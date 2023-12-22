Insomniac Games ከስቱዲዮ የተሰረቁ ከ1 ሚሊዮን በላይ ፋይሎችን ላየው በቅርቡ ለደረሰው የራንሰምዌር ጥቃት ምላሽ ሰጥቷል። ኩባንያው በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ ባሰራጨው መግለጫ፣ ለተደረገለት ድጋፍ አድናቆቱን ገልጿል፣ የሳይበር ጥቃት በልማት ቡድኑ ላይ ያደረሰውን ስሜታዊነትም አምኗል።
የተሰረቀው መረጃ የሰራተኞችን እና የቀድሞ ሰራተኞችን የግል መረጃ እንዲሁም ስለ Marvel's Wolverine for PlayStation 5 ቀደምት እድገት ዝርዝሮችን ያካተተ ቢሆንም፣ Insomniac Games ጨዋታው አሁንም በሂደት ላይ መሆኑን ለአድናቂዎች አረጋግጦላቸዋል። ስቱዲዮው በችግር ጊዜ የማይበገር እና የተጫዋቾችን ፍላጎት የሚያሟላ ጨዋታ ለማቅረብ ቆርጧል።
የቤዛውዌር ጥቃቱ ልምድ ለእንቅልፍ እጦት ጨዋታዎች አስጨናቂ ሆኖ ቆይቷል፣ ነገር ግን ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ እና ሁሉም እንደታሰበው በሚያዘጋጃቸው ጨዋታዎች እንዲዝናና ለማድረግ ቆርጠዋል። የማርቭል ዎልቬሪን እድገት እንደታቀደው ይቀጥላል, ጨዋታው በምርቱ ጊዜ ሁሉ እንደሚሻሻል በመረዳት.
Insomniac Games ለደጋፊዎች ጉጉት አድናቆታቸውን ገልጸዋል ነገር ግን ስለ Marvel's Wolverine ይፋዊ መረጃ በተገቢው ጊዜ እንደሚጋራ አፅንዖት ሰጥተዋል። ስቱዲዮው በዚህ ፈታኝ ወቅት ላደረጉት ተከታታይ ድጋፍ ሁሉንም አመስግኗል።
እስካሁን፣ PlayStation ስቱዲዮዎችም ሆኑ የInsomniac ጨዋታዎች ዋና ኩባንያ ሶኒ ስለጠለፋው እና ስለመረጃ ፍንጣቂው የራሳቸውን መግለጫ አልሰጡም። Insider Gaming አስተያየት ለማግኘት ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል ነገር ግን ምላሽ አላገኘም።
Insomniac Games’ ምላሽ የሳይበር ጥቃት ቢደርስበትም ለመጽናት ያላቸውን ቁርጠኝነት እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ጨዋታዎችን ለደጋፊዎቻቸው ለማቅረብ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያጎላል። ስቱዲዮው የጥቃቱን ተፅእኖ መመርመር እና የተሳተፉ ግለሰቦችን ግላዊ መረጃ መጠበቁን ሲቀጥል አድናቂዎች የ Marvel's Wolverineን እድገት በልበ ሙሉነት ሊጠባበቁ ይችላሉ።