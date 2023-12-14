ኢንቴል የቀጣይ-ጄን አርክ ጂፒዩዎችን አስደናቂ አፈጻጸም አሳይቷል።

ኢንቴል በቅርብ ጊዜ በጉጉት የሚጠበቀውን የሜትሮ ሐይቅ ሲፒዩ ተከታታዮችን ለማየት ከቴክኖሎጂ አድናቂዎች ጋር ክብ ጠረጴዛን አካሂዷል። ይፋዊው ጅምር በነገው እለት የታቀደ ቢሆንም፣ ዝግጅቱ በአዲሱ የኮር አልትራ 100 ተከታታይ የሜቴዎር ሀይቅ ስም እና የላቁ ባህሪያቱ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
የሜትሮ ሌክ በጣም አስደሳች ከሆኑት አንዱ አብዮታዊ ሲፒዩ ዲዛይን ነው። ኢንቴል ሲፒዩ፣ ጂፒዩ እና ሶሲ ጡቦችን በተናጥል የሚያዋህድ የተከፋፈለ ዲዛይን በመውሰድ የተለየ አካሄድ ወስዷል። ትኩረቱ በሜትሮ ሐይቅ AI ችሎታዎች ላይ ቢሆንም፣ በግራፊክ ንኡስ ስርዓት ውስጥ ያሉት እድገቶች በእውነት አስደናቂ ናቸው።
ኢንቴል የተዋሃዱ አርክ ጂፒዩዎች የግራፊክስ ችሎታዎችን እንደሚያቀርቡ በይፋ አረጋግጧል። ከተለየው አልኬሚስት የተወሰደ እና በXe-LPG አርክቴክቸር መሰረት እነዚህ ጂፒዩዎች DirectX12 Ultimate ን ይደግፋሉ እና የላቀ የሚዲያ ሞተር ከ AV1 ኢንኮዲንግ ድጋፍ ጋር ያሳያሉ። በተጨማሪም፣ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የእይታ ተሞክሮን በማረጋገጥ እንደ XeSS ያሉ የማሻሻያ ቴክኖሎጂን ያካትታሉ።
ከእነዚህ ባህሪያት በተጨማሪ ኢንቴል ተጨማሪ ኮሮችን በመጨመር እና ሰዓቶችን በማጎልበት የ Arc iGPU አፈጻጸምን በእጅጉ አሻሽሏል። ኢንቴል የ Arc iGPU በ Raptor እና Alder Lake ተከታታይ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን የXe-LPG አፈጻጸም ሁለት ጊዜ እንደሚያቀርብ ተናግሯል። በ8 Xe-Cores ሙሉ ውቅረት፣ Arc iGPU የአነስተኛውን ACM-G11 discrete ጂፒዩ አፈጻጸም ይወዳደራል።
ኢንቴል በጂፒዩ እድገት ላይ ብቻ ሳይሆን በሲፒዩ ባህሪያት ላይም ጉልህ ማሻሻያዎችን አድርጓል። Core Ultra 165H በተለይ ከCore i8-7P እና ከ Ryzen 1370U የ11% ጭማሪ ጋር ሲነጻጸር በአንድ ዋት የአፈጻጸም ከ7840% በላይ ይሰጣል፣በተመሳሳይ የሃይል ደረጃዎች እየሰራ።
በዝግጅቱ ላይ ኢንቴል ኢንቴል እና AMD ሃርድዌር የተገጠመላቸው ሁለት ላፕቶፖችን የያዙ የቀጥታ ማሳያዎችን አሳይቷል። Core Ultra 7 155H ፕሮሰሰር 16 ኮር እና 22 ክሮች ያለው AMD Ryzen 7 Pro 7840U በ 8 ኮር እና 16 ክሮች በ Cinebench 2024 የላቀ 922 ነጥብ አስመዝግቧል።
በጨዋታ አፈጻጸም ረገድ፣ የIntel's Arc ግራፊክስ በ3DMark Time Spy ከ AMD መፍትሄ በእጅጉ የላቀ አስመዝግቧል። እና እንደ ኢንቴል አቀራረብ፣ Core Ultra 7 165H Arc iGPU ከRyzen 10 7U RDNA7840 ግራፊክስ በ3W ጋር ሲነጻጸር የ28% አማካይ የአፈጻጸም ጭማሪ ይሰጣል።
ይህ የድብቅ እይታ ክስተት አስደናቂ ግንዛቤዎችን የሰጠ ቢሆንም፣ ስለ Core Ultra 100 ተከታታይ ተጨማሪ ዝርዝሮች ዛሬ በኋላ በሚካሄደው ይፋዊ የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ ይገለጣሉ። የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ከኢንቴል የበለጠ አስደሳች ማስታወቂያዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ።