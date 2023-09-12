አፕል አይፎን 15 በማሻሻያ እና በተጨመሩ ዋጋዎች ሊለቀቅ ነው።

አፕል አዲሱን ስማርት ስልኩን አይፎን 15 በማክሰኞ ሊጀምር ነው። ተንታኞች እንደሚተነብዩት አዲሱ ሞዴል ከተለያዩ ማሻሻያዎች ጋር እንደሚመጣ ነገር ግን ለተወሰኑ ስሪቶች የዋጋ ጭማሪ አለው። ከአይፎን 15 በተጨማሪ አፕል አዳዲስ የአፕል ዎች እና ኤርፖድስ ስሪቶችን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
እንደ ዘገባው ከሆነ አይፎን 15 የተሻሻለ ካሜራ እና የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ወደብ ያሳያል። የመደበኛ አይፎን 15 እና የአይፎን 15 ፕላስ ዋጋ ሳይለወጥ ቢቆይም፣ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ሞዴሎች አይፎን 15 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። IPhone 15 Pro እስከ 100 ዶላር የዋጋ ጭማሪ ሊያይ ይችላል፣ አጠቃላይ ዋጋውን ወደ 1,099 ዶላር በማድረስ፣ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ደግሞ እስከ 200 ዶላር ዝላይ በማየት 1,299 ዶላር ዋጋ ሊደርስ ይችላል።
በጣም ውድ የሆኑት የአይፎን 15 ስሪቶች የተስፋፋ ማከማቻ፣ ረጅም የባትሪ ህይወት፣ ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነት እና የታይታኒየም ፍሬሞችን ያቀርባሉ። አፕል ሸማቾችን ወደ እነዚህ በጣም ውድ አማራጮች ለመንዳት ተስፋ ያደርጋል። የፕሮ ሞዴሎቹ በአዲሱ A17 Bionic chipset ፕሮሰሰር ላይም ይሰራሉ።
ሁሉም የአይፎን 15 ስሪቶች የዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ ወደብ ያካትታሉ፣ ይህም አፕል ቻርጀሮችን ላልሆኑ ተጠቃሚዎች ተለዋዋጭነትን ይሰጣል። ሌላው አዲስ ባህሪ ዳይናሚክ ደሴት ነው፣ በማሳያው አናት ላይ ያለው ክፍል ማንቂያዎችን ወይም የሂደት ዝመናዎችን ያቀርባል።
የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ አይፎን እንደ ጤና እና የባንክ መረጃ ያሉ ጠቃሚ መረጃዎችን በማከማቸት እና ለክፍያ የሚውል በመሆኑ የሰዎች ህይወት ዋነኛ አካል ሆኗል ብለዋል። ይህ ቢሆንም፣ የአይፎን ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ2.4 ነጥብ XNUMX በመቶ የቀነሰበትን የቅርብ ጊዜ የገቢ ሪፖርት ላይ እንደታየው አፕል የአይፎን ሽያጭ የረዥም ጊዜ ማሽቆልቆል ገጥሞታል።
የአይፎን 15 ማስታወቂያ ማክሰኞ ከምሽቱ 1 ሰአት ላይ የሚውል ሲሆን በአፕል ድረ-ገጽ ላይ በኦንላይን ሊታይ ይችላል። አዲሱ አይፎን በሴፕቴምበር 22 አካባቢ ለገበያ ይቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ብሉምበርግ
– ኢቢሲ ዜና