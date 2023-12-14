ኢንቴል አዲስ AI ቺፕስ አስተዋወቀ እና የምርት አሰላለፍ ዘርግቷል።

ኢንቴል ለጄነሬቲቭ AI ሶፍትዌሮች የተነደፈውን Gaudi3 ቺፕን ጨምሮ በኮምፒዩተር ቺፕ ገበያ ላይ የቅርብ ጊዜ አቅርቦቶቹን ይፋ አድርጓል። በሚቀጥለው አመት ሊለቀቅ የተዘጋጀው Gaudi3 ቺፕ አላማው በአሁኑ ጊዜ የኤአይ ገበያን ከሚቆጣጠሩት Nvidia እና AMD ተቀናቃኝ ቺፖችን ጋር ለመወዳደር ነው።
እንደ OpenAI's ChatGPT ያሉ ታዋቂ የኤአይአይ ሞዴሎችን ለማስኬድ ናቪዲ ጂፒዩዎች ምርጫቸው ሲሆኑ፣ ኢንቴል ግን የ Gaudi3 ቺፕን በማስተዋወቅ የበላይነቱን እንደሚፈታተነው ተስፋ ያደርጋል። እንደ AMD እና Intel ያሉ ኩባንያዎች በራሳቸው AI ላይ ያተኮሩ ቺፖችን ይዘው ወደ ቦታው ሲገቡ ገበያው የምርጫ ለውጥ ሊያይ ይችላል።
ይህ የኢንቴል እንቅስቃሴ በአይኢ ኢንደስትሪ ውስጥ መገኘቱን ለማስፋት እያደረገ ያለው ቀጣይ ጥረት አካል ነው። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈፃሚ ፓት ጌልሲንገር ስለ ጄኔሬቲቭ AI ያላቸውን ደስታ ገልፀው መጪውን AI PC ለቀጣዩ አመት ትልቅ ትኩረት ሰጥቷል። ከጋውዲ 3 ቺፕ በተጨማሪ ኢንቴል በተለይ ለዊንዶውስ ላፕቶፖች እና ፒሲዎች የተነደፈውን ኮር Ultra ቺፖችን እንዲሁም አምስተኛው ትውልድ Xeon አገልጋይ ቺፖችን አሳውቋል።
የኮር አልትራ ቺፕስ የ AI ፕሮግራም አፈጻጸምን የሚያሻሽሉ ኤንፒዩዎችን (የነርቭ ማቀነባበሪያ ክፍሎች) ያሳያሉ። ትላልቅ የኤአይአይ አፕሊኬሽኖችን በሚያቀናብሩ ኩባንያዎች በተለምዶ ከሚጠቀሙት Nvidia's H100 ቺፖች ጋር ተመሳሳይ አቅም ላይኖራቸው ቢችልም፣ Core Ultra ቺፕስ ለአነስተኛ ተግባራት ቀልጣፋ AI ፕሮሰሰርን ይሰጣል። ለምሳሌ ማጉላት የበስተጀርባ ማደብዘዣ ባህሪውን ለማጎልበት የኢንቴል ቺፖችን ይጠቀማል።
ከዚህም በላይ የኮር አልትራ ቺፖችን የጨዋታ አቅምን ያሳድጋል እና የተሻሻለ የግራፊክስ አፈጻጸምን ያቀርባል። ይህ እድገት እንደ አዶቤ ፕሪሚየር ያሉ ፕሮግራሞች በከፍተኛ ፍጥነት እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተሻሻለ ልምድን ይሰጣል። የኮር አልትራ ቺፖችን በገበያ ላይ በሚገኙ የተለያዩ ላፕቶፖች ውስጥ ገብተዋል።
በተጨማሪም የኢንቴል አምስተኛው-ትውልድ Xeon ፕሮሰሰሮች፣በCloud ኩባንያዎች በአገልጋይ ማሰማራት ላይ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት፣ተሻሽለዋል። እነዚህ ፕሮሰሰሮች ከ Nvidia ጂፒዩዎች ጋር የተጣመሩት ለስልጠና እና ለጄነሬቲቭ AI ለማሰማራት በሚውሉ ስርዓቶች ውስጥ ነው። የቅርብ ጊዜው የ Xeon ፕሮሰሰር በተለይ ለመፈተሽ ተስማሚ ነው, ይህም ከስልጠናው ሂደት ያነሰ ኃይል-ተኮር ነው.
በአጠቃላይ የኢንቴል አዲስ ቺፕስ ኩባንያው AI ላይ ያተኮረ አቅርቦቱን በማሻሻል እና የምርት አሰላለፍ በማስፋፋት በአይ ገበያ ለመወዳደር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ኒቪዲ በአሁኑ ጊዜ የበላይነቱን ሲይዝ፣ እነዚህ የኢንቴል አዳዲስ ግስጋሴዎች፣ ከተፎካካሪ ኩባንያዎች እድገቶች ጋር፣ በገቢያ መልክዓ ምድር ላይ ለውጥ ሊያስተዋውቁ ይችላሉ።