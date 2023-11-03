ኢንዶ-ፉቱሪዝምን ለማሳየት ከፎርትኒት ጋር አዲስ የህንድ ባትል ሮያል ጨዋታ 'ኢንዱስ' አጋሮች

ኢንዱስ፣ በሱፐርጋሚንግ የተገነባው የሀገር ውስጥ የውጊያ ሮያል ጨዋታ በህንድ ጨዋታ ገንቢ ኮንፈረንስ (IGDC) 2023 ላይ አስደሳች ማስታወቂያ ሰጥቷል። ጨዋታው ልዩ የሆነ የመስቀል ተሞክሮ ለተጫዋቾች በማቅረብ ወደ ታዋቂው የጨዋታ መድረክ ፎርትኒት ለመግባት ተዘጋጅቷል። በ27 ቀናት ውስጥ፣ የሁለት ሴት ቡድን በSuperGaming የEpic Games 'Unreal Editor for Fortnite (UEFN) ይህንን ታላቅ ትብብር ለመፍጠር ተጠቀመ።
በFortnite ውስጥ ያለው የኢንዱስ ልምድ በፒሲ እና በማክሮስ ላይ ይገኛል፣ ይህም ተጫዋቾች በጨዋታ አጨዋወት፣ ካርታዎች፣ ሁነታዎች እና ሌሎችም ውስጥ እንዲጠመቁ ያስችላቸዋል። ከዚህ ትብብር በስተጀርባ ያለው ሃሳብ ለተጫዋቾች በሚወዱት ጨዋታ ውስጥ የወደፊት አካላትን ከህንድ ባህል ጋር የሚያዋህድ ኢንዶ-ፉቱሪዝምን እንዲያስሱ እድል መስጠት ነው።
የኢንዱስ የሞባይል ሥሪት በመጪው የበዓላት ወቅት ለተዘጋ የቅድመ-ይሁንታ ልቀት በዝግጅት ላይ እያለ የፎርትኒት ተጫዋቾች ኢንደስን በፎርቲኒት ፈጣሪ ሁነታ ለማየት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ይህ ሁነታ በኮስሚየም ላይ ያተኮረ ልዩ የአሸናፊነት ሁኔታን ያስተዋውቃል፣ ልዩ የሆነ የውስጠ-ጨዋታ ግብዓት። ተጨዋቾች ይህንን ውድ ሀብት በመያዝ ድልን የመቀዳጀት እድል ይኖራቸዋል።
የሱፐርጋሚንግ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና ተባባሪ መስራች ሮቢ ጆን የህንድ ባህል እና ተሰጥኦ በአለምአቀፍ መድረክ ላይ ስለማሳየት ያላቸውን ደስታ ገለፁ። ፎርትኒት በዓለም ዙሪያ 220 ሚሊዮን የሚገመቱ ወርሃዊ ተጫዋቾችን እየኮራ ሲሄድ፣ ሽርክናው ኢንደስ እና ኢንዶ-ፉቱሪዝምን ለብዙ ተመልካቾች ለማምጣት ድንቅ እድል ይሰጣል።
በዚህ ትብብር ተጫዋቾቹ በሱፐርጋሚንግ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነው ፕሮጀክት አቅጣጫ ላይ ተፅእኖ በማድረግ በተለያዩ የጨዋታው ገጽታዎች ላይ ግብረመልስ መስጠት ይችላሉ። እንደ MaskGun እና Silly Royale ባሉ ቀደምት የማዕረግ ስሞች ስኬት እንደታየው ይህ አካሄድ ሱፐርጋሚንግ ለተጫዋቹ ማህበረሰቡ ቅድሚያ ለመስጠት ካለው ቁርጠኝነት ጋር ይዛመዳል።
የኢንዱስ እና የፎርትኒት ሽርክና ለህንድ የጨዋታ ኢንዱስትሪ ትልቅ ደረጃን የሚያመለክት ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ የህንድ ገንቢዎች እውቅና እያደገ መምጣቱን ያሳያል። አለም በጨዋታ የበለጠ እርስበርስ ስትገናኝ፣እንዲህ ያሉ ትብብሮች በጨዋታ ማህበረሰብ ውስጥ ለተለያዩ ትረካዎች እና የባህል ውክልና መንገድ ይከፍታሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ኢንደስ ምንድን ነው?
ኢንደስ የህንድ ባህልን ከወደፊት አካላት ጋር በማጣመር ኢንዶ-ፉቱሪዝም በመባል የሚታወቅ አዲስ ዘውግ የሚፈጥር በሱፐርጋሚንግ የተሰራ የቤት ውስጥ ያደገ የሮያል ጨዋታ ነው።
2. ኢንደስ ከፎርትኒት ጋር እንዴት ተባበረ?
የሁለት ሴት ቡድን በSuperGaming የEpic Games 'Unreal Editor for Fortnite (UEFN) በኢንዱስ እና ፎርትኒት መካከል መሻገሪያን ለመፍጠር ተጠቅሟል።
3. ተጫዋቾች በፎርትኒት ኢንደስን እንዴት ሊለማመዱ ይችላሉ?
በFortnite ውስጥ ያለው የኢንዱስ ልምድ ተጫዋቾቹ የኢንደስን ጨዋታ፣ ካርታዎች፣ ሁነታዎች እና ሌሎችንም እንዲያስሱ ያስችላቸዋል በፒሲ እና ማክሮስ በፎርቲኒት ፈጣሪ ሁነታ ላይ ይገኛል።
4. በፎርትኒት ውስጥ ኢንደስ ውስጥ የማሸነፍ ሁኔታ ምንድነው?
ኢንደስ ኮስሚየም የተባለውን የውስጠ-ጨዋታ ግብአት በመያዝ ላይ ያተኮረ ልዩ የአሸናፊነት ሁኔታን አስተዋውቋል። ተጫዋቾቹ ይህንን ውድ ሀብት በማግኘት ድልን ማግኘት ይችላሉ።
5. ይህ ትብብር ሱፐርጋሚንግ የሚጠቅመው እንዴት ነው?
ይህ ሽርክና ሱፐርጋሚንግ የህንድን ባህል እና ተሰጥኦ በአለምአቀፍ ደረጃ ለማሳየት እድል ይሰጣል፣እንዲሁም ተጫዋቾች አስተያየት እንዲሰጡ እና የጨዋታውን የወደፊት ሁኔታ እንዲቀርጹ ያስችላቸዋል።