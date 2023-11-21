ኮስትኮ በዎልማርት ነው የተያዘው?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ በሁለቱ ዋና ዋና የችርቻሮ ኩባንያዎች፣ Costco እና Walmart ባለቤትነት ዙሪያ ብዙ ግምቶች እና ውዥንብሮች ነበሩ። ብዙ ሰዎች እነዚህ ሁለቱ የችርቻሮ ችርቻሮ ነጋዴዎች በሆነ መንገድ የተገናኙ ናቸው ብለው አስበው ነበር፣ አንዳንዶች እንዲያውም Costco የዋልማርት ንብረት እንደሆነ ይጠቁማሉ። ስለዚህ ወደዚህ ርዕስ እንመርምር እና እውነታን ከልብ ወለድ እንለየው።
በመጀመሪያ እና ከሁሉም በላይ, ያንን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው ኮስትኮ የዋልማርት ባለቤትነት አይደለም።. እነዚህ ሁለት ኩባንያዎች የራሳቸው የተለየ የባለቤትነት መዋቅሮች እና የንግድ ሞዴሎች ያላቸው ሙሉ ለሙሉ የተለያዩ አካላት ናቸው. ዋልማርት ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ሲሆን ኮስትኮ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ ነው።
ኮስትኮ ጅምላ ኮርፖሬሽን በ1983 በሲያትል፣ ዋሽንግተን ውስጥ ተመሠረተ። የአባልነት-ብቻ መጋዘን ክበቦች ሰንሰለት ይሰራል፣ ብዙ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ለአባላቱ ያቀርባል። በሌላ በኩል፣ Walmart Inc. በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው። የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች፣ እና የግሮሰሪ መደብሮችን በመላው ዓለም ይሰራል።
ሁለቱም ኩባንያዎች በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዋና ተዋናዮች ሲሆኑ፣ የተለያዩ ስልቶች አሏቸው እና የተለያዩ የደንበኛ ክፍሎችን ኢላማ ያደርጋሉ። ዋልማርት የሚያተኩረው በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎችን ለሰፊ ደንበኛ በማቅረብ ላይ ሲሆን ኮስትኮ ደግሞ የጅምላ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ለአባላቱ በማቅረብ የበለጠ የበለጸገ ደንበኛን ዒላማ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart እና Costco መካከል ግንኙነት አለ?
መ፡ አይ፣ በ Walmart እና Costco መካከል ምንም ባለቤትነት ወይም ጉልህ ግንኙነት የለም። የራሳቸው አስተዳደር እና የባለቤትነት መዋቅር ያላቸው የተለዩ ኩባንያዎች ናቸው.
ጥ፡ በ Walmart እና Costco መካከል ተመሳሳይነት አለ?
መ: ሁለቱም ኩባንያዎች በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሲሆኑ, የተለያዩ የንግድ ሞዴሎች አሏቸው እና የተለያዩ የደንበኛ ክፍሎችን ያነጣጠሩ ናቸው. ይሁን እንጂ ሁለቱም ለደንበኞቻቸው ተወዳዳሪ ዋጋ ለማቅረብ ይጥራሉ.
ጥ፡ የዋልማርት አባልነት ካርዴን በCostco መጠቀም እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ የዋልማርት አባልነት ካርድዎን በCostco መጠቀም አይችሉም። እያንዳንዱ ኩባንያ የራሱ የአባልነት ፕሮግራም አለው, እና ሊለዋወጡ አይችሉም.
ለማጠቃለል፣ ኮስትኮ የዋልማርት ባለቤትነት እንደሌለው ግልጽ ነው። እነዚህ ሁለት የችርቻሮ ችርቻሮዎች የራሳቸው ልዩ ስልቶች እና የደንበኛ መሰረት ያላቸው የተለያዩ አካላት ናቸው። በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሊወዳደሩ ቢችሉም፣ ራሳቸውን ችለው ይሠራሉ እና አንዳቸው ለሌላው ጉልህ የሆነ ባለቤትነት ወይም ግንኙነት የላቸውም።