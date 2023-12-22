አዲስ የበጀት ላፕቶፕ ይጀመራል፡ StellarBook X1ን በማስተዋወቅ ላይ

ማጠቃለያ፡ የወጣቶችን ትኩረት ለመሳብ እና የበጀት-ተኮር ገበያን ለመሳብ ኢንፊኒክስ የቅርብ ጊዜውን አቅርቦቱን ስቴላርቡክ X1 አቅርቧል። በኃይለኛ ባህሪያት የታጨቀው ይህ ላፕቶፕ ከፍተኛ ደረጃ ያለው አፈጻጸምን፣ ቄንጠኛ ዲዛይን እና እንከን የለሽ ግንኙነት በተመጣጣኝ ዋጋ እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል።
ፕሮሰሰር እና አፈጻጸም፡ በቅርብ ጊዜው 11ኛ Gen Intel Core Processor የታጠቁ፣ StellarBook X1 ባለብዙ ተግባር ችሎታዎችን ያረጋግጣል እና ሃብት-ተኮር ስራዎችን ያለልፋት ይቋቋማል። ተጠቃሚዎች መብረቅ-ፈጣን ምላሽ እና እንከን የለሽ የኮምፒውተር ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ።
ማከማቻ እና ፍጥነት፡- በStellarBook X1 ለጋስ በሆነው 1 ቴባ PCIe3.0 SSD ማከማቻ መዘግየቶች እና ቀርፋፋነት ተሰናበቱ። ተጠቃሚዎች ያለ ምንም እንቅፋት የእለት ተእለት ተግባራቸውን ያለ ምንም ጥረት እንዲያካሂዱ የሚያስችል ውሂብን መድረስ ነፋሻማ ይሆናል።
ባትሪ እና ባትሪ መሙላት፡ በ50Wh የባትሪ አቅም፣ StellarBook X1 በአንድ ጊዜ ክፍያ እስከ 10 ሰአት የድር አሰሳ ዋስትና ይሰጣል። በተጨማሪም የ65 ዋ ፈጣን የኃይል መሙያ ቴክኖሎጂ ላፕቶፑ በ75 ደቂቃ ውስጥ አስደናቂ የሆነ 60% ቻርጅ እንዲያደርግ ያስችለዋል፣ ይህም የእረፍት ጊዜን ይቀንሳል።
ቪዥዋል እና ኦዲዮ፡ በStellarBook X1 15.6 ኢንች ሙሉ HD ማሳያ ላይ እራስዎን በሚማርክ የእይታ ተሞክሮ ውስጥ ያስገቡ። ይህ ላፕቶፕ ባለከፍተኛ ቀለም ጋሜት እና ብሩህነት በመኩራራት ንቁ እና ህይወት ያላቸው ምስሎችን ያረጋግጣል። በተጨማሪም፣ ባለሁለት ስፒከሮች ከStereo Surround Sound ጋር መሳጭ የኦዲዮ ተሞክሮ ይሰጣሉ፣ መዝናኛን እና ምርታማነትን በአንድ ላይ ያሳድጋሉ።
ዲዛይን እና ተንቀሳቃሽነት፡ StellarBook X1 በሚያምር እና ቀላል ክብደት ባለው የብረት ሰውነቱ ውበትን ያጎናጽፋል። የአሉሚኒየም ቅይጥ ብረት ዕደ-ጥበብ ንድፍ ውስብስብነት ሲጨምር የብረት የኋላ ፓነል አጠቃላይ ውበትን ያሟላል።
የቁልፍ ሰሌዳ እና የመዳሰሻ ሰሌዳ፡ መተየብ በStellarBook X1 የጀርባ ብርሃን ቁልፍ ሰሌዳ ላይ እጅግ በጣም ምላሽ ሰጭ ቁልፎችን በማሳየት ደስታ ይሆናል። ትልቁ ባለ 6.36-ኢንች AG ብርጭቆ የመዳሰሻ ሰሌዳ ባለብዙ ንክኪ ምልክቶችን ይደግፋል፣ ይህም እንከን የለሽ አሰሳን እና የተሻሻለ ምርታማነትን ያስችላል።
የግንኙነት አማራጮች፡ በStellarBook X1 ሰፊ የግንኙነት አማራጮች ሁልጊዜ እንደተገናኙ ይቆዩ። በዩኤስቢ-ሲ፣ ዩኤስቢ 3.0፣ ኤችዲኤምአይ፣ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያ፣ እና የተቀናጀ የጆሮ ማዳመጫ እና ማይክሮፎን መሰኪያ፣ ተጠቃሚዎች ያለ ምንም ጥረት መሳሪያዎቻቸውን እና መጠቀሚያዎቻቸውን ማገናኘት ይችላሉ።
ዋጋ እና ተገኝነት፡ StellarBook X1 አሁን በዋና የኢ-ኮሜርስ መድረኮች ላይ ለግዢ ይገኛል። ለመሠረታዊ ሞዴል ከ 27,490 ₹ 1 ማራኪ ዋጋ ጀምሮ ኢንፊኒክስ ስቴላር ቡክ XXNUMXን ሰማያዊ፣ ብር እና ግራጫን ጨምሮ በተለያዩ የደመቁ የቀለም አማራጮች ያቀርባል።
ማጠቃለያ፡ Infinix በከፍተኛ ፉክክር የበጀት ላፕቶፕ ገበያ ውስጥ መሪ ተፎካካሪ ሆኖ ስቴላር ቡክ X1ን በተሳካ ሁኔታ አቋቁሟል። ይህ ላፕቶፕ እጅግ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂን፣ ቄንጠኛ ንድፍ እና እንከን የለሽ ግንኙነትን በማጣመር ባንኩን ሳያበላሹ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ኮምፒዩተሮችን ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ፍላጎት ያሟላል። ለስራም ሆነ ለመዝናኛ፣ StellarBook X1 ከሚጠበቀው በላይ የሆነ ልዩ ተሞክሮ ያቀርባል።
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