አይፎን 16 እና አይፎን 16 ፕላስ 8ጂቢ ማህደረ ትውስታ እና ኤ17 ባዮኒክ ቺፕ ለማቅረብ

በሃይቶንግ ኢንተርናሽናል ሴኩሪቲስ የቴክኖሎጂ ተንታኝ እንደሚሉት መጪው አይፎን 16 እና አይፎን 16 ፕላስ ሞዴሎች 8ጂቢ ሜሞሪ ይዘው ይመጣሉ እና የ TSMC N17E ሂደትን በመጠቀም በተመረተው A3 Bionic ችፕ ነው የሚሰሩት። ይህ አሁን ካለው የ iPhone ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀር በ RAM ውስጥ ከፍተኛ ጭማሪ ያሳያል።
በ6 ከአይፎን 13 ጀምሮ መደበኛው የአይፎን ሞዴሎች 2021GB ማህደረ ትውስታ ነበራቸው፣ይህ አዝማሚያም በ iPhone 15 እና iPhone 15 Plus እንደሚቀጥል ይጠበቃል። ሆኖም ግን 15ጂቢ ማህደረ ትውስታን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያቀርቡት iPhone 15 Pro እና iPhone 8 Pro Max ናቸው። ይህ ማለት በ 17 የ A2023 ባዮኒክ ቺፕ እና የጨመረው ማህደረ ትውስታ ከአንድ አመት በኋላ ወደ መደበኛ ሞዴሎች ይወርዳል።
በ iPhone 17 መስመር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉት A18 እና A16 Bionic ቺፖች የሚሠሩት የ TSMC's N3E ሂደትን በመጠቀም ነው፣ ይህም የተሻሻለ 3nm node ነው። በአይፎን 17 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ የሚጠበቀው A15 ባዮኒክ ቺፕ በ3nm የተፈጠረ ሂደት የአፕል የመጀመሪያው ቺፕ ይሆናል። ይህ ከቀድሞው ትውልድ ቺፕስ ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የአፈፃፀም እና የውጤታማነት ማሻሻያዎችን ያመጣል.
በ iPhone 17 Pro እና iPhone 15 Pro Max ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው A15 Bionic ቺፕ የ TSMC N3B ሂደትን በመጠቀም እንደሚመረት ልብ ሊባል ይገባል። ሆኖም አፕል ለ iPhone 3 እና iPhone 16 Plus ወደ N16E ሂደት ይቀየራል። የN3B ሂደት የ TSMC ዋናው 3nm መስቀለኛ መንገድ ከ Apple ጋር በሽርክና የተፈጠረ ሲሆን N3E ቀላል እና ይበልጥ ተደራሽ የሆነ መስቀለኛ መንገድ ሲሆን አብዛኞቹ ሌሎች የ TSMC ደንበኞች ይጠቀማሉ። N3E የተሻለ አፈጻጸምን ያቀርባል ነገር ግን ከ N3B ጋር ሲነጻጸር የውጤታማነት ግብይቶች አሉት።
ይህ የ A17 Bionic ቺፕ የማምረት ሂደት ለውጥ እንደ ወጪ ቆጣቢ መለኪያ ተብሎ ተወራ። ይሁን እንጂ አፕል ይህንን ማብሪያ / ማጥፊያ ለማድረግ ፈቃደኛ የሆነ ይመስላል ፣ ይህም ወደ ቅልጥፍና መቀነስ ሊያመራ ይችላል ነገር ግን የተሻለ አጠቃላይ አፈፃፀም።
የ N3E ሂደትን ለ A17 Bionic ቺፕ ለመጠቀም መወሰኑ በሰኔ ወር በ Weibo ላይ ከተጋሩት ወሬዎች ጋር ይዛመዳል። ምንም እንኳን በወቅቱ የማይታሰብ ቢሆንም አፕል ይህን ለውጥ ያደርጋል ተብሎ ተገምቶ ነበር።
አፕል ከ N3B ወደ N3E ለመቀየር መምረጡ ኩባንያው የ TSMC እድገትን ለመጠቀም የወደፊት ቺፖችን በአዲስ መልክ መቅረጽ እንደሚያስፈልገውም ያሳያል። N3B የተነደፈው እንደ የሙከራ መስቀለኛ መንገድ ነው እና ከ TSMC ተተኪ ሂደቶች እንደ N3P፣ N3X እና N3S ጋር ተኳሃኝ አይደለም።
መጀመሪያ ላይ አፕል የ N3B ሂደቱን ለ A16 Bionic ቺፕ ለመጠቀም አቅዶ ነበር, ነገር ግን በጊዜ ጉዳዮች ምክንያት, ወደ N4 መመለስ ነበረባቸው. አፕል በ 3 ከ N16E ጋር ወደ መጀመሪያው A17 ዲዛይኖች ከመሸጋገሩ በፊት በመጀመሪያ ለኤ17 ባዮኒክ ቺፕ የታሰበውን የ N3B ሲፒዩ እና የጂፒዩ ኮር ዲዛይን ሊጠቀም ይችላል።
በማጠቃለያው አይፎን 16 እና አይፎን 16 ፕላስ ከፍተኛ የማህደረ ትውስታ መጠን በ8ጂቢ ሊጨምሩ ተዘጋጅተዋል እና የ TSMC N17E ሂደትን በመጠቀም በተሰራው A3 Bionic Chip የሚሰራ ይሆናል። ይህ የማምረት ሂደት ለውጥ የተሻሻለ አፈጻጸምን ሊያስከትል ይችላል፣ ምንም እንኳን በውጤታማነት ላይ አንዳንድ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ።
ምንጮች:
- MacRumors በጄፍ ፑ፣ የሆንግ ኮንግ የኢንቨስትመንት ድርጅት Haitong International Securities