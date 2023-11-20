ኢንቴል ኮር i5-13600KF፡ የመጨረሻው የጨዋታ ሲፒዩ ስምምነት ለጥቁር ዓርብ

የጨዋታ ቅንብርዎን ማሻሻል ይፈልጋሉ? ደህና፣ እድለኛ ነህ ምክንያቱም ኢንቴል ኮር i5-13600KF ለጨዋታ ምርጥ ሲፒዩዎች በአሁኑ ጊዜ በሁሉም ጊዜ በዝቅተኛ ዋጋ ይገኛል። በአማዞን ላይ በ250 ዶላር ብቻ የተሸጠ ይህ ስምምነት በበጀት ላይ ላለ ማንኛውም ተጫዋች መስረቅ ነው።
አንድ ማስታወስ ያለብዎት ነገር ቢኖር Core i5-13600KF ከተዋሃዱ ግራፊክስ ጋር አይመጣም. ነገር ግን፣ ይህ የተሻለ አፈጻጸም ስለሚሰጥ የተወሰነ የግራፊክስ ካርድ ለሚመርጡ ተጫዋቾች የሚያሳስብ አይደለም። የቅርብ ጊዜዎቹን የAAA ርዕሶች እየተጫወቱም ሆነ ወደ ኃይለኛ ባለብዙ-ተጫዋች ጦርነቶች እየጠለቁ ይህ ሲፒዩ ለስላሳ የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል።
ባደረግነው ሰፊ ሙከራ፣ Core i5-13600KF ከአዲሱ አቻው Core i5-14600KF ጋር እኩል መሆኑን ደርሰንበታል። ይህ ማለት በጥቂቱ ዋጋ ተመሳሳይ አፈጻጸም ማግኘት ሲችሉ በቅርብ ጊዜው ቺፕ ላይ ተጨማሪ ገንዘብ ማውጣት አያስፈልግም ማለት ነው። ግምገማችን እንደሚያሳየው 13ኛው Gen ቺፕ አስደናቂ የፍሬም ፍጥነቶችን በሁለቱም 1080p እና 1440p ጥራቶች እንዳቀረበ አሳይቷል።
የCore i5-13600KF 6 ፒ-ኮሮች ከ 3.5 GHz (እስከ 5.1 GHz ማበልጸጊያ) እና 8 ኢ-ኮርስ ከ 2.6 GHz (እስከ 3.9 GHz ማበልጸጊያ) ባጠቃላይ 20 ክሮች አሉት። . ቺፕው 16 የ PCIe 5.0 መስመሮችን እና ለ PCIe 4.0 ተጨማሪ መስመርን ይደግፋል.
13600KFን ከእናትቦርድ ጋር ለማጣመር እያሰቡ ከሆነ፣ ለተኳሃኝነት LGA 1700 ሶኬት እንዳለው ያረጋግጡ።
እዚያ ላሉት ከመጠን በላይ ቆጣሪዎች, ጥሩ ዜና አለን. ከመጠን በላይ ሊሰራ የሚችል ቺፕሴትን በመጠቀም እና የ BIOS መቼቶችን በማስተካከል፣ Core i5-13600KF ከ Ryzen 7 5800X3D አፈጻጸም ጋር እንደሚመሳሰል እና እንዲያውም ወደ ከፍተኛ-መጨረሻ Core i9-13900K ጋር እንደሚመጣ አሳይቷል።
ለኢንቴል ኮር i5-13600KF ይህን አስደናቂ ስምምነት እንዳያመልጥዎት። የእኛ ሙሉ ግምገማ "በዋጋው ነጥብ ላይ የክፍል መሪ አፈፃፀሙን" ያረጋግጣል, እና አሁን በማይቻል ዋጋ ለራስዎ ሊለማመዱት ይችላሉ.
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ኢንቴል ኮር i5-13600KF ያለ የተዋሃዱ ግራፊክስ ጨዋታዎችን መቆጣጠር ይችላል?
አዎ፣ Core i5-13600KF ለጨዋታ ምርጥ ምርጫ ነው ምክንያቱም ከተወሰኑ ግራፊክስ ካርዶች ጋር ያለምንም እንከን እንዲሰራ የተቀየሰ ሲሆን ይህም ጥሩ የጨዋታ አፈፃፀም ይሰጣል።
2. Core i5-13600KF ከአዲሱ Core i5-14600KF ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
የእኛ ሙከራ እንደሚያሳየው Core i5-13600KF ከአዲሱ Core i5-14600KF ጋር እኩል ይሰራል፣ ይህም አፈጻጸምን ሳይቀንስ ወጪ ቆጣቢ ያደርገዋል።
3. ኮር i5-13600KF ለእናትቦርድ ተኳሃኝነት ምን ሶኬት ይፈልጋል?
Core i5-13600KF ከእናትቦርድ ጋር ለተገቢው ተኳኋኝነት LGA 1700 ሶኬት ያስፈልገዋል።
4. Core i5-13600KF ከመጠን በላይ መጨናነቅ ይቻላል?
አዎ፣ Core i5-13600KF ልክ እንደ Ryzen 7 5800X3D ተመሳሳይ የአፈጻጸም ደረጃዎችን ለማግኘት እና አልፎ ተርፎም ሊሰራ የሚችል ቺፕሴትን በመጠቀም እና የ BIOS መቼቶችን በማስተካከል ወደ ከፍተኛ-ደረጃ Core i9-13900KF ሊዘጋ ይችላል።
5. ለCore i250-5KF $13600 ዋጋ ለተወሰነ ጊዜ የቀረበ ነው?
ለ Core i5-13600KF ምንም አይነት ቅናሾች ወይም ማስተዋወቂያዎች እንዳያመልጥዎ ለማረጋገጥ የቅርብ ጊዜውን ዋጋ እና ተገኝነት በአማዞን ላይ እንዲመለከቱ እንመክራለን።