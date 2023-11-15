ህንድ vs ኒውዚላንድ የክሪኬት ግጥሚያ የዥረት መዝገቦችን ሰበረ

በህንድ እና በኒውዚላንድ መካከል የተደረገው ታሪካዊ የክሪኬት ግጥሚያ ቀደም ሲል በተፈለገ የቪዲዮ ዥረት የተመዘገቡ ሪከርዶችን ሁሉ ሰብሯል። ከ47 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች ጨዋታውን በአንድ ጊዜ በDisney's Hotstar መድረክ ላይ ተመልክተውታል፣ይህም ከተመዘገቡት ከፍተኛው የተመልካቾች ብዛት ነው።
በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ 44 ሚሊዮን ተመልካቾች በአንድ ጊዜ ይዘቶችን በመልቀቅ ይህ ትልቅ ደረጃ በሆትታር በራሱ ካስመዘገበው ሪከርድ በልጧል። በተመሳሳይ ጊዜ ከተመልካቾች አንፃር፣ Hotstar አሁን በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ 32 ሚሊዮን ተመልካቾችን በደረሰበት በተቀናቃኙ JioCinema ላይ ጉልህ የሆነ አመራር አለው።
የዚህ ስኬት ለሆትታር ያለው ጠቀሜታ በቀላሉ ሊገለጽ አይችልም። ዲስኒ የአይሲሲ የዓለም ዋንጫ የክሪኬት ግጥሚያዎችን ያለምንም ወጪ ለህንድ ሞባይል ተመልካቾች ማሰራጨቱን እንደቀጠለ፣ በህንድ ውስጥ የዲጂታል ተመዝጋቢዎችን በማጣት እና የወደፊቱን የአካባቢያዊ ስራዎችን እየገመገመ ነው።
እነዚህ እድገቶች የዲዝኒ በቢዝነስ ባለጸጋ ሙኬሽ አምባኒ ከሚደገፈው Viacom18 ጋር ለመወዳደር ባደረገው ጥረት መካከል ነው። የህንድ ገበያ፣ ከፍተኛ የህዝብ ብዛት ያለው፣ የዲጂታል ተመዝጋቢ መሰረቱን ለማስጠበቅ የሚያጋጥሙት ፈተናዎች ቢኖሩም ለዲስኒ ትልቅ አቅም አለው።
የዲስኒ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቦብ ኢገር ኩባንያው በህንድ ገበያ ውስጥ የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ገልፀው አማራጮቻቸውን በንቃት እየመረመሩ መሆኑን አመልክቷል። ባለፈው አመት ከ23 ሚሊዮን በላይ ተመዝጋቢዎችን ቢያጣም፣ ሆስታር በህንድ ዥረት ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተጫዋች ሆኖ ቀጥሏል።
የዥረት መድረኮች በዚህ በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው ገበያ የበላይ ለመሆን ሲፋለሙ፣የህንድ vs ኒውዚላንድ የክሪኬት ግጥሚያ በፍላጎት ላይ ያለውን የቪዲዮ ዥረት ኃይል እና ተደራሽነት አሳይቷል። መዝገቦችን መስበር ብቻ ሳይሆን በህንድ ተመልካቾች ዘንድ የመስመር ላይ የይዘት ፍጆታ ተወዳጅነት እያደገ መምጣቱንም አጽንኦት ሰጥቷል።
በየጥ
በህንድ እና በኒውዚላንድ መካከል ያለው ሪከርድ የሰበረ የክሪኬት ግጥሚያ ምንድነው?
በህንድ እና በኒውዚላንድ መካከል የተካሄደው ሪከርድ የሰበረ የክሪኬት ግጥሚያ ከ47 ሚሊየን በላይ ተመልካቾችን በDisney's Hotstar ፕላትፎርም ላይ ያሳተፈውን ወሳኝ የጥሎ ማለፍ ጨዋታን ይመለከታል።
የሆትታር ተመልካችነት ከተቀናቃኙ ጂዮሲኒማ ጋር እንዴት ተነጻጽሯል?
የሆትታር ተመልካችነት ከተቀናቃኙ ጂዮሲኒማ እጅግ የላቀ ሲሆን ይህም በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ 32 ሚሊዮን ተመልካቾችን አግኝቷል። ይህ ስኬት የሆትታርን ቦታ በህንድ ውስጥ እንደ መሪ በፍላጎት የቪዲዮ ዥረት መድረክ ያጠናክራል።
Disney በህንድ የዥረት ኢንዱስትሪ ውስጥ ምን ተግዳሮቶች አጋጥመውታል?
ዲስኒ በህንድ ውስጥ የዲጂታል ተመዝጋቢዎችን ማጣት እና የወደፊቱን የአካባቢያዊ ስራዎችን እየገመገመ ነው. እነዚህ ፈተናዎች ቢኖሩም፣ የዲስኒ ዋና ስራ አስፈፃሚ በህንድ ውስጥ ለመቆየት እና በዚህ ትርፋማ ገበያ ውስጥ እድሎችን ለመፈለግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልፀዋል ።