ኢንቴል አዲስ ኮር አልትራ ፕሮሰሰር ለ ላፕቶፖች ይፋ አደረገ

ኢንቴል የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን እና አፈጻጸምን የሚያቀርቡ የኮር አልትራ ፕሮሰሰሮችን የቅርብ ጊዜውን ሲፒዩዎች አሳውቋል። የኢንቴል ሜቶር ሌክ አሰላለፍ አካል የሆነው አዲሶቹ ፕሮሰሰሮች የተለያዩ ቺፖችን የሚከፋፍል አዲስ ቺፕሌት ማዋቀርን ይጠቀማሉ።
በሰልፍ ውስጥ ካሉት ቺፖችን አንዱ Core Ultra 7 165H ነው፣ ከ AMD፣ Qualcomm እና Apple ከተወዳዳሪዎች ፕሮሰሰር ጋር ሲነጻጸር የ11 በመቶ የባለብዙ ክሮች አፈጻጸምን የሚኩራራ ነው። እንዲሁም ከቀዳሚው ትውልድ Core i25 7 በመቶ ያነሰ የሃይል ፍጆታ የሚጠቀም ሲሆን ከ AMD Ryzen 79 እስከ 7 በመቶ ያነሰ የሃይል ፍጆታ አለው።
ሁሉም የኢንቴል አዲሶቹ ሲፒዩዎች ዝቅተኛ ሃይል AIን ለማፋጠን እና በ AI የተጎላበቱ ተግባራትን ለማውረድ የሚያስችል የነርቭ ፕሮሰሲንግ ዩኒት (NPU) የተገጠመላቸው ይመጣሉ። ይህ እንደ የበስተጀርባ ብዥታ፣ የአይን ክትትል እና የምስል መቅረጽ ያሉ ባህሪያትን ያካትታል። ኢንቴል የኤንፒዩ ውህደት ከቀደምት የቺፕስ ትዉልድ ጋር ሲነጻጸር የ AI ሞዴሎችን ለመስራት የበለጠ ቀልጣፋ ያደርገዋል ይላል።
ዋናው ኮር Ultra 9 185H ፕሮሰሰር እስከ 2024 ድረስ አይገኝም፣ በMeteor Lake lineup ውስጥ ያሉ ሌሎች ቺፖችን አሁን እየጀመሩ ነው። እነዚህም 7 ኮር እና 165 ክሮች ያለው Core Ultra 16 22H እና Core Ultra 5 ፕሮሰሰሮችን ያካትታሉ።
በርካታ የላፕቶፕ አምራቾች አዲሱን Core Ultra ፕሮሰሰሮችን ተቀብለዋል። ኤምኤስአይ ከከፍተኛው ኮር አልትራ 16 ፕሮሰሰር እና ከኒቪዲ 9 ላፕቶፕ ጂፒዩ ጋር የሚመጣውን Prestige 4070 AI Studio ላፕቶፕ እያስጀመረ ነው። አሱስ የዜንቡክ 14 OLED ላፕቶፕ ከኢንቴል ኮር Ultra 7 ቺፕ እና ኢንቴል አርክ ግራፊክስ ጋር እየለቀቀ ነው። Lenovo በተጨማሪም ThinkPad X1 Carbon እና IdeaPad Pro 5iን ጨምሮ በአዲሶቹ ፕሮሰሰር የታጠቁ ሶስት ላፕቶፖችን ይፋ አድርጓል። አሴር ከስዊፍት ጎ 14 እና ፕሪዳተር ትሪቶን ኒዮ 16 ላፕቶፖች ጋር ሰልፉን እየተቀላቀለ ነው።
በአጠቃላይ፣ አዲሱ የኮር አልትራ ፕሮሰሰር ከኢንቴል የተሻሻለ አፈጻጸም እና የላፕቶፖች የሃይል ቅልጥፍናን እንደሚያሻሽል ቃል ገብቷል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተሻለ የኮምፒውተር ተሞክሮ ይሰጣል።