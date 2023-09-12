አፕል አይፎን 15ን ለመልቀቅ ሲዘጋጅ ደስታ ይገነባል።

አፕል በሴፕቴምበር 22, 2023 የተወሰኑ ገበያዎችን ለመምታት በዝግጅት ላይ እያለ አዲሱን አይፎን ለመክፈት በጉጉት እየተጠባበቀ ነው ። መሣሪያውን ቀድሞ ለማዘዝ ያለው አማራጭ በሴፕቴምበር 12 ከ Apple Launch Event ጀምሮ ይገኛል ። አይፎን 15 የታደሰ ካሜራ፣ የተለየ የኃይል መሙያ ወደብ እና ቀላል ክብደት ያለው ዲዛይን ጨምሮ በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። አፕል በእነዚህ ማሻሻያዎች የቀድሞ ትውልዶች ስኬት ላይ ለመገንባት ያለመ ነው።
ለመደበኛ እትም በ999 ዶላር እና ለአይፎን 2,100 Ultra በ15 ዶላር መካከል የተሸጠ ሲሆን ይህም የተሻሻለ የመቆየት አቅምን የሚያጎናፅፈው አይፎን 15 አስቀድሞ በገበያ ላይ ጉልህ የሆነ ጩኸት ፈጥሯል። የቅርብ ጊዜውን መሳሪያ ለመያዝ ለሚጓጉ እንደ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ህንድ ባሉ ገበያዎች በሴፕቴምበር 22 ስለሚለቀቅ የሚጠብቀው ረጅም ጊዜ አይደለም።
የቅድሚያ ትእዛዝን ለማስጠበቅ፣ የአይፎን 15 ቅድመ-ትዕዛዞች የአፕል ማስጀመሪያ ክስተትን ተከትሎ ወዲያውኑ ሊደረጉ ይችላሉ። በቀላሉ የአፕል ድረ-ገጽን ይጎብኙ እና የተሰጡትን መመሪያዎች ይከተሉ። መሣሪያው እስኪመጣ ድረስ ተጨማሪ 10 ቀናት እንደሚወስድ ያስታውሱ።
IPhone 15 Ultra ማሸጊያውን ከዝርዝሮች አንፃር ይመራል። ባለ 6.1 ኢንች OLED ንኪ ስክሪን፣ A17 Bionic Chip ፕሮሰሰር እና ለ6GB ወይም 8GB RAM አማራጮችን ይዟል። በተጨማሪም መሳሪያው የብረት ጀርባ፣ 48ሜፒ ፎከስ ካሜራ፣ 13ሜፒ የፊት ካሜራ እና ከ128ጂቢ እስከ ግዙፍ 2ቲቢ የማከማቻ አማራጮችን ያቀርባል። ባለ 3500 ሚአሰ ባትሪ፣ ፈጣን የመሙላት አቅም እና በ iOS ላይ የሚሰራ አይፎን 15 Ultra የላቀ ቴክኖሎጂን ለተጠቃሚዎች ያመጣል። በተጨማሪም፣ ባለሁለት ሲም አቅም (Sim + eSIM) እና ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።
‘Wonderlust’ ተብሎ የሚጠራው የዘንድሮው ዝግጅት የአፕል ጭብጥ ለተጠቃሚዎች በተለይም ራቅ ባሉ አካባቢዎች ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ትኩረት እንደሚሰጥ ይጠቁማል። ይህ ጭብጥ አፕል የአይፎን 15ን ምቾት እና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ያለመ መሆኑን ያመለክታል በአለም ዙሪያ ለሚጓዙ ግለሰቦች ወይም ውስን የኔትወርክ ሽፋን ባለባቸው አካባቢዎች። መሳሪያው የተለያዩ የአየር ሁኔታዎችን ለመቋቋም እና የሳተላይት ግንኙነትን ለማሻሻል የተነደፈ ሲሆን ይህም በተለመደው ምልክቶች ላይ ያለውን ጥገኛነት ይቀንሳል.
በቅርብ ጅምር እና ተስፋ ሰጪ ባህሪያቱ፣ አይፎን 15 ለአፕል ሌላ ተወዳጅ ለመሆን ተዘጋጅቷል። ደንበኞች በሞባይል ቴክኖሎጂ ውስጥ አዳዲስ እድገቶችን ለማግኘት እድሉን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ምንጮች:
- የ Apple Launch ክስተት ዝርዝሮች እና በአፕል የቀረቡ ዝርዝሮች።
- የምንጭ ቪዲዮ፡- “አፕል – አይፎን 15፡ ይፋዊ የፊልም ማስታወቂያ [ኤችዲ]” በአፕል፣ በዩቲዩብ።