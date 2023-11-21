Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro፡ የባንዲራዎች ግጭት

በ vivo አሰላለፍ ስር የበላይ ለመሆን የሚደረገው ውጊያ የ iQOO 12 Pro እና Vivo X100 Pro መለቀቅ ይቀጥላል። ሁለቱም ስልኮች ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እና አስደናቂ ባህሪያትን የሚያሳዩ የየራሳቸው ብራንዶች ዋና ሞዴሎች ናቸው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ዲዛይን፣ ማሳያ፣ አፈጻጸም፣ የካሜራ አቅም፣ የባትሪ ዕድሜ እና አጠቃላይ ዋጋን ጨምሮ የእነዚህን ሁለት መሳሪያዎች ዝርዝር ንጽጽር ውስጥ እንመረምራለን። በዚህ ንጽጽር መጨረሻ ላይ የትኛው መሣሪያ ከእርስዎ ፍላጎቶች ጋር በተሻለ ሁኔታ እንደሚስማማ ግልጽ ግንዛቤ ይኖርዎታል።
ንድፍ፡- iQOO 12 Pro ቅልጥፍና ዘመናዊ ዲዛይን፣ ውበትን እና ዘላቂነትን ያስገኛል። በሌላ በኩል፣ Vivo X100 Pro በቀጭኑ መገለጫው እና በጠንካራ የግንባታ ጥራቱ ያስደንቃል።
ማሳያ፡ iQOO 12 Pro የሚገርም ባለ 6.78 ኢንች AMOLED ማሳያ ባለ ኳድ ኤችዲ+ 1440 x 3200 ፒክስል ጥራት ያለው ጥርት ያለ እና ደማቅ እይታዎችን ያቀርባል። Vivo X100 Pro ባለ 6.78 ኢንች AMOLED ማሳያ እና ባለ ሙሉ ኤችዲ+ ጥራት 1260 x 2800 ፒክሰሎች፣ የበለፀጉ ቀለሞች እና መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ጋር አብሮ ይመጣል።
አፈጻጸም፡ በQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset የታጠቁ፣ iQOO 12 Pro ለብዙ ተግባራት እና ለሚፈልጉ መተግበሪያዎች የተመቻቸ የአፈጻጸም ሃይል ነው። Vivo X100 Pro የ MediaTek Dimensity 9300 ቺፕሴትን ያቀርባል ፣ ይህም ለተለያዩ ስራዎች ለስላሳ ስራ ጠንካራ አፈፃፀም ይሰጣል ።
ካሜራ፡- iQOO 12 Pro ባለ 50 ሜፒ ዋና ዳሳሽ፣ 64 ሜፒ ሁለተኛ ደረጃ ዳሳሽ እና ሌላ 50 ሜፒ ዳሳሽ ጨምሮ ባለ ሶስት ካሜራ ማዋቀር ይመካል። ይህ ማዋቀር በፎቶግራፍ ላይ ሁለገብነትን ያቀርባል እና በተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ በተለየ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ይሰራል። Vivo X100 Pro ባለሶስት 50 ሜፒ ካሜራ ማዋቀር በዝቅተኛ ብርሃን አቅሙ የሚታወቅ ዋና ዳሳሽ ያለው ፕሮፌሽናል እና ተራ ፎቶግራፍ አንሺዎችን ያቀርባል።
ባትሪ፡ በ5100 mAh ባትሪ እና ፈጣን ኃይል በ120W፣ iQOO 12 Pro ፈጣን የኃይል መሙያ ጊዜ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ የባትሪ ህይወት ያረጋግጣል። Vivo X100 Pro ከትልቅ ባትሪ 5260 mAh ወይም 5400 mAh ነው የሚመጣው እና በ 100W ፈጣን ባትሪ መሙላትን ይደግፋል ይህም ከባትሪ ህይወት አንፃር ጠርዙን ይሰጣል።
ዋጋ፡- ትክክለኛዎቹ ዋጋዎች በክልል እና በችርቻሮ ነጋዴዎች ሊለያዩ ቢችሉም፣ ሁለቱም ስልኮች በገበያው ፕሪሚየም ክፍል ውስጥ ተቀምጠዋል። iQOO 12 Pro በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ €650 ወይም 750 ዶላር ጀምሮ የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ይሰጣል ፣ Vivo X100 Pro በተመሳሳይ ዋጋ ግን በቻይና ይጀምራል።
በማጠቃለያው፣ iQOO 12 Pro እና Vivo X100 Pro ሁለቱም ልዩ የሆኑ ስማርትፎኖች እያንዳንዳቸው ልዩ ጥንካሬዎች አሏቸው። iQOO 12 Pro በማሳያ ጥራት እና በፍጥነት ባትሪ መሙላት ያበራል፣ Vivo X100 Pro በትልቁ ባትሪው እና በሚያስደንቅ የካሜራ አፈፃፀሙ ጎልቶ ይታያል። በመጨረሻ፣ በሁለቱ መካከል ያለው ምርጫ የሚወሰነው በተጠቃሚው ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች እና ምርጫዎች ላይ ነው።