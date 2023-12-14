አዲስ የ INBook Laptop በ Infinix ለስላሳ ንድፍ እና ተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርባል

ታዋቂ የቴክኖሎጂ ብራንድ የሆነው ኢንፊኒክስ አዲሱን የላፕቶፕ አቅርቦቱን INBook Y2 Plus በህንድ ሊጀምር ነው። ይህ ከበጀት ጋር የሚስማማ ላፕቶፕ ከ Rs በታች ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። 30,000, ተንቀሳቃሽ ኮምፒውተር ለሚያስፈልጋቸው ሸማቾች ተመጣጣኝ አማራጭ በማቅረብ.
INBook Y2 Plus ባለ 15.6 ኢንች ቀለም ባለጸጋ ፀረ-ግላሬ ኤፍኤችዲ+ ማሳያ ከ260 ኒት ብሩህነት ጋር፣ ንቁ እና ግልጽ እይታዎችን ያረጋግጣል። እንዲሁም ትልቅ 50Wh ባትሪ አለው፣ ለሙሉ ቀን አገልግሎት የተነደፈ እና 65W ፈጣን ባትሪ መሙላትን በPD 3.0 ቴክኖሎጂ ይደግፋል። ላፕቶፑ ከTy-C እስከ Type-C በፍጥነት የመሙላት አቅም እንዳለው ተነግሯል ይህም ተጠቃሚዎች በ75 ደቂቃ ውስጥ 60% የባትሪ አቅም እንዲደርሱ ያስችላቸዋል።
INBook Y2 Plus አስደናቂ መግለጫዎችን ብቻ ሳይሆን ምስላዊ ማራኪ ንድፍንም ያሳያል። ቀላል ክብደት ያለው ግንባታ በብሩሽ ብረት ሲሰራ፣ ላፕቶፑ የበጀት ተስማሚ የሆነውን የዋጋ ወሰን የሚጻረር ፕሪሚየም ውበትን ያሳያል። ጠባብ የማሳያ ጠርሙሶች መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣሉ፣ ወጪ ቆጣቢ ሸማቾች ሁለቱንም አፈጻጸም እና ተመጣጣኝ ዋጋ የሚሰጥ ጥቅል ሊጠብቁ ይችላሉ።
ስለ INBook Y2 Plus መረጃው ባልታወቁ ምንጮች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ነው, ስለዚህ በትንሽ ጨው መወሰድ አለበት. ትክክለኛው የተለቀቀበት ቀን እስካሁን አልታወቀም ነገር ግን ይፋዊ ዝርዝሮች ኩባንያው እንደጀመረ ይገለጻል።
የበጀት ላፕቶፕ ገበያ አዳዲስ መጭዎች መጨመሩን እያስመሰከረ ነው፣ እያንዳንዱም ቀልጣፋ ንድፎችን እና ባለቀለም ማሳያዎችን ያቀርባል። በመጪው INBook Y2 Plus፣ Infinix በተመጣጣኝ ዋጋ እና በተግባራዊነት መካከል ያለውን ሚዛን የሚፈልጉ ሸማቾችን ትኩረት ለመሳብ ያለመ ነው። በዚህ አስደሳች አዲስ የ Infinix ላፕቶፕ ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።