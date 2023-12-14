በ iOS 17.2 ላይ ካለው የቅርብ ጊዜ የትርጉም ባህሪ ጋር የግንኙነት አቅምን ያሳድጉ

ማጠቃለያ፡ የ Apple iOS 17.2 የሶፍትዌር ማሻሻያ አዲስ የትርጉም አማራጭን ለአይፎኖች የተግባር ቁልፍ አስተዋውቋል፣ ይህም ተጠቃሚዎች በብዙ ቋንቋዎች በቅጽበት የተተረጎሙ ንግግሮችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ይህ ጨዋታን የሚቀይር ባህሪ ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን አውዱን ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ ድንቆችን እና ቃላቶችን በብቃት የሚይዝ ነው።
በማያቋርጥ የፈጠራ ስራቸው፣ አፕል ለተጓዦች፣ ተማሪዎች እና የቋንቋ ተማሪዎች የመግባቢያ ለውጥ አድርጓል። በ iOS 17.2 ላይ አዲስ የተዋወቀው የትርጉም ባህሪ ተጠቃሚዎች የቋንቋ እንቅፋቶችን ያለልፋት እንዲያፈርሱ ያስችላቸዋል።
ወደ የትርጉም ልምድ ከመግባትዎ በፊት የቋንቋ ምርጫዎችዎን ማበጀት አስፈላጊ ነው። ይህ የ Apple's Translate መተግበሪያን በመጠቀም ሊከናወን ይችላል. ወደ ዋናው የመተግበሪያው ስክሪን በማሰስ ተጠቃሚዎች በቀላሉ በቀላል መታ ማድረግ የሚፈልጓቸውን ቋንቋዎች መምረጥ ይችላሉ።
አሁን፣ በእርስዎ አይፎን ላይ ያለውን የትርጉም ተግባር እንዴት ማንቃት እና በብቃት እንደምንጠቀም እንመርምር፡-
1. በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የቅንጅቶች መተግበሪያ ይድረሱ.
2. አግኝ እና "የእርምጃ አዝራር" ላይ መታ ያድርጉ.
3. ወደ የትርጉም አማራጭ ያንሸራትቱ እና ያንቁት።
የትርጉም ባህሪው በነቃ፣ እንከን የለሽ የባለብዙ ቋንቋ ንግግሮችን ለመጀመር ዝግጁ ነዎት። የዚህን አስደናቂ መሳሪያ አቅም ለመልቀቅ እነዚህን ደረጃዎች ይከተሉ፡-
1. በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የእርምጃ ቁልፍ ተጭነው ይያዙ።
2. በምትመርጠው ቋንቋ መናገር ጀምር።
3. ረጅም ንግግርን ለማንሳት ቁልፉን በመያዝ ይቀጥሉ።
4. የእርስዎ አይፎን ንግግርዎን ይገለብጣል እና በዳይናሚክ ደሴት ውስጥ ያሳየዋል።
5. ከጽሑፍ ግልባጭ በታች፣ በመረጡት ቋንቋ ትርጉሙን ያገኛሉ።
6. ትርጉሙ በራስ-ሰር ጮክ ብሎ ይነበባል፣ ይህም ያለልፋት ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
7. ትርጉሙን በማንኛውም ጊዜ ከጎኑ ያለውን የማጫወቻ ቁልፍ በመንካት ማጫወት ይችላሉ።
በዚህ የግንዛቤ ትርጉም ባህሪ፣ በቋንቋ መሰናክሎች መካከል መግባባት ከአሁን በኋላ እንቅፋት አይሆንም። አፕል የተጠቃሚዎችን ተሞክሮ ለማሳደግ ያለው ቁርጠኝነት ውጤታማ ዓለም አቀፍ መስተጋብር ለመፍጠር አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል። ይህንን የፈጠራ መሳሪያ ይቀበሉ እና የመገናኛ አድማስዎን ዛሬ ያስፋፉ!