጥ የነበረው ጥያቄ ቫይረሱ ለሁለተኛ ጊዜ ቢያዝስ የከፋ ነው ወይ የሚለው ነው። ሳይንቲስቶች ልብ ወለድ ኮሮናቫይረስን ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ ፣የበሽታው ከባድነት ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ እንደሚችል የሚጠቁሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ማስረጃዎች አሉ ፣የመጀመሪያቸውም ሆነ ከዚያ በኋላ የሚመጣው ኢንፌክሽን።
ኮቪድ-19 ምንድን ነው?
ኮቪድ-19፣ አጭር የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019፣ በከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ኮሮናቫይረስ 2 (SARS-CoV-2) የሚመጣ ተላላፊ በሽታ ነው። በዋነኛነት የሚተላለፈው በበሽታው የተያዘ ሰው ሲያስል፣ ሲያስል ወይም ሲያወራ በመተንፈሻ አካላት ጠብታዎች ነው።
የኮቪድ-19 ክብደት በቀድሞው ኢንፌክሽን ይወሰናል?
ለሁለተኛ ጊዜ በኮቪድ-19 የተያዙ አንዳንድ ግለሰቦች በጣም ከባድ የሆኑ የሕመም ምልክቶች እንደታዩባቸው ቢናገሩም፣ ይህ ለሁሉም ሰው የሚሆን እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። የሕመሙ ክብደት በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሊመሰረት ይችላል፣ ይህም የአንድን ሰው አጠቃላይ ጤና፣ ዕድሜ፣ እና ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ማንኛውንም የጤና እክል ጨምሮ።
ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ለሁለተኛ ጊዜ የከፋ ምልክቶች ሊታዩ የሚችሉት?
በሁለተኛው ኢንፌክሽን ወቅት ለበለጠ ከባድ ምልክቶች አንዱ ሊሆን የሚችል ማብራሪያ ፀረ-ሰው-ጥገኛ ማሻሻያ (ADE) በመባል የሚታወቀው ክስተት ነው። ADE የሚከሰተው በመጀመሪያው ኢንፌክሽን ወቅት በሰውነት በሽታ ተከላካይ ሕዋሶች የሚመረቱ ፀረ እንግዳ አካላት በተከታዮቹ ኢንፌክሽኖች ወቅት ቫይረሱን ወደ ሴሎች መግባቱን ሲያሻሽሉ እና ወደ ከባድ ህመም ያመራሉ ። ይሁን እንጂ ይህንን ሂደት እና አንድምታውን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
እንደገና ኢንፌክሽን መከላከል ይቻላል?
እንደገና መበከል ቢቻልም እንደ ጥሩ የእጅ ንጽህና መለማመድ፣ ጭንብል ማድረግ እና ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅን የመሳሰሉ የመከላከያ እርምጃዎችን መውሰድ በቫይረሱ የመያዝ እድልን በእጅጉ ይቀንሳል። በተጨማሪም ክትባቱ ከባድ በሽታን ለመከላከል እና እንደገና የመወለድ እድልን በመቀነስ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
በማጠቃለያው፣ አንዳንድ ግለሰቦች በኮቪድ-19 ሁለተኛ ኢንፌክሽን ወቅት ይበልጥ ከባድ የሆኑ ምልክቶች ሊታዩባቸው እንደሚችሉ የሚጠቁሙ መረጃዎች ቢኖሩም፣ ዓለም አቀፋዊ ክስተት አይደለም። የሕመሙ ክብደት ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ ይችላል, እና የተለያዩ ምክንያቶች ለዚህ ልዩነት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ. የቫይረሱን ስርጭት ለመዋጋት እና በግለሰቦች እና በማህበረሰቦች ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ ለመቀነስ ቀጣይ ምርምር እና የመከላከያ እርምጃዎችን ማክበር ወሳኝ ናቸው።