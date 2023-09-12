የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ዜና

የአፕል ክስተት፡- አይፎን 15 አስጀምር እና ከመብረቅ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ቀይር

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የአፕል ክስተት፡- አይፎን 15 አስጀምር እና ከመብረቅ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ቀይር

አፕል በመጪው ዝግጅቱ ትልቅ ማስታወቂያ ሊሰጥ ነው በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15ን ይፋ ያደርጋል።በዚህ አዲስ ሞዴል ከሚጠበቀው ትልቅ ለውጥ አንዱ ከመብረቅ ወደብ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ወደብ መቀየር ነው። ምንም እንኳን ይህ ለውጥ የመሣሪያ ማጠናከሪያን የሚፈልጉ ሰዎችን ሊያስደስት ቢችልም፣ በአዳዲስ ኬብሎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚያስፈልጋቸው ተጠቃሚዎችን ሊያደናቅፍ ይችላል።

ከአይፎን 15 እና 15 ፕሮ ጋር በመሆን፣ አፕል የቅርብ ጊዜዎቹን የታዋቂው ስማርት ሰዓታቸውን፣ Apple Watch Series 9 እና Apple Watch Ultra 2ን ጨምሮ ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል።

ከአዲሶቹ መሳሪያዎች በተጨማሪ አፕል የበለጠ ዘላቂ ከሆኑ ቁሳቁሶች የተሰሩ የተለያዩ መለዋወጫዎችን ይፋ እንደሚያደርግ ተነግሯል። እንዲሁም ወደ ዩኤስቢ-ሲ ግንኙነት በማሸጋገር በAirPods Pro መያዣ ላይ ዝማኔዎች ሊኖሩ ይችላሉ።

ዝግጅቱ በ1PM ET/10AM PT ላይ እንዲጀምር የታቀደው በአፕል የዩቲዩብ ቻናል ላይ በቀጥታ ይለቀቃል። በአካል የዝግጅት አቀራረብ ላይ ያሉ ተሳታፊዎች ከዥረቱ ስሪት ትንሽ ቀደም ብለው መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ። በአዲሶቹ ዜናዎች እና ዝርዝሮች ላይ እንደተዘመኑ ለመቆየት ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን ጨምሮ ከአፕል የክስተት ቡድን የቀጥታ ዘገባዎችን ይከተሉ።

ምንጮች:
- Verge

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ዜና

የግዛት አለምን ይማርካል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ዜና

ዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በአሜሪካ እና በሩሲያ መካከል ያለውን ትብብር ቀጥሏል።

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ዜና

ራውተርዎን ከማስወገድዎ በፊት እንደገና የማስጀመር አስፈላጊነት

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

አፕል እና ጎግል ደህንነቱ ያልተጠበቀ የብድር መተግበሪያዎችን ውድቅ እንዲያደርጉ መንግስት ይመክራል።

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የአይፎን 15 ተከታታይ ቅድመ-ትዕዛዞች በፍጥነት ይሸጣሉ፣ የመቆያ ጊዜ ይጨምራል

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

'በህንድ ውስጥ አድርግ' አይፎን 15 በአለም አቀፍ ደረጃ በሴፕቴምበር 22 ይጀምራል

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ከ550 በላይ ጨዋታዎችን በነጻ በዞላዝ ክላውድ ጨዋታ ይጫወቱ

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች