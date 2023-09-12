IPhone 15 Pro: ቀለል ያለ መሣሪያን በማስተዋወቅ ላይ

በጉጉት የሚጠበቀው አይፎን 15 ፕሮ የቴክኖሎጂ አለምን በአዳዲስ ባህሪያቱ ለመቀየር ተዘጋጅቷል። በጣም ጉልህ ከሆኑት ግስጋሴዎች አንዱ 5ኛ ክፍል ቲታኒየም ለመሃል ፍሬም መጠቀም ነው ፣ ይህም በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀላል መሣሪያን ያስገኛል ። የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን እንዳለው አይፎን 15 ፕሮ ከቀደመው አይፎን 10 ፕሮ እስከ 14 በመቶ ቀላል ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
MacRumors የ iPhone 15 Pro ብቻ ሳይሆን የ iPhone 15 እና iPhone 15 Pro Max መጠኖችን በተመለከተ ልዩ መረጃ አግኝቷል። እነዚህ ዝርዝሮች አፕል ለተጠቃሚዎቹ ባከማቸው ጉልህ ለውጦች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
5ኛ ክፍል ቲታኒየምን በመሃል ፍሬም ውስጥ በማካተት፣ አፕል የመሳሪያውን አጠቃላይ ክብደት ለመቀነስ ያለመ ሲሆን ይህም የመቆየት አቅምን ሳይጎዳ የተጠቃሚውን ልምድ ያሳድጋል። 5ኛ ክፍል ቲታኒየም በኤሮስፔስ እና በህክምና ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል ከፍተኛ ጥንካሬ እና ቀላል ክብደት ያለው ቁሳቁስ ነው። በ iPhone 15 Pro ውስጥ መካተቱ አፕል የቴክኖሎጂ ድንበሮችን ለመግፋት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው።
ተጠቃሚዎች ቀለል ያለ መሣሪያን ብቻ ሳይሆን ቆንጆ እና ዘመናዊ ንድፍ ሊጠብቁ ይችላሉ. የ5ኛ ክፍል ቲታኒየም አጠቃቀም ለአይፎን 15 ፕሮ ፕሪሚየም መልክ እና ስሜት ይሰጠዋል። በጥንካሬው፣ በቆርቆሮ መቋቋም እና ልዩ ውበት ባለው ውበት የታወቀ ቁሳቁስ ነው።
የአይፎን 15 ፕሮ መግባቱ አፕል በሚያደርገው የልህቀት ጉዞ ውስጥ ሌላ ምዕራፍ ነው። የ 5 ኛ ክፍል ቲታኒየም ጥቅም ላይ በማዋል, ኩባንያው በስማርትፎን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚቻለውን እንደገና መግለጹን ቀጥሏል. ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ብቻ ሳይሆን በቀላል እና በሚያምር ዲዛይኑ የሚደሰትን መሳሪያ ተጠቃሚዎች በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
ምንጮች:
- የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን
- MacRumors
ማስታወሻ፡ የዋናው ምንጭ መጣጥፍ እና ምስሎቹ እንደገና ታሳቢ ተደርጎ ወደ አዲስ መጣጥፍ ተለውጧል።