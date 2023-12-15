iQOO 12 እና OnePlus 12 ን ማነጻጸር፡ የከፍተኛ-መጨረሻ የስማርትፎኖች ጦርነት

በዘመናዊው የስማርትፎኖች አለም ውስጥ ሁለት ተቀናቃኞች በቅርቡ ብቅ አሉ - iQOO 12 እና OnePlus 12. iQOO 12 ህንድ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጀምር OnePlus 12 በቅርቡ በቻይና ገበያ ሊጀምር ነው. ህንድ ሊለቀቁ ቢቃረቡም በእነዚህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ መሳሪያዎች ላይ የማወቅ ጉጉት አስቀድሞ ተነክቷል። እጅግ በጣም ጥሩ በሆኑ ባህሪያት እና ከፍተኛ-ደረጃ ዝርዝሮች ሁለቱም ስማርትፎኖች ዓላማቸው የኃይል ተጠቃሚዎችን እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን ፍላጎት ለማሟላት ነው። የእነዚህን በጣም በጉጉት የሚጠበቁ መሳሪያዎችን ከዝርዝራቸው እና ካለው መረጃ በመነሳት ወደ ንፅፅር እንመርምር።
ንድፍ: ሁለቱም iQOO 12 እና OnePlus 12 ከመስታወት እና ከብረት ውህደታቸው ጋር የውበት እና የመቆየት ስሜትን ያንጸባርቃሉ። iQOO 12 የፓንደር ብላክ፣ ኔቡላ ሰማያዊ እና ሲልቨር ነጭ ቀለሞች ምርጫን ይሰጣል፣ OnePlus 12 ግን በጄድ ብላክ፣ አስራል አረንጓዴ እና ሚስቲ ዋይት ይመጣል። በሁለቱ መካከል ያለው ውሳኔ ወደ ግላዊ ዘይቤ እና ምርጫ ይወርዳል።
አፈጻጸም: በ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 የተጎላበተ፣ ሁለቱም iQOO 12 እና OnePlus 12 እንከን የለሽ አፈጻጸምን ያቀርባሉ። እንደ Kryo 780 CPU እና Adreno 730 GPU ባሉ የላቁ አካላት እነዚህ መሳሪያዎች ፈጣን እና ቀልጣፋ ስራዎችን ያረጋግጣሉ። IQOO 12 በከፍተኛው 16GB RAM ያስደምማል፣ OnePlus 12 ግን እስከ 24GB RAM ከሚጠበቀው በላይ ይበልጣል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች በቂ የሆነ ባለብዙ ተግባር ችሎታዎችን ይሰጣል።
ካሜራ: IQOO 12 ባለ 50-ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ፣ 64-ሜጋፒክስል የቴሌፎቶ ካሜራ እና 50-ሜጋፒክስል እጅግ ሰፊ ካሜራ አለው። እንዲህ ዓይነቱ ጥምረት ሹል, ዝርዝር እና ሰፊ አንግል ጥይቶችን ይፈቅዳል. በሌላ በኩል OnePlus 12 ተመሳሳይ 50-ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ, 48-ሜጋፒክስል ultrawide ካሜራ እና 64-ሜጋፒክስል የቴሌፎቶ ካሜራ ያቀርባል. OnePlus 12 ከታዋቂው የካሜራ ኩባንያ Hasselblad ጋር ባለው ሽርክና ተጠቃሚ ሲሆን ይህም ለተጠቃሚዎች የተሻሻሉ የካሜራ ባህሪያትን ሊያቀርብ ይችላል።
ባትሪ: ሁለቱም ስማርትፎኖች ረጅም ጊዜ የሚቆይ ሃይል የሚሰጡ ግዙፍ ባትሪዎች የተገጠሙ ናቸው። iQOO 12 ባለ 5000mAh ባትሪ አለው፣ ከ OnePlus 12's 5400mAh ባትሪ በመጠኑ ያነሰ ነው። ሆኖም ሁለቱም መሳሪያዎች ፈጣን ባትሪ መሙላትን ይደግፋሉ። iQOO 12 120W FlashChargeን ይመካል፣ ይህም ሙሉ ክፍያ በ15 ደቂቃ ውስጥ ብቻ እንዲኖር ያስችላል። OnePlus 12 100W SuperVOOC ቻርጅ ይጠቀማል፣ ይህም በ25 ደቂቃ ውስጥ ሙሉ ክፍያን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ሁለቱም ስማርትፎኖች ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎች በጉዞ ላይ እያሉ ሌሎች መሳሪያዎችን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲከፍሉ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው በ iQOO 12 እና OnePlus 12 መካከል መምረጥ በግለሰብ ምርጫዎች እና መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ ነው. iQOO 12 በመብረቅ-ፈጣን የኃይል መሙላት አቅሙ እና ጠንካራ የካሜራ ማዋቀሩ ተለይቶ ይታወቃል። በተቃራኒው የOnePlus 12 ከሃሰልብላድ ጋር ያለው ትብብር ለፎቶግራፍ አድናቂዎች ማራኪ ሀሳብ ይሰጣል። ፈጣን ባትሪ መሙላት፣ ልዩ የሆነ ፎቶግራፍ ማንሳት ወይም አጠቃላይ አፈጻጸም ቅድሚያ ቢሰጥ ሁለቱም ስማርት ስልኮች ከውድድር የሚለያቸው ልዩ ባህሪያትን አቅርበዋል።