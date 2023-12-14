ኢንቴል አዲስ AI ቺፖችን ፣ Gaudi3 እና Core Ultra አስተዋወቀ

ኢንቴል በኮምፒውተር ቺፖች ውስጥ የቅርብ ጊዜ አቅርቦቶቹን ይፋ አድርጓል፣ Gaudi3፣ ለጄነሬቲቭ AI ሶፍትዌር የተነደፈውን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ቺፕ አስተዋውቋል። አዲሱ ቺፕ በሚቀጥለው አመት ስራ ይጀምራል እና በአሁኑ ጊዜ መጠነ ሰፊ AI ሞዴሎችን እየሰሩ ካሉት ከ Nvidia እና AMD ተቀናቃኝ ቺፖች ጋር ይወዳደራል ። Gaudi3 የኤአይ ኩባንያዎችን ከ Nvidia በገበያ ላይ ካለው የበላይ ቦታ ለመሳብ ያለመ ነው።
Gaudi3 ለኤአይ አፕሊኬሽኖች ሰፊ ቺፕ እርሻዎችን ለሚገነቡ ኩባንያዎች እንዲሁም AMD's መጪ MI100X፣ በ300 ለደንበኞች ለመላክ የታቀደውን የNvidi's H2024ን ይወዳደራል። ኢንቴል ሃባናን ከገዛበት ጊዜ ጀምሮ የጋዲ ቺፖችን በማዘጋጀት ላይ እየሰራ ነው። ቤተሙከራዎች በ2019።
የኢንቴል ዋና ስራ አስፈፃሚ ፓት ጌልሲንገር በ 2023 "የዝግጅቱ ኮከብ" እንደሚሆን በመግለጽ በጄኔሬቲቭ AI ያለውን እምቅ እምነት ገልጸዋል። ፒሲ ገበያ.
ከ Gaudi3 እና Core Ultra በተጨማሪ፣ ኢንቴል አዲስ አምስተኛ-ትውልድ Xeon አገልጋይ ቺፖችን አስተዋውቋል። ሁለቱም የCore Ultra እና Xeon ቺፖች ኤንፒዩዎች በመባል የሚታወቁ ልዩ የኤአይአይ ክፍሎች አሏቸው፣ ይህም ፈጣን የ AI ፕሮግራም አፈፃፀምን ያስችላል። ይህ እርምጃ የኢንቴል ባላንጣዎችን AMD እና Qualcommን ጨምሮ በባህላዊ ፕሮሰሰር አምራቾች መካከል ያለውን አዝማሚያ የሚያንፀባርቅ ሲሆን የምርት መስመሮቻቸውን እያደገ የመጣውን የኤአይኢ ሞዴሎች ፍላጎት ለማሟላት ነው።
የኢንቴል 7 ናኖሜትር ሂደትን በመጠቀም የተሰራው Core Ultra ቺፖች ከቀደምት ቺፖች ጋር ሲነፃፀሩ የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን ይሰጣሉ። እንደ OpenAI's ChatGPT ከመስመር ውጭ ያሉ የኤአይአይ ሞዴሎችን ለማሄድ የሚያስፈልገው ተመሳሳይ የሃይል ደረጃ ላይኖራቸው ቢችልም፣ ለትንንሽ AI ተግባራት የተመቻቹ ናቸው። ለምሳሌ፣ ኢንቴል የማጉላት ዳራ ማደብዘዣ ባህሪ በእነዚህ ቺፖች ላይ እንደሚመሰረት አጉልቷል። ከዚህም በላይ የኮር አልትራ ቺፕስ የተሻሻሉ የጨዋታ ችሎታዎች እና የተፋጠነ የግራፊክስ አፈጻጸም እንደ አዶቤ ፕሪሚየር ላሉ ፕሮግራሞች ያቀርባሉ።
የኢንቴል አምስተኛ-ትውልድ Xeon ፕሮሰሰሮች በትልልቅ ድርጅቶች እና የደመና ኩባንያዎች በሚጠቀሙባቸው አገልጋዮች ላይ ለመሰማራት የታለሙ ናቸው። ለስልጠና እና ለጄነሬቲቭ AI ሞዴሎችን በማሰማራት ብዙ ጊዜ ከ Nvidia GPUs ጋር ይጣመራሉ። የቅርብ ጊዜው የXeon ፕሮሰሰር በተለይ ለመፈተሽ በጣም ተስማሚ ነው፣ አነስተኛ ሃይል-ተኮር ሂደት AI ሞዴሎችን በመዘርጋት ላይ።
በእነዚህ አዳዲስ ቺፖችን ኢንቴል በ AI ገበያ ውስጥ ጉልህ እመርታዎችን ለማድረግ፣ተፎካካሪዎችን ፈታኝ እና የተለያዩ AI አፕሊኬሽኖችን ፍላጎት ለማሟላት የላቀ ችሎታዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።