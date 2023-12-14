በ2023 የአየርላንድ ምርጥ ቤተሰብ ማን ዘውድ ይሆናል?

ባልተጠበቀ ሁኔታ፣ የታዋቂው የአየርላንድ ፍትስት ቤተሰብ ስሪት በዚህ ገና በRTE ላይ አይተላለፍም። ታዋቂው ፊቶች እና የቤተሰቦቻቸው አባላት በተወዳዳሪዎች ተከታታይ ፈተናዎች ላይ የሚታዩበት ተወዳጁ ትርኢት በዚህ አመት ከበዓሉ መርሃ ግብር ባለመገኘቱ አድናቂዎችን አሳዝኗል።
ይሁን እንጂ በትዕይንቱ ላይ ለሚታዩ ተመልካቾች ሁሉም ተስፋ አልጠፋም. የአየርላንድ ፊትስት ቤተሰብ የመጨረሻ ውድድር ዛሬ እሁድ በ6.30፡XNUMX ፒኤም በ RTE One ላይ ይካሄዳል። በአዲሱ አቅራቢ ላውራ ፎክስ እና አሰልጣኝ ሶንያ ኦሱሊቫን ከ Mairead Ronan እና Anna Geary ሲረከቡ የተቀሩት ቤተሰቦች ለጠንካራ ውጊያ እየተዘጋጁ ነው።
በውድድር ዘመኑ ፍጻሜ ላይ ከሚወዳደሩት ቤተሰቦች መካከል በርንስ ከቲፔራሪ፣ ስትራትፎርድስ ከካቫን፣ ቦናርስ ከቲፐርሪ እና መርፊስ ከካርሎው ይገኙበታል። እያንዳንዱ ቤተሰብ በውድድሩ ላይ የራሱን ልዩ ችሎታ እና ቁርጠኝነት ያመጣል።
ለእነዚህ ቤተሰቦች የሚጠብቃቸው ፈተናዎች ለልብ ድካም አይደሉም። በሊፊ ወንዝ ላይ የሚካሄደው የጀልባ ውድድር የቡድን ስራቸውን እና ጽናታቸውን ይፈትሻል፣ በመቀጠልም ታዋቂው የኋለኛው ዎል ውድድር። የታችኛው ሁለቱ ቤተሰቦች በ The Eliminator ውስጥ ስለሚፋለሙ አንድ ቤተሰብ ብቻ አሸናፊ ሆኖ ጉዳዩ ከፍተኛ ነው።
ጉዞው የሚያጠናቅቀው በጥንታዊው ሃንግንግ ቱግ እና በታላቁ የመጨረሻ ፍፃሜ ሲሆን አሸናፊው የአየርላንድ ምርጥ ቤተሰብ 2023 ዘውድ የሚቀዳጅበት ነው። ቤተሰቦች ድሉን ለማሳደድ ራሳቸውን ወደ ገደባቸው ሲገፉ ደስታው የሚታይ ነው።
በድርጊት የታጨቀው የታላቁ የአየርላንድ ፍተስት ቤተሰብ በዲሴምበር 17 ከቀኑ 6.30፡XNUMX ሰአት በRTE One እና RTE ተጫዋች አያምልጥዎ። ለዜና መጽሄታችን በመመዝገብ የቅርብ ጊዜዎቹን አርዕስቶች ወቅታዊ መረጃዎችን ያግኙ እና አዲሱን የዋትስአፕ ማህበረሰባችንን በየቀኑ ለሚወስዱት የRSVP ቀጥታ ይዘት ይቀላቀሉ።