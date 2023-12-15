የበዓል ማስዋቢያዎችዎን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያሳድጉ

ማጠቃለያ፡ ለበዓል ማስጌጫዎችዎ ዘመናዊ ንክኪ በሚያመጣ ብልጥ ቴክኖሎጂ የበአል መንፈስን ይቀበሉ። የገና መብራቶችን በድምፅዎ ከመቆጣጠር ጀምሮ በመላው ቤትዎ የተመሳሰለ የድምፅ ስርዓት ለመፍጠር፣ እነዚህ በቴክ-አዋቂ ተጨማሪዎች የበዓል ተሞክሮዎን ከፍ ያደርጋሉ።
የገና መብራቶችን በዘመናዊ የWi-Fi መውጫ ያሻሽሉ። መብራቶችን በየእለቱ የመሰካት እና የመንቀል ችግርን ከማስተናገድ ይልቅ ውድ ባልሆነ ስማርት መሰኪያ ላይ ኢንቨስት ያድርጉ። የእርስዎን የገና ዛፍ መብራቶች ከስማርት ተሰኪው ጋር ያገናኙ እና እነሱን ለማብራት እና ለማጥፋት ድምጽዎን ይጠቀሙ። Google Nest Hub ወይም ሌላ ተኳሃኝ መሳሪያ ካለዎት መብራቶቹ በትእዛዝዎ ላይ በአስማት ያበራሉ።
ቤትዎን በሶኖስ ድምጽ ስርዓት ወደ ክረምት አስደናቂ ቦታ ይለውጡት። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ የሶኖስ ድምጽ ማጉያ በማዘጋጀት የእርስዎን ተወዳጅ የበዓል ዜማዎች ያጫውቱ። ሶኖስ ዋን ከመረጡ፣ የበለጠ ተመጣጣኝ የሆነ የሲምፎኒስክ ተናጋሪዎች ከIKEA፣ ወይም እንደ Amazon's Echo Studio እና Echo Pop ያሉ አማራጮችን ቢመርጡ፣ ቤትዎ የበዓል ደስታን በሚያሰራጩ በበዓላ ዜማዎች ይሞላል።
ብልጥ በሆኑ መብራቶች ደማቅ ድባብ ይፍጠሩ። የ Philips HUE መብራቶችን ወይም ሌሎች ዘመናዊ የብርሃን አማራጮችን በመጠቀም ከቀለም ጋር ይሞክሩ። በHUE መተግበሪያ ውስጥ ባሉ ጥቂት ማስተካከያዎች፣ ሳሎንዎን በአረንጓዴ እና በቀይ ጥላዎች መቀባት ወይም ትክክለኛውን የበዓል ስሜት ለማዘጋጀት ከተለያዩ ቀለሞች መምረጥ ይችላሉ። ቤትዎን ለማብራት ተጨማሪ የመብራት አማራጮችን ለማግኘት የናኖሌፍ ሕብረቁምፊ መብራቶችን እና የፌስታቪያ መብራቶችን ከ Philips HUE ያስሱ።
ምድጃ የለህም? ችግር የሌም. በጠፍጣፋ ስክሪን ቲቪ ላይ ዲጂታል የእሳት ቦታን በማሳየት ፍጹም ምቹ ሁኔታን ያዘጋጁ። YouTube፣ Netflix እና Amazon Prime Video አዝናኝ እና ነጻ የሆኑ የተለያዩ ዲጂታል የእሳት ቦታ ቪዲዮዎችን ያቀርባሉ። ተቀመጡ፣ ዘና ይበሉ እና አመድ እና ጥቀርሻን የማጽዳት ውጣ ውረድ ሳይኖር በምናባዊው የእሳት ሞቅ ያለ ብርሀን ይደሰቱ።
የበዓል ሰሞንን ይቀበሉ እና ማስጌጫዎችዎን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያቅርቡ። የገና መብራቶችን በድምፅ ትዕዛዞች ከመቆጣጠር ጀምሮ በመላው ቤትዎ የተመሳሰለ የድምጽ ስርዓት ለመፍጠር፣ እነዚህ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ተጨማሪዎች የበዓል ተሞክሮዎን የበለጠ አስማታዊ ያደርጉታል።