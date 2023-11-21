iQOO 12፡ የህንድ የመጀመሪያው ስማርት ስልክ ከ Snapdragon 8 Gen 3 Chipset ጋር

በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው iQOO 12 በህንድ ዲሴምበር 12 ሊመረቅ ነው።የ iQOO 11 ተተኪ እንደመሆኑ መጠን ይህ ስማርት ፎን የህንድ ገበያን አብዮት ሊፈጥር ነው ሃይለኛውን Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset ን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየ።
በቅርቡ በቻይና በተጀመረው iQOO 12 የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን ትኩረት ስቧል። የሚገርም ባለ 6.78 ኢንች ስክሪፕት ስልኩ በ1,260×2,800 ፒክስል ጥራት ስለታም ምስሎችን ያቀርባል። ለስላሳ የ144Hz እድሳት ፍጥነት እና HDR10+ ድጋፍ በመኩራራት ተጠቃሚዎች የተሻሻለ የእይታ ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ።
በ iQOO 12 ላይ ያለው የካሜራ ማዋቀር ምንም የሚያስደንቅ አይደለም። ባለ 50 ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ፣ ባለ 64-ሜጋፒክስል የቴሌፎቶ ሌንስ 100x ዲጂታል የማጉላት አቅም ያለው እና ባለ 50 ሜጋፒክስል እጅግ ሰፊ አንግል ሌንስ በማሳየት ተጠቃሚዎች እያንዳንዱን ውስብስብ ዝርዝሮች በትክክል ማንሳት ይችላሉ። በተጨማሪም ስልኩ አስደናቂ የራስ ፎቶዎችን እና የቪዲዮ ጥሪዎችን ለማድረግ ባለ 16 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ አለው።
በማከማቻ-ጥበበኛ፣ iQOO 12 የማይታመን 1 ቴባ የማከማቻ ቦታ ይሰጣል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ሁሉንም ውሂባቸውን ያለምንም ገደብ እንዲያከማቹ ያስችላቸዋል። የግንኙነት አማራጮች እና ዳሳሾች ከከፍተኛው የiQOO 12 Pro ሞዴል ጋር እኩል ናቸው፣ ይህም እንከን የለሽ አጠቃቀምን እና ምቾትን ያረጋግጣል። ስልኩ በተጨማሪ የውስጠ-ማሳያ የጣት አሻራ ዳሳሽ አለው እና ለተጨማሪ ደህንነት በመልክ መክፈትን ይደግፋል።
የዘመናዊ ተጠቃሚዎችን ፍላጎት ለማሟላት iQOO 12 ጠንካራ 5,000mAh ባትሪ ተጭኗል። ከዚህም በላይ፣ ተጠቃሚዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ስልኩን ቻርጅ ለማድረግ የሚያስችል እጅግ በጣም ፈጣን 120 ዋ ኃይል መሙላትን ይደግፋል።
ከዋጋ አንፃር፣ iQOO 12 የተለያዩ አወቃቀሮችን ያቀርባል። የመሠረት ሞዴል፣ 12GB RAM እና 256GB ማከማቻ ያለው፣ በCNY 3,999 (በግምት 45,000 Rs.) ዋጋ ይጀምራል። የ16GB RAM + 512GB ማከማቻ ሥሪት በCNY 4,299 (በ50,000 Rs አካባቢ) ተሽጧል፣ እና የመስመር ላይ ከፍተኛው 16GB RAM + 1TB ማከማቻ ልዩነት CNY 4,699 (በግምት 53,000 Rs.) ያስከፍላል። ስልኩ በቻይና ውስጥ ለቅድመ-ትዕዛዞች ይገኛል ፣ ሽያጩ ከኖቬምበር 14 ይጀምራል።
የ iQOO 12 ተከታታዮች በታኅሣሥ 12 ታላቅ ወደ ህንድ ገበያ ሊገባ በመሆኑ ተዘጋጁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በህንድ ውስጥ የ Snapdragon 8 Gen 3 ቺፕሴትን ኃይል እና ፈጠራ ለመለማመድ ይዘጋጁ።
በየጥ:
ጥ፡ የ iQOO 12 ባህሪ ምን ቺፕሴት ያደርጋል?
መ: iQOO 12 በህንድ ውስጥ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset ን የያዘ የመጀመሪያው ስማርት ስልክ ነው።
ጥ፡ የ iQOO 12 ዋጋ ምን ያህል ነው?
መ: የ iQOO 12 ዋጋ ከCNY 3,999 (በግምት 45,000 Rs.) ለ ቤዝ ሞዴል ከ12GB RAM እና 256GB ማከማቻ ይጀምራል።
ጥ፡ iQOO 12 ፈጣን ባትሪ መሙላትን ይደግፋል?
መ: አዎ፣ iQOO 12 እጅግ በጣም ፈጣን 120W ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።
ጥ፡- መቼ ነው iQOO 12 በህንድ ውስጥ የሚጀመረው?
መ: iQOO 12 በህንድ ዲሴምበር 12 እንዲጀመር ተይዟል።