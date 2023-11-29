አየርላንድ የመጀመሪያውን ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ ወደ ጠፈር አስጀመረች።

ለሀገሪቷ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ስትደርስ አየርላንድ የመጀመሪያውን ሳተላይት EIRSAT-1 በተሳካ ሁኔታ ወደ ምህዋር አምጥቃለች። ከተለመደው የጫማ ሳጥን ያነሰ የሆነው ይህ “cubesat” ሳተላይት በ Falcon 9 SpaceX ሮኬት ላይ የተወነጨፈችው ካሊፎርኒያ ውስጥ ካለ ቦታ ነው። አየርላንድ አሁን በጠፈር ፈላጊ ሀገራት ተርታ ተቀላቅላለች ይህም ለአገሪቱ የጠፈር ቴክኖሎጂ አቅም አዲስ ምዕራፍ ነው።
ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ “ሳተላይትህን ፍላይ!” በተገኘ ድጋፍ በ UCD (ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ደብሊን) ተቀርጾ፣ ተገንብቷል እና ተፈትኗል። የተማሪ ፕሮግራም፣ EIRSAT-1 አየርላንድ በአለምአቀፍ የጠፈር ኢንደስትሪ ውስጥ እያደገ መሆኗን የሚያሳይ ነው። ከዩሲዲ የሜካኒካል እና የቁሳቁስ ምህንድስና ትምህርት ቤት የመጡት ዶ/ር ዴቪድ ማኪውን፣ ምረቃው ሲቃረብ ሁለቱንም ብሩህ ተስፋ እና ጭንቀት ገልጿል። የቡድኑ የስድስት አመት ትጋት በዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል።
በተሳካ ሁኔታ ማስጀመር እና ማሰማራት እንደጀመረ ቡድኑ በ EIRSAT-1 የሚተላለፉትን አንቴናዎቹ ከተሰማሩ በኋላ የሚተላለፉትን የመጀመሪያ ምልክቶች በጉጉት ይጠብቃል። ከተሰማሩ ሁለት ሰዓታት በኋላ ሳተላይቱ በ UCD የመሬት ጣቢያ ላይ ያልፋል፣ ይህም ቡድኑ እነዚህን ምልክቶች እንዲቀበል እድል ይሰጣል—በጉጉት የሚጠበቀው እና “የምልክት ማግኛ” ወይም AoS።
የEIRSAT-1 በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ ያለው አላማ በጋማ-ሬይ ፍንዳታ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለሚከሰቱ የብርሃን ፍንዳታዎች ወሳኝ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። በተጨማሪም ሳተላይቱ በ UCD የተቀረፀውን አዲስ የአመለካከት ቁጥጥር ስርዓትን በመሞከር እና የሙቀት ሽፋን ናሙናዎችን ከላይ ይገመግማል።
የማስጀመሪያ ወይም የማሰማራት ጉዳዮች በማይቻል ሁኔታ፣ የEIRSAT-1 ቡድን አዎንታዊ ሆኖ ይቆያል። ዶ/ር ማኬውን አፅንዖት የሰጡት የማስጀመሪያ ፓድ ላይ መድረስ እንኳን ትልቅ ስኬት እንደሆነ በመግለጽ ለተሳተፉ ከ50 በላይ የዶክትሬት ተማሪዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል የትምህርት ልምድ በማሳየት ነው። ፕሮጀክቱ የአየርላንድን አቅም በሳተላይት ዲዛይን፣በሙከራ እና በማረጋገጥ ረገድ ትልቅ አስተዋጽዖ አበርክቷል - ይህም ለበረራ ብቁ ሃርድዌር እንዲመረት አድርጓል።
የEIRSAT-1 ፕሮጀክት የኢ.ኤስ.ኤ ትምህርት ቢሮ፣ የሳይንስ ፋውንዴሽን አየርላንድ፣ የአየርላንድ የምርምር ካውንስል፣ ኢንተርፕራይዝ አየርላንድ፣ ዩሲዲ፣ ኦፔኔት፣ የኢንተርፕራይዝ፣ ንግድ እና ቅጥር መምሪያ እና የአየርላንድ አውሮፓ የጠፈር ትምህርት ሃብትን ጨምሮ ከተለያዩ አካላት ለጋስ ድጋፍ አግኝቷል። ቢሮ.
በየጥ
የEIRSAT-1 ዓላማ ምንድን ነው?
EIRSAT-1 የተነደፈው ስለ ጋማ ሬይ ፍንዳታ፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላሉ የብርሃን ፍንዳታ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና አዳዲስ የአመለካከት ቁጥጥር ስርዓቶችን እና የሙቀት ሽፋን ናሙናዎችን ለመፈተሽ ነው።
EIRSAT-1 በአየርላንድ ወደ ያመጠቀ የመጀመሪያው ሳተላይት ነው?
አዎ፣ EIRSAT-1 በአየርላንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የወረወረችው ሳተላይት ነው።
የEIRSAT-1 ፕሮጀክትን የደገፈው ማን ነው?
ፕሮጀክቱ ከኢዜአ ትምህርት ቢሮ፣ ከሳይንስ ፋውንዴሽን አየርላንድ፣ ከአይሪሽ የምርምር ካውንስል፣ ኢንተርፕራይዝ አየርላንድ፣ ዩሲዲ፣ ኦፔኔት፣ የኢንተርፕራይዝ፣ ንግድ እና ቅጥር መምሪያ እና የአየርላንድ አውሮፓ የጠፈር ትምህርት ሃብት ቢሮ ድጋፍ አግኝቷል።