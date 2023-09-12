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አፕል ለአይፎን 8 ፕሮ ሞዴሎች እስከ 15ጂቢ ራም አቅርቧል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል ለአይፎን 8 ፕሮ ሞዴሎች እስከ 15ጂቢ ራም አቅርቧል

በቅርብ ወሬዎች መሰረት አፕል ለአይፎን 8 ፕሮ ሞዴሎቹ እስከ 15GB RAM ለማቅረብ አቅዶ ሊሆን ይችላል። በውስጥ ማከማቻ አወቃቀሮች ላይ ምንም አይነት ለውጦች ባይኖሩም፣ ደንበኞች አሁንም የሚመርጡት የተለያዩ አማራጮች ይኖራቸዋል።

ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት አፕል ለአዲሱ የአይፎን አሰላለፍ ነባሩን የማከማቻ አማራጮችን ሞክሯል ይህ ማለት ቀደም ሲል የተወራው 2TB አማራጭ አይገኝም ማለት ነው። በምትኩ ደንበኞች ከ128GB፣ 256GB፣ 512GB እና 1TB አማራጮች መምረጥ ይችላሉ።

የትኛው የተለየ ሞዴል ራም ማበልጸጊያ እንደሚቀበል ባይታወቅም አፕል ሁለቱንም 6GB እና 8GB LPDDR5 DRAM መሞከሩ ተነግሯል። ግምቶች እንደሚጠቁሙት የተለያዩ የ RAM አማራጮች በተመረጠው የማከማቻ አቅም ላይ በመመስረት ከ iPad Pro ጋር እንዴት እንደሚሰሩ አይነት.

ከአቅራቢዎች አንፃር አፕል ለ RAM እንደ ሳምሰንግ፣ ማይክሮን እና ኤስኬ ሃይኒክስ ካሉ አምራቾች ጋር እየሰራ ነው ተብሏል። እነዚህ ኩባንያዎች ከዌስተርን ዲጂታል እና ኪዮክሲያ ጋር ለማከማቻው እምቅ አቅራቢዎች ናቸው።

የአይፎን 15 ሰልፍ ይፋዊ ማስታወቂያ እየተቃረበ ሲመጣ እነዚህ ወሬዎች እውነት መሆናቸውን ማየቱ አስደሳች ይሆናል። የአፕል አድናቂዎች የአዲሶቹን መሳሪያዎች መገለጥ እና የእነሱን ዝርዝር ማረጋገጫ በጉጉት ይጠብቃሉ።

ምንጮች:
- ምንጭ ርዕስ ርዕስ: *"A17 8GB RAM ሊኖረው ይችላል"*
ምንጭ፡ AppleInsider

By ሮበርት አንድሪው

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