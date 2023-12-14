ኢንቴል የ AI ቺፕስ እና ፕሮሰሰር አዲስ ትውልድን አስታወቀ

ኢንቴል የቅርብ ጊዜውን የኮምፒዩተር ቺፖችን እና ፕሮሰሰሮችን ይፋ አድርጓል፣ ይህም እየጨመረ ላለው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል። የማስታወቂያው ጎልቶ የወጣው የ Gaudi3 መግቢያ ሲሆን በተለይ ለጄነሬቲቭ AI ሶፍትዌሮች ተብሎ የተነደፈ በጣም የተጠበቀው ቺፕ ነው። Gaudi3 በሚቀጥለው አመት ሊለቀቅ ነው እና አሁን ገበያውን ከሚቆጣጠሩት Nvidia እና AMD ተቀናቃኝ ቺፖች ጋር ፊት ለፊት ይሄዳል።
በ AI ቺፕ ገበያ ውስጥ ያለው ውድድር በጣም ኃይለኛ ነው, ኩባንያዎች እያደገ ላለው ኬክ ቁራጭ ይወዳደራሉ. ናቪያ ከኃይለኛ ጂፒዩዎች ጋር በደመና ውስጥ ትላልቅ የኤአይአይ ሞዴሎችን ለማስኬድ ተመራጭ ምርጫ ሆኗል። ሆኖም የኢንቴል ስትራቴጂክ እርምጃ የራሱን AI-ተኮር ቺፖችን የማዘጋጀት ዓላማ የኒቪዲያን የበላይነት ለመቃወም እና ለደንበኞች ጠንካራ አማራጮችን ለማቅረብ ነው።
ከ Gaudi3 በተጨማሪ ኢንቴል ለዊንዶውስ ላፕቶፖች እና ፒሲዎች የኮር አልትራ ቺፖችን ይፋ አድርጓል። እነዚህ ቺፕስ ኤንፒዩ (NPUs) በሚባሉ ልዩ የኤአይአይ ክፍሎች የታጠቁ ሲሆን ይህም ፈጣን የ AI ፕሮግራም አፈፃፀምን ይፈቅዳል። እንደ ኒቪዲ አቅርቦቶች ኃይለኛ ባይሆንም፣ የኮር አልትራ ቺፕስ አሁንም ለአነስተኛ AI ተግባራት በቂ አፈፃፀም ይሰጣሉ። ለምሳሌ፣ ኢንቴል አጉላ ከበስተጀርባ ማደብዘዝ ባህሪያትን ለማሄድ ቺፖችን እንዴት እንደሚጠቀም አጉልቷል።
ከዚህም በላይ ኢንቴል አምስተኛ-ትውልድ Xeon አገልጋይ ቺፖችን አስተዋውቋል፣ እነሱም በተለምዶ የደመና ኩባንያዎች ለጄኔሬቲቭ AI ሞዴሎችን ለማሰልጠን እና ለማሰማራት ያገለግላሉ። አዲሶቹ የXeon ፕሮሰሰሮች ከ AI ሞዴል ስልጠና ጋር ሲነፃፀሩ አነስተኛ ሃይል-ተኮር ሂደት በሆነው ኢንፈረንሲንግ የተሻሉ ናቸው።
የኢንቴል የቅርብ ጊዜ የምርት አሰላለፍ በአይ ቴክኖሎጂ እድገት ላይ ባለው የመሬት ገጽታ ላይ ጠቃሚ ሆኖ ለመቆየት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ኢንቴል የወሰኑ AI ቺፖችን እና ፕሮሰሰሮችን በማዘጋጀት የኤአይ ኩባንያዎችን ከ Nvidia ከተመሰረተው የገበያ ቦታ ለመሳብ ተስፋ ያደርጋል። በተጨማሪም የኢንቴል የጨዋታ አቅምን እና አጠቃላይ አፈፃፀሙን ለማሳደግ ያለው ቁርጠኝነት በኮር አልትራ ቺፕስ እያደገ የመጣውን የከፍተኛ አፈጻጸም ኮምፒውቲንግ ፍላጎት ያሟላል።
የ AI ኢንዱስትሪው እየሰፋ ሲሄድ በቺፕ አምራቾች መካከል ያለው ውድድር እየጠነከረ ይሄዳል። የኢንቴል የቅርብ ጊዜ አቅርቦቶች በ AI ገበያ ውስጥ ጉልህ የሆነ መገኘትን ለመቅረጽ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ እና እራሱን ለ Nvidia እና AMD እንደ አዋጭ አማራጭ ያስቀምጣል። በGaudi3 እና በሌሎች የፈጠራ ምርቶቹ፣ ኢንቴል በ AI የሚነዱ መተግበሪያዎችን በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው ዲጂታል መልክዓ ምድር ፍላጎት ለማሟላት ተዘጋጅቷል።