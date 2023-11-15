በትሑት ጨዋታዎች ላይ አዲስ ጅምር፡ በህንድ ገንቢዎች ላይ ያተኮረ ዳግም ማዋቀር

Humble Bundle-ባለቤትነት ያለው ኢንዲ ጨዋታዎች አሳታሚ፣Humble Games፣በቅርቡ በርካታ ሰራተኞች እንዲቀነሱ የሚያደርግ የመልሶ ማዋቀር ሂደት አድርጓል። ትክክለኛው የሥራ ኪሳራ ቁጥር ይፋ ባይሆንም፣ ኩባንያው ለውጦች ቢደረጉም ከገንቢዎች ጋር ተቀራርቦ ለመሥራት ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል።
የረዥም ጊዜ ስኬትን ለማረጋገጥ ስልታዊ ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸው ትሁት ጨዋታዎች አዝማሚያዎችን ስላሳለፉ እንደገና የማዋቀር ውሳኔ መጣ። በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቢዝነሶች ባለፈው አመት ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ መላመድ ስላለባቸው ይህ እርምጃ ለኩባንያው ብቻ አይደለም።
በመግለጫው፣ ትሑት ጨዋታዎች ተጽዕኖ የደረሰባቸው የቡድን አባላት ያጋጠሟቸውን ችግሮች አምነው ጠቃሚ አስተዋጾዎቻቸውን አፅንዖት ሰጥተዋል። ኩባንያው ልዩ ልምዶቻቸውን በዓለም ዙሪያ ካሉ ተጫዋቾች ጋር በማካፈል ወደፊት ካሉት ኢንዲ ገንቢዎች ጋር ለመተባበር ያላትን ቁርጠኝነት ገልጿል።
ትሑት ጨዋታዎች በፒሲ፣ ኮንሶል እና የሞባይል መድረኮች ላይ የተለያዩ ርዕሶችን በማተም ይታወቃል። አንዳንድ ታዋቂ ፕሮጀክቶች የSupra ጨዋታዎች አስማጭ ሱፕራላንድ፣ የማወቅ ጉጉት ያለው የፓንዳ ጨዋታዎች ታክቲካዊ RPG The Iron Oath እና በቦሳ ስቱዲዮዎች የተገነቡ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው የጠፋ ሰማይ ያካትታሉ። አሳታሚው እንደ ሜጋ ክሪት ጨዋታዎች 'ትችት ያለው Slay the Spire፣ HopFrog's Forager እና Alt Shift's atmospheric Crying Suns ላሉ ስኬታማ ልቀቶች ከሞባይል ስቱዲዮዎች ጋር አጋርቷል።
በአማዞን የጨዋታዎች ክፍል፣ በኡቢሶፍት እና በሃይፐር ሂፖ ውስጥ ያሉትን ጨምሮ ኢንዱስትሪው በቅርቡ የተለያዩ የቅናሾችን ያየ ቢሆንም፣ የትሑት ጨዋታዎች መልሶ ማዋቀር ለአዲስ ጅምር እድልን ይወክላል። ጥሩ ችሎታ ካላቸው ኢንዲ ገንቢዎች ጋር ሽርክና ማዳበር ላይ በማተኮር ኩባንያው ወደፊት በፈጠራ እና በሚማርክ የጨዋታ ልምዶች የተሞላውን ጊዜ በጉጉት ይጠብቃል።
ጥ፡- በትሑት ጨዋታዎች ምን ያህል ከስራ ማሰናበቶች ነበሩ?
መ: በትሑት ጨዋታዎች ውስጥ ባለው የመልሶ ማዋቀር ሂደት ውስጥ ትክክለኛው የሥራ ኪሳራዎች ቁጥር ሳይገለጽ ይቆያል።
ጥ፡- የትሑት ጨዋታዎች ከሥራ መባረር ቢኖርም ከገንቢዎች ጋር መስራታቸውን ይቀጥላሉ?
መ: አዎ፣ ትሑት ጨዋታዎች ከኢንዲ ገንቢዎች ጋር ያለውን ትብብር ለመቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል፣ ይህም ልዩ ልምዶቻቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለተጫዋቾች መድረሳቸውን ያረጋግጣል።
ጥ፡ የትህት ጨዋታዎች ጨዋታዎችን የሚያትመው ለየትኞቹ መድረኮች ነው?
መ: ትሑት ጨዋታዎች ጨዋታዎችን በፒሲ፣ ኮንሶል እና ሞባይል መድረኮች ላይ ያትማል፣ ይህም የተለያዩ የጨዋታ ልምዶችን ያቀርባል።