የታሸጉ ወይኖች በእርግጥ ምቹ ናቸው?

በቅርብ ጊዜ የቫይረስ ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ የተጠቃሚ ቁርስ ሸሚዞች (@Breakfastshirts) በግሮሰሪ ውስጥ በተገኙ የታሸጉ ወይኖች ላይ ቅሬታን ገልጿል። ቪዲዮው እነዚህ ማህተሞች ለደንበኞች ምቹ ሆነው ሲተዋወቁ ያለውን አስቂኝ ነገር በቀልድ አጉልቶ ያሳያል።
ቪዲዮው በተመልካቾች ዘንድ አስተጋባ፣ብዙዎች በአስተያየቶች ክፍል ውስጥ ተመሳሳይ ተሞክሮዎችን እና ብስጭቶችን አካፍለዋል። አንድ አስተያየት ሰጭ እነዚህ ማህተሞች ናሙናን ከመከልከል ባለፈ የወይኑን ትክክለኛ ምርመራ እንደሚያደናቅፉና የበሰበሱም በማሸጊያው ውስጥ እንዲደበቅ ያደርጋሉ። ሌላው አስተያየት ሰጭ የማህተሙን ዋጋ በመተቸት ለተለጣፊዎች የሚወጣው ወጪ ከጥቂት የወይን ፍሬዎች ዋጋ እንደሚበልጥ ጠቁመዋል።
ቪዲዮው በግሮሰሪ ኢንዱስትሪ ውስጥ ባለው ትልቅ ጉዳይ ላይ ብርሃን ያበራል - ውጤታማ ያልሆነ እና ቆሻሻ የምግብ ማሸጊያ። አለም በነጠላ ጥቅም ላይ የሚውል የፕላስቲክ ብክነት እየጨመረ በመጣ ቁጥር እነዚህ ማህተሞች ያስከተለው ምቾት ከግል ምርጫ በላይ ነው። የግሮሰሪ ሰንሰለቱ መጨናነቅን ለመዋጋት ማኅተሞቹን ቢተገበርም፣ ደንበኞቻቸው ምቾት እንደሚሰማቸው እና ወይኑን ለመያዝ እና ለመመርመር የበለጠ ምቹ መንገድ እንደሚፈልጉ ግልጽ ነው።
በወይን ናሙና ዙሪያ ያለው ክርክር የስነምግባር እና የጌጥነት ጥያቄ ይሆናል። አንዳንዶች ከመግዛታቸው በፊት ፍሬን ከጥቅል ውስጥ መውሰድ “የምግብ ማበላሸት” ጋር ተመሳሳይ ነው ብለው ይከራከራሉ ፣ ሌሎች ደግሞ ሰውዬው ትንሽ ቁራጭ ብቻ እስከወሰደ ድረስ ምንም ችግር የለውም ብለው ይከራከራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት አስተያየቶች በገዢዎች እና በገዢዎች መካከል ይለያያሉ.
በመጨረሻም፣ የቲክ ቶክ ቪዲዮ በታሸገ የወይን ማሸጊያዎች እርካታን ያመጣል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ተስማሚ የሆኑ መፍትሄዎችን አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። በደንበኛ እርካታ ላይ በሚያተኩር ኢንዱስትሪ ውስጥ በምቾት እና ትኩስነት መካከል ሚዛን መፈለግ አስፈላጊ ነው።