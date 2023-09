ኢንቴል ለስታርፊልድ ተጫዋቾች የግራፊክስ ነጂ ማዘመኛን ለቋል

ኢንቴል አዲስ የግራፊክስ ሾፌር 31.0.101.4672 በተለይ ለ Arc A-Series እና Iris Xe GPUs ተጠቃሚዎች የተነደፈውን በከፍተኛ ሲጠበቅ የነበረውን የስታርፊልድ ጨዋታን ለቋል። ይህ ማሻሻያ ተጫዋቾቹ ያጋጠሟቸውን በርካታ ጉዳዮች፣ ፈጣን የመጫኛ ጊዜዎች፣ የተሻሻለ መረጋጋት እና የእይታ ቅርሶችን ጨምሮ።

ስታርፊልድ በቅድመ መዳረሻ ሲጀመር፣የኢንቴል አርክ ግራፊክስ ካርድ ባለቤቶች የጨዋታ ልምዳቸውን የሚያበላሹ ብዙ ብልሽቶች እና ስህተቶች አጋጥሟቸዋል። ከእነዚህ ጉዳዮች መካከል አንዳንዶቹ በተለይ ጎልተው የሚታዩ ነበሩ፣ ለምሳሌ ጨዋታው ከተጀመረ ብዙም ሳይቆይ ሲወድቅ ወይም መከሰቱ። ከዚህ ቀደም ኢንቴል የተዘመኑ ሾፌሮችን እና ማመቻቸትን የመስጠት ልምድን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለዚህ በጣም ለሚጠበቀው ርዕስ የተዘጋጀ ለጨዋታ ዝግጁ የሆነ አሽከርካሪ አለመኖሩ አስገራሚ ነበር።

ነገር ግን፣ ከጥቂት ቀናት በፊት የቅድመ-ይሁንታ ሾፌር ዝማኔ ተለቋል፣ ይህም የአርክ ጂፒዩ ተጠቃሚዎች በመጨረሻው የመዳረሻ ደረጃ ላይ ቢሆንም ወደ ጨዋታው እንዲገቡ ያስችላቸዋል። ኢንቴል ይህ የቅድመ-ይሁንታ ሾፌር ጥሩ አፈጻጸምን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ማሻሻያ እና ማስተካከያ እንደሚያደርግ አረጋግጧል።

የቅርብ ጊዜው የግራፊክስ ሾፌር፣ 31.0.101.4672 WHQL፣ ከስታርፊልድ ጋር የተያያዙ በርካታ ልዩ ጉዳዮችን ይመለከታል፣ ይህም የጨዋታ ጭነት ጊዜን በእጅጉ መቀነስ፣ የመረጋጋት ማሻሻያዎችን እና የሸካራነት ብልሽቶችን እና የትዕይንት ብልጭታዎችን ማስተካከልን ጨምሮ።

ምንም እንኳን እነዚህ ጥገናዎች ቢኖሩም, አሁንም በጨዋታው ውስጥ ኢንቴል በንቃት እየሰራባቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ, ለምሳሌ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የመተግበሪያ አለመረጋጋት, በብርሃን ምንጮች ላይ የሸካራነት ብልጭ ድርግም, እና በተወሰኑ ነገሮች ላይ ዝቅተኛ የሸካራነት ዝርዝሮች. ኢንቴል ከሌሎች የሶፍትዌር አርእስቶች ጋር ችግሮችን እየፈታ ነው፣ ​​እነሱም Uncharted: Legacy of The Thies Collection፣ Halo Infinite፣ Dead by Daylight፣ Topaz Video AI እና Adobe After Effectsን ጨምሮ።

ከዚህም በተጨማሪ ኢንቴል ለአርክ ጂፒዩዎች የደጋፊዎች ፍጥነት መጨመርን በማጣራት ላይ ነው። ለተሻለ መረጋጋት ተጫዋቾች ከፍተኛ ቅድመ-ቅምጥ ወይም ዝቅተኛ ቅንጅቶችን መምረጥ መቀጠል አለባቸው።

ከ2017 እስከ አሁን በተለቀቁት የተለያዩ ግራፊክስ ካርዶች ላይ የስታርፊልድ አፈጻጸምን በተመለከተ አጠቃላይ ትንታኔ ለማግኘት የስታርፊልድ ፒሲ አፈጻጸም መመሪያችንን ይመልከቱ።

