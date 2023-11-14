የተባበሩት Township ልጃገረዶች የቅርጫት ኳስ ቡድን አንድ የማይረሳ ወቅት ዝግጁ

የዩናይትድ Township ልጃገረዶች የቅርጫት ኳስ ቡድን ለ2023-24 የውድድር ዘመን የመጀመሪያ ጨዋታ ፍርድ ቤቱን ለመምታት ሲዘጋጅ ለአስደሳች እና የማይረሳ ወቅት በዝግጅት ላይ ነው። በአሰልጣኝ ቼስ ፓቬሎኒስ የሚመራው ፓንተርስ ባለፈው አመት ያስመዘገበውን ስኬት ለማጠናከር እና በፍርድ ቤቱ ላይ የበለጠ ተፅዕኖ ለመፍጠር ቆርጠዋል።
ፓቬሎኒስ እና ቡድኑ ካለፈው የውድድር ዘመን በየእለቱ ስላደረጉት ማሻሻያ ዝርዝር መረጃ በተሞላ ማስታወሻ ደብተር ከልምዳቸው ለመማር እና ለማደግ እያንዳንዱን ድል፣ ሽንፈት እና የቅርብ ጨዋታ ተንትነዋል። ፓንተርስ ባለፈው የውድድር ዘመን በክልላዊ ማዕረግ ተጠናቋል፣ ከ2000-2001 የመጀመሪያቸው እና በትምህርት ቤት ታሪክ ሰባተኛው።
ቡድኑ ባለፈው የውድድር ዘመን በአማካይ 6 ነጥብ እና 5 የመልስ ኳስ ያገኘውን ሎሬና አዎውን ጨምሮ ዘጠኝ አዛውንቶችን ይመልሳል። ለሰሜን ካሮላይና ግዛት ቃል የገባው አዎው ከፍርድ ቤት እና ከውጪ ከፍተኛ እድገት እና አመራር አሳይቷል። የቡድን አጋሮቿ እና አሰልጣኞቿ ባለፉት አመታት ያሳየችውን ቁርጠኝነት እና መሻሻል አድንቀዋል።
እንደ ካይላኒ ፊያቴፕ፣ ኬይሊ ፔና፣ ካ'ማሪያ ፐርኪንስ፣ ካሲ ቦህነርት፣ ስቴላ ጎንዛሌዝ እና አቲ ቴይለር በቫርሲቲ ደረጃ ጠቃሚ ልምድ በማምጣት እና በመጫወት ላይ ያሉ ተጫዋቾች ያሉት ፓንተርስ እንደዚህ ያለ ከፍተኛ ከባድ ቡድን በማግኘታቸው እድለኞች ናቸው። ፓቬሎኒስ የቡድን ስራ፣ ተወዳዳሪነት እና የሁሉም ተጫዋቾች ቁርጠኝነት አስፈላጊነት ላይ ያጎላል፣ ክፍላቸው ምንም ይሁን ምን።
ቡድኑ ለመጪው የውድድር ዘመን ሲዘጋጅ ተጫዋቾቹ ብቻ አይደሉም የደስታ ስሜት የሚሰማቸው። አሰልጣኝ ፓቬሎኒስ ልምድ ካላቸው ተጫዋቾች ጋር ጠንካራ ሽክርክር እንዳላቸው ያምናሉ፣ነገር ግን ወጣት ተጫዋቾች በቡድኑ ውስጥ ሚና እንዲጫወቱ ያላቸውን አቅምም አምነዋል። ሁሉም ተጫዋቾች ጠንክረው እንዲለማመዱ፣ ምርጥ የቡድን አጋሮች እንዲሆኑ እና በፍርድ ቤትም ሆነ በክፍል ውስጥ ጥሩ ብቃት እንዲኖራቸው ያበረታታል።
በጠንካራ ተሰጥኦ፣ ልምድ እና ቁርጠኝነት፣ የዩናይትድ Township ልጃገረዶች የቅርጫት ኳስ ቡድን በዚህ ወቅት ለስኬት ተዘጋጅቷል። ተጫዋቾቹ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን በፕሮግራሙ ላይ ዘላቂ ትሩፋትን ለመተው ይነሳሳሉ። ፓንተርስ ወደ ፍርድ ቤት ሲገቡ፣ ሊታሰቡ የሚችሉ ሃይሎች ናቸው እናም ይህን ወቅት አንድ ማስታወስ ያለብን ለማድረግ ተዘጋጅተዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የዩናይትድ Township ልጃገረዶች የቅርጫት ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ማን ነው?
የዩናይትድ Township ልጃገረዶች የቅርጫት ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ቻሴ ፓቬሎኒስ ናቸው።
2. ቡድኑ ያለፈውን የውድድር ዘመን እንዴት አሳይቷል?
ባለፈው የውድድር ዘመን ቡድኑ 16-17 በሆነ ውጤት ያስመዘገበ ሲሆን ከ2000-2001 ጀምሮ የመጀመሪያውን የክልል ዋንጫ አሸንፏል።
3. በቡድኑ ውስጥ ድንቅ ተጫዋች ማን ነው?
ሎሬና አዎው, ባለ 6 ጫማ - 5 ማእከል, በቡድኑ ውስጥ ምርጥ ተጫዋች ተደርጎ ይቆጠራል. ባለፈው የውድድር ዘመን በአማካይ 11.4 ነጥብ እና 11.1 የግብ ክፍያ አግኝታለች።
4. ስንት አዛውንቶች ወደ ቡድኑ እየተመለሱ ነው?
ቡድኑ ዘጠኝ አዛውንቶችን እየመለሰ ነው።
5. ቡድኑ በውድድር አመቱ ያስቆጠራቸው ግቦች ምን ምን ናቸው?
የቡድኑ ግቦች በቡድን አብሮ መስራት፣ ምርጥ የቡድን አጋሮች መሆን እና በእያንዳንዱ ጨዋታ ለአራቱም ሩብ ጊዜ ተፎካካሪ እና ቁርጠኛ መሆንን ያካትታሉ።