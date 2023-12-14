የሮለር ኮስተር አድናቂው ህልም በዲዝኒላንድ ሪዞርት እውን ሆነ

የ11 አመቱ ሮስ፣ የሮለር ኮስተር አድናቂ እና የሜክ-ኤ-ምኞት ተቀባይ በቅርቡ ህልሙ በዲዝኒላንድ ሪዞርት ተፈፀመ። ከMake-A-Wish ጋር በመተባበር፣ Disney Imagineers ለሮስ እና ለቤተሰቡ አንድ አይነት ልምድ ነድፏል። ቀኑ የጀመረው በImagineering ካምፓስ ልዩ ጉብኝት ሲሆን ሮስ ከትዕይንቱ በስተጀርባ ያለውን የኮስተር ዲዛይን አስማት የመመስከር እድል ባገኘበት ነበር።
Disney እና Make-A-Wish ከ150,000 በላይ ምኞቶችን በመስጠት የቆየ አጋርነት አላቸው። ቤላ፣ ካለፈው አመት የምኞት ተቀባይ፣ ከኢማጅነር ጋር የመገናኘት እድልም ነበራት። የዋልት ዲኒ ኢማጂኔሪንግ ጉብኝት ለጥቂቶች ብቻ የተወሰነ ልዩ መብት ነው፣ እና ሮስ ዋልት ዲስኒ ራሱ የሳይንስ እና የፈጠራ ማዕከል ባሰበበት ቦታ ለመግባት ዕድለኛ ነበር።
ዋና ፕሮዳክሽን ዲዛይነር ሪክ ተርነርን ጨምሮ ኢማጅነሮች ለሮስ "በተግባር ፍፁም" ጉዞ የማቀድ ፈተናን ተቀበሉ። የፈጠራ ዳይሬክተር ትሬሲ ኖስ ስለ ሮስ እውቀት እና ለሮለር ኮስተር ፍቅር ያለውን አድናቆት ገልጿል፣ ከእርሷ የበለጠ ስለእነሱ ሊያውቅ እንደሚችል ገልጿል።
በግቢው ጉብኝቱ ወቅት፣ ሮስ ከሰማያዊ ሰማይ ሀሳቦች አንስቶ እስከ ማሽከርከር አስደሳች ተሞክሮ ድረስ ሁሉንም የባህር ዳርቻ ህንፃዎችን ዳስሷል። ማርክ ሜስኮ, የራይድ ኢንጂነሪንግ ስቱዲዮ ሥራ አስፈፃሚ, አስመስሎ መስራትን እንዴት እንዳሳዩ እና ጥንቃቄ የተሞላበት የንድፍ ሂደቱን ለሮስ አሳውቀዋል.
የሮስ ተወዳጅ ሮለር ኮስተር፣ በዲሲ ካሊፎርኒያ አድቬንቸር ፓርክ ኢንክረዲኮስተር የጉብኝቱ ዋና ነጥብ ሆነ። ምንም እንኳን ወደ Disneyland ሪዞርት ባይሄድም ሮስ ከዚህ የተለየ የባህር ዳርቻ ጋር ጥልቅ ግንኙነት ነበረው። የኢንክሬዲኮስተር ፈጠራ ዳይሬክተር እና እራሷ ካንሰርን የዳነችው ትሬሲ በግዴለሽነት እና አስደሳች ተሞክሮ ማግኘቷን በማረጋገጥ ከሮስ ጋር በጉዞው ላይ አብራ ነበር።
ዲስኒ ለ Make-A-Wish ትልቁ የምኞት ሰጪ የመሆን እድል ይሰማዋል፣ እና ልጅ ለኢማጅነሪንግ ልምድ መመኘት ብርቅ እና ያልተለመደ ነው። ትሬሲ የማስታወስ ሂደት አካል መሆን እና በአንድ ሰው ፊት ላይ ያለውን ደስታ መመስከር ያለውን ደስታ አፅንዖት ሰጥቷል።
ልባዊ ምስጋናው ለሪክ ተርነር፣ ማርክ መስኮ፣ ትሬሲ ኖስ፣ ስቲቭ ሮች እና ተሳታፊ ለሆኑት ሁሉ የሮስን ምኞት ብቻ ሳይሆን አስማቱን ወደፊት የሚቀጥል ህልም አላሚዎች አዲስ ትውልድ አነሳስቷቸዋል።