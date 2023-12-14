ኢንቴል አዲስ ኮር አልትራ ፕሮሰሰር ለ ላፕቶፖች ይፋ አደረገ

በቅርቡ ባወጣው ማስታወቂያ፣ ኢንቴል የሜትሮ ሌክ ቤተሰብ አካል የሆነው Core Ultra የተባለ የቅርብ ጊዜውን የሞባይል ፕሮሰሰር አሰላለፍ ገልጿል። አዲሶቹ ፕሮሰሰሮች የተነደፉት የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን እና አፈፃፀምን በተለያዩ ቺፕሌቶች ላይ በመከፋፈል ነው። ኢንቴል የኮር አልትራ 7 165H ቺፕ ከ AMD፣ Qualcomm እና Apple ከተቀናቃኝ ፕሮሰሰሮች ጋር ሲወዳደር 11 በመቶ የብዝሃ-ክር አፈጻጸምን እንደሚሰጥ ተናግሯል፣ ከቀዳሚው ትውልድ ኢንቴል ኮር i25-7P 1370 በመቶ ያነሰ ሃይል እየወሰደ ነው።
የCore Ultra ፕሮሰሰሮች አንዱ ጉልህ ባህሪ አነስተኛ ኃይል ያለው AI ማጣደፍ እና የሲፒዩ እና የጂፒዩ ተግባራትን መጫን የሚያስችል የነርቭ ማቀነባበሪያ ክፍል (NPU) ውህደት ነው። ይህ እንደ የበስተጀርባ ብዥታ፣ የአይን ክትትል እና የምስል መቅረጽ ያሉ በ AI የተጎላበተ ባህሪያትን በብቃት እንዲፈፀሙ ያስችላል። የኤንፒዩ ማካተት ለወደፊት የዊንዶውስ ስሪቶች የበለጠ ሰፊ የ AI ችሎታዎችን ለማዳበር የ Intel ትኩረትን ያሳያል።
ዋናው ኮር Ultra ፕሮሰሰር፣ Core Ultra 9 185H፣ 16 ኮር እና 22 ክሮች አሉት። አነስተኛ የሥራ ጫናዎችን የሚይዙ ስድስት የአፈጻጸም ኮርሶች፣ ስምንት ቀልጣፋ ኮርሶች እና ሁለት ዝቅተኛ ኃይል ያላቸው ኮሮች አሉት። ቺፑ እስከ 5.1GHz የሚደርስ የማሳደጊያ ሰዓትን የሚኮራ ሲሆን አርክ ጂፒዩ ከስምንት የXe ኮሮች ጋር ያካትታል። አዲሱ Xe LPG አርክቴክቸር ዝቅተኛ የቮልቴጅ ደረጃዎች ላይ የተሻሻለ አፈጻጸምን ያቀርባል እና የIntel's XeSS አሻሽል ቴክኖሎጂ እና የጨረር ፍለጋን ይደግፋል።
የCore Ultra 9 185H ፕሮሰሰር በ2024 ሊለቀቅ ሲዘጋጅ፣ በMeteor Lake lineup ውስጥ ያሉ ሌሎች ፕሮሰሰሮች ቀድሞውኑ ይገኛሉ። እንደ MSI፣ Asus፣ Lenovo እና Acer ያሉ አምራቾች የCore Ultra ፕሮሰሰሮችን በአዲሱ ላፕቶፕ ሞዴሎቻቸው ውስጥ አካተዋል። እነዚህ ላፕቶፖች የተለያዩ አወቃቀሮችን ያቀርባሉ፣ አንዳንዶቹም ዋናውን Core Ultra 9 ቺፕ እና አብሮ የተሰራ አርክ ግራፊክስን ያሳያሉ። የእነዚህ ላፕቶፖች ዋጋ እንደ ሞዴል እና ዝርዝር ሁኔታ ከ1,049 እስከ 2,989 ዶላር ይደርሳል።
በአጠቃላይ፣ የኢንቴል ኮር አልትራ ፕሮሰሰሮች የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን፣ አፈጻጸምን እና AI አቅሞችን ለላፕቶፕ ገበያ ለማቅረብ አላማ አላቸው። ብዙ የላፕቶፕ አምራቾች እነዚህን ፕሮሰሰሮች ሲጠቀሙ፣ ሸማቾች ሰፋ ያሉ አማራጮችን እና የተሻሻሉ የኮምፒውተር ተሞክሮዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ።