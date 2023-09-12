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የአፕል የሴፕቴምበር ክስተት ለiPhone፣ AirPods እና Apple Watch ዝማኔዎችን ያሳያል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
የአፕል የሴፕቴምበር ክስተት ለiPhone፣ AirPods እና Apple Watch ዝማኔዎችን ያሳያል

በሴፕቴምበር 12 በጉጉት በሚጠበቀው የአፕል ዝግጅት ላይ ትኩረቱ በዋናነት በአዲሱ አይፎን 15 መክፈቻ ላይ ነበር።ነገር ግን አፕል የኤርፖድስ እና የአፕል ዎች ሰልፍን ጨምሮ የሌሎች ምርቶች ዝመናዎችን ይፋ አድርጓል።

ከአይፎን 15 አሰላለፍ ጋር እንደሚመጣ ከተነገሩት ዋና ዋና ዝመናዎች አንዱ የዩኤስቢ-ሲ መጨመር ነው። ይህ ማለት አዲሶቹ አይፎኖች በመጨረሻ የአፕልን የባለቤትነት መብረቅ አያያዥን በመተካት በሰፊው ወደተጠቀመው የዩኤስቢ-ሲ መስፈርት ይቀየራሉ ማለት ነው። ይህ ለውጥ ከአውሮፓ ህብረት መጪ ህጎች ጋር የተጣጣመ ነው። የአይፎን 15 ዋጋ ለ799ጂቢ ሞዴል ከ128 ዶላር ጀምሮ ሲሸጥ አይፎን 15 ፕላስ በ899GB ስሪት ከ128 ዶላር ይጀምራል።

ከአይፎን ዝመናዎች በተጨማሪ አፕል ኤርፖድስ ፕሮ አሁን ከዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ መሙያ ጋር እንደሚመጣ አስታውቋል። ይህ አፕል በመሣሪያዎቹ ላይ የዩኤስቢ-ሲ ማገናኛን ለመጠቀም ከሚያደርገው ለውጥ ጋር፣ ማክ፣ አይፓድ እና እንደ አፕል ቲቪ 4ኬ የርቀት መቆጣጠሪያ ያሉ መለዋወጫዎችን ጨምሮ። አፕል ዩኤስቢ-ሲን የሚያካትቱ የተከለሱ ጥንድ EarPods አስተዋወቀ።

የ Apple Watch ሰልፍ አንዳንድ ዝማኔዎችን አግኝቷል, ወሬዎች ለዋናው Watch Ultra 2 እና የተሻሻለው S9 ቺፕ ለ Watch Series 9. አፕል ማይክሮትዊል ከተባለ ለስላሳ የጨርቅ ቁሳቁስ የተሰሩ አዲስ FineWoven ባንዶችን አሳየ። እነዚህ ባንዶች በተለያዩ ቀለማት ይገኛሉ እና ጥራት እየቀነሰ ለመጣው የቆዳ ስጦታ ምትክ ሆነው ያገለግላሉ።

በአጠቃላይ የአፕል ሴፕቴምበር ዝግጅት ለምርቶቹ የተለያዩ ማሻሻያዎችን እና አዳዲስ ባህሪያትን አሳይቷል። ከዩኤስቢ-ሲ ወደ አይፎን 15 አሰላለፍ እስከ የFineWoven ባንዶች ለ Apple Watch መግቢያ ድረስ፣ አፕል መሳሪያዎቹን መፈልሰፍ እና ማሻሻል ቀጥሏል።

ምንጮች:
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ትርጓሜዎች
- ዩኤስቢ-ሲ፡ ለኃይል መሙላት፣ የውሂብ ማስተላለፍ እና የድምጽ/ቪዲዮ ውፅዓት የሚያስችል ሁለንተናዊ ማገናኛ መስፈርት።
– መብረቅ አያያዥ፡- የአፕል የባለቤትነት ማገናኛ በአፕል መሳሪያዎች ላይ ለኃይል መሙላት እና ለመረጃ ማስተላለፍ የሚያገለግል።
- FineWoven: በ Apple Watch ባንዶች እና በአይፎን መያዣዎች ላይ ለቆዳ ምትክ በአፕል አስተዋወቀ ለስላሳ የጨርቅ ቁሳቁስ።

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[ምንጭ3]
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[ምንጭ5]

By ሮበርት አንድሪው

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