አዲስ ላፕቶፖች ከ መሪ ብራንዶች የተጎላበተው በ Intel's Core Ultra Processors

Lenovo፣ MSI፣ Acer እና Asusን ጨምሮ በርካታ የላፕቶፕ አምራቾች የኢንቴል የቅርብ ጊዜውን ኮር Ultra ፕሮሰሰር የተገጠመላቸው አዳዲስ ላፕቶፖች እያስጀመሩ ነው። የኢንቴል ሜቶር ሐይቅ አሰላለፍ አካል የሆኑት እነዚህ አዳዲስ ፕሮሰሰሮች በአዲስ ቅንብር ምክንያት የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን እና አፈጻጸምን በተለያዩ ቺፖችን የሚከፋፍል ቃል ገብተዋል።
የኢንቴል ኮር Ultra 7 165H ቺፕ ከተመረጡት ፕሮሰሰሮች አንዱ የሆነው ከተፎካካሪ ላፕቶፕ ፕሮሰሰር ጋር ሲነጻጸር የ11% የብዝሃ-ክር አፈጻጸምን ይሰጣል። እንዲሁም ከቀዳሚው ኢንቴል ኮር i25-7P 1370% ያነሰ የሃይል ፍጆታ የሚወስድ ሲሆን ከ AMD Ryzen 79 7U ቺፕ እስከ 7840% ያነሰ የሃይል ፍጆታ አለው።
ሁሉም የኢንቴል አዳዲስ ሲፒዩዎች ዝቅተኛ ኃይል ያለው AI ማጣደፍ እና የሲፒዩ/ጂፒዩ ተግባራትን መጫን የሚያስችል የነርቭ ፕሮሰሲንግ ዩኒት (NPU) ጋር አብረው ይመጣሉ። የኤን.ፒ.ዩ ውህደት ከኢንቴል የቀድሞ የቺፕስ ትውልድ ጋር ሲነፃፀር የ AI ሞዴሎችን የማስኬድ ቅልጥፍናን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል።
ዋናው የኢንቴል ኮር Ultra 9 185H ፕሮሰሰር ባለ 16 ኮር እና 22 ክሮች እስከ 2024 ድረስ አይገኙም ፣ ሌሎች ከሜትሮ ሐይቅ ሰልፍ የመጡ ቺፖችን በቅርቡ ይጀመራሉ። MSI Prestige 16 AI Studio እና Prestige 13 AI Evo ላፕቶፖችን እያስተዋወቀ ሲሆን አሱስ ደግሞ የዜንቡክ 14 OLED ላፕቶፕን እያዘመነ ነው። Lenovo ThinkPad X1 Carbon፣ ThinkPad X1 2-in-1 እና IdeaPad Pro 5i ሞዴሎችን እየለቀቀ ነው። Acer ከSwift Go 14 እና Predator Triton Neo 16 ላፕቶፖች ጋር የኮር አልትራ ባንድዋጎንን እየተቀላቀለ ነው።
እነዚህ አዳዲስ ላፕቶፖች የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማሟላት የተለያዩ አወቃቀሮችን እና የዋጋ ነጥቦችን ያቀርባሉ። የላፕቶፖች ዋጋ ለስዊፍት ጎ 999.99 ከ$14 ይጀምራል እና ለተወሰኑ የThinkPad X2,989 Carbon ውቅሮች እስከ $1 ሊደርስ ይችላል።
አሁን ያለው የላፕቶፕ አሰላለፍ በኢንቴል ኮር አልትራ ፕሮሰሰር የሚሰራው ቢሆንም ደንበኞቻቸው እስከ 2024 ድረስ የኮር አልትራ 9 ፕሮሰሰርን ለከፍተኛ የመስመር ላይ አፈፃፀም መጠበቅ ይፈልጋሉ።