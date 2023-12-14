ኢንቴል አዲስ ኮር አልትራ ፕሮሰሰር ለ ላፕቶፖች ይፋ አደረገ

ኢንቴል የቅርብ ጊዜውን ትውልድ ሲፒዩዎች፣ Core Ultra ፕሮሰሰሮችን በቅርቡ ባደረገው የ AI Everywhere ክስተት አስታውቋል። እነዚህ ማቀነባበሪያዎች የሜትሮ ሌክ አሰላለፍ አካል ይሆናሉ እና የተሻለ የሃይል ቅልጥፍናን እና አፈፃፀምን ለማቅረብ የተነደፉ ናቸው። ለምሳሌ የCore Ultra 7 165H ቺፕ እንደ AMD Ryzen እና Qualcomm Snapdragon ካሉ ተፎካካሪዎች ጋር ሲወዳደር የ11% መሻሻልን በብዙ-ክር ታይቷል። እንዲሁም ከቀደምት የኢንቴል ፕሮሰሰሮች 25% ያነሰ ሃይል እና ከ AMD's Ryzen እስከ 79% ያነሰ ሃይል ይበላል።
አዲሶቹ ሲፒዩዎች ከነርቭ ፕሮሰሲንግ አሃድ (NPU) ጋር ይመጣሉ፣ ይህም ዝቅተኛ ሃይል AI ማጣደፍ እና የሲፒዩ/ጂፒዩ ተግባራትን መጫን ያስችላል። ይህ ውህደት ከኢንቴል የቀድሞ የቺፕስ ትውልድ ጋር ሲነፃፀር የ AI ሞዴሎችን ለማስኬድ የበለጠ ቀልጣፋ ያደርገዋል። ዋናው ፕሮሰሰር፣ Core Ultra 9 185H፣ 16 ኮር እና 22 ክሮች፣ ስድስት የአፈጻጸም ኮሮች፣ ስምንት ቀልጣፋ ኮሮች እና ሁለት ዝቅተኛ ሃይል ኮርሶች አሉት። በውስጡም አብሮ የተሰራ አርክ ጂፒዩ ከስምንት የXe ኮሮች ጋር ያካትታል፣ ይህም ለIntel's XeSS upscaling ቴክኖሎጂ እና የጨረር ፍለጋ አፈጻጸምን እና ድጋፍን ያመጣል።
ምንም እንኳን የCore Ultra 9 185H ፕሮሰሰር እስከ 2024 ድረስ የማይገኝ ቢሆንም፣ በMeteor Lake lineup ውስጥ አሁን እየጀመሩ ያሉ ሌሎች በርካታ አማራጮች አሉ። MSI፣ Asus፣ Lenovo እና Acerን ጨምሮ ብዙ የላፕቶፕ አምራቾች አዲሱን Core Ultra ፕሮሰሰር በመሳሪያዎቻቸው ተቀብለዋል። MSI ከፍተኛ ጥራት ያለው ፕሪስት 16 AI ስቱዲዮ ላፕቶፕ እያስጀመረ ሲሆን አሱስ ደግሞ የዜንቡክ 14 OLED ላፕቶፕን እያስተዋወቀ ነው። Lenovo ThinkPad X1 Carbon እና IdeaPad Pro 5iን ጨምሮ ሶስት ላፕቶፖችን አሳውቋል እና Acer ስዊፍት ጎ 14 እና Predator Triton Neo 16 ን እየለቀቀ ነው።
በአጠቃላይ አዲሱ የCore Ultra ፕሮሰሰሮች የተሻሻለ አፈጻጸምን፣ የሃይል ቅልጥፍናን እና AI አቅምን ወደ ላፕቶፖች ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተሻለ የኮምፒውተር ልምድን ይሰጣል። ብዙ የላፕቶፕ ሞዴሎች እነዚህን ፕሮሰሰሮች ሲጠቀሙ፣ ሸማቾች በገበያ ላይ ሰፋ ያሉ አማራጮችን ለማየት መጠበቅ ይችላሉ።