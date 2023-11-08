ኢንተርኔት እና ቴሌኮሙኒኬሽን በኢንዶኔዥያ፡ ለ2023-2030 አጠቃላይ ሪፖርት
በአለም ላይ ትልቋ ደሴቶች የሆነችው ኢንዶኔዢያ በኢንተርኔት እና በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ አስደናቂ ለውጥ እያሳየች ነው። ከ 270 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በሚኖርበት ጊዜ አስተማማኝ እና ቀልጣፋ የግንኙነት ፍላጎት በጭራሽ ከፍ ያለ ሆኖ አያውቅም። በዚህ አጠቃላይ ዘገባ፣ በኢንዶኔዥያ ያለውን የኢንተርኔት እና የቴሌኮሚኒኬሽን ሁኔታ በጥልቀት እንመረምራለን እና ከ2023 እስከ 2030 ስለታቀዱት እድገቶች ግንዛቤዎችን እናቀርባለን።
የአሁኑ የመሬት ገጽታ
ኢንዶኔዢያ ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ የበይነመረብ ግንኙነት ውስጥ ከፍተኛ እድገት አሳይታለች። እ.ኤ.አ. እስከ 2022፣ በግምት 70% የሚሆነው ህዝብ የበይነመረብ መዳረሻ አለው፣ ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ቀዳሚ የግንኙነት መንገዶች ናቸው። የአገሪቱ ዋና የቴሌኮሙኒኬሽን አቅራቢዎች የኔትዎርክ መሠረተ ልማትን በማስፋፋት ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ የተሻሻለ ሽፋን እና ፈጣን የኢንተርኔት ፍጥነት አስገኝተዋል።
የ2023-2030 ትንበያዎች
በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ፣ ኢንዶኔዥያ የኢንተርኔት አጠቃቀም እና የቴሌኮሙኒኬሽን እድገቶች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ እንደሚታይ ይጠበቃል። መንግስት በ100 የ2030% የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማሳካት ትልቅ ግቦችን አውጥቷል፣ ይህም አሃዛዊ ክፍፍሉን ድልድይ ለማድረግ እና ሁሉን አቀፍ እድገትን ለማስፈን ነው። ይህንንም ለማሳካት ባለሥልጣናቱ የብሮድባንድ መሠረተ ልማትን በተለይም በገጠርና ራቅ ባሉ አካባቢዎች ለማስፋፋት አቅደዋል።
በየጥ
ጥ፡ የኢንተርኔት መግቢያ ምንድን ነው?
መ: የበይነመረብ ዘልቆ መግባት የበይነመረብ መዳረሻ ያለውን የህዝብ መቶኛ ያመለክታል.
ጥ፡ ኢንዶኔዥያውያን ኢንተርኔት እንዴት ነው የሚያገኙት?
መ: አብዛኛዎቹ ኢንዶኔዥያውያን በሞባይል መሳሪያዎች እንደ ስማርትፎኖች እና ታብሌቶች በይነመረብን ይጠቀማሉ።
ጥያቄ፡- የመንግስት የኢንተርኔት አገልግሎት ኢላማዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ የኢንዶኔዥያ መንግስት በ100 2030% የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘትን ይፈልጋል።
ጥያቄ፡- መንግሥት በገጠር የኢንተርኔት አገልግሎትን እንዴት ያሻሽላል?
መ፡ መንግስት የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማሻሻል በገጠር እና ራቅ ባሉ አካባቢዎች የብሮድባንድ መሠረተ ልማት ለማስፋፋት ኢንቨስት ለማድረግ አቅዷል።
በማጠቃለያው የኢንዶኔዢያ የኢንተርኔት እና የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ በሚቀጥሉት አመታት ለላቀ እድገትና እድገት ተዘጋጅቷል። መንግስት የኢንተርኔት ተደራሽነትን ለማስፋት እና ግንኙነትን ለማሻሻል ባለው ቁርጠኝነት፣ ኢንዶኔዥያውያን የበለጠ የተገናኘ እና ዲጂታል አካታች የሆነ የወደፊትን ጊዜ ሊጠባበቁ ይችላሉ።