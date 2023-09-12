የአፕል ክስተት፡- አይፎን 15 አስጀምር እና ከመብረቅ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ቀይር

አፕል በመጪው ዝግጅቱ ትልቅ ማስታወቂያ ሊሰጥ ነው በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15ን ይፋ ያደርጋል።በዚህ አዲስ ሞዴል ከሚጠበቀው ትልቅ ለውጥ አንዱ ከመብረቅ ወደብ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ወደብ መቀየር ነው። ምንም እንኳን ይህ ለውጥ የመሣሪያ ማጠናከሪያን የሚፈልጉ ሰዎችን ሊያስደስት ቢችልም፣ በአዳዲስ ኬብሎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚያስፈልጋቸው ተጠቃሚዎችን ሊያደናቅፍ ይችላል።
ከአይፎን 15 እና 15 ፕሮ ጋር በመሆን፣ አፕል የቅርብ ጊዜዎቹን የታዋቂው ስማርት ሰዓታቸውን፣ Apple Watch Series 9 እና Apple Watch Ultra 2ን ጨምሮ ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ከአዲሶቹ መሳሪያዎች በተጨማሪ አፕል የበለጠ ዘላቂ ከሆኑ ቁሳቁሶች የተሰሩ የተለያዩ መለዋወጫዎችን ይፋ እንደሚያደርግ ተነግሯል። እንዲሁም ወደ ዩኤስቢ-ሲ ግንኙነት በማሸጋገር በAirPods Pro መያዣ ላይ ዝማኔዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
ዝግጅቱ በ1PM ET/10AM PT ላይ እንዲጀምር የታቀደው በአፕል የዩቲዩብ ቻናል ላይ በቀጥታ ይለቀቃል። በአካል የዝግጅት አቀራረብ ላይ ያሉ ተሳታፊዎች ከዥረቱ ስሪት ትንሽ ቀደም ብለው መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ። በአዲሶቹ ዜናዎች እና ዝርዝሮች ላይ እንደተዘመኑ ለመቆየት ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን ጨምሮ ከአፕል የክስተት ቡድን የቀጥታ ዘገባዎችን ይከተሉ።
ምንጮች:
- Verge