የ8 2023 መጫወት ያለባቸው የPlayStation ጨዋታዎች

ማጠቃለያ፡ በ2023 በPlayStation ላይ ያሉ አንዳንድ የታወቁ ጨዋታዎች አጠቃላይ እይታ፣ከአስደሳች ጀብዱዎች እስከ መሳጭ ትረካዎች፣እያንዳንዳቸው ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድን ይሰጣሉ።
እ.ኤ.አ. በ2023፣ PlayStation በተለያዬ አሰላለፍ ተጫዋቾቹን የሚማርክ አስደናቂ የጨዋታ ተሞክሮዎችን አቅርቧል። ዘላቂ እንድምታ ያደረጉ አንዳንድ ታዋቂ ርዕሶችን እንመርምር።
1. ዳግም የታሰበ አስፈሪ፡- "Resident Evil 4 Remake" ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የአድናቂዎች ተወዳጅ ነው፣ ያለማቋረጥ ዝመናዎችን በመቀበል፣ ቀድሞውንም አከርካሪን የሚያቀዘቅዝ ተሞክሮን ያሻሽላል።
2. Epic Journey፡ "Star Wars Jedi: Survivor" ተጫዋቾችን የሉካስርትስ ጀብዱዎች ወርቃማ ጊዜን በማሳሰብ በአስደሳች ጀብዱ ላይ ወሰደ። በተለቀቀበት ወቅት አንዳንድ ቴክኒካል ጉዳዮች ቢኖሩም ጨዋታው ልዩ በሆነ አቅጣጫ ጎልቶ ታይቷል።
3. ትውፊትን መዋጋት፡ “የጎዳና ተዋጊ 6” አስደሳች የትግል ጨዋታዎችን በመፍጠር የካፒኮምን ችሎታ አሳይቷል፣ ይህም ለተለመዱ እና ለተወዳዳሪ ተጫዋቾች ጥሩ ጊዜ ሰጥቷል።
4. Epic Fantasy፡ “Final Fantasy XVI” የ FF14 ቡድን መሳጭ ነጠላ-ተጫዋች ተሞክሮ ለማቅረብ ያለውን ችሎታ አሳይቷል፣ ተጫዋቾቹን በታላቅ ተረት ተረት እና ሀብታም ምናባዊ አለም ይማርካል።
5. የጠረጴዛ አስማት፡- “ባልዱር በር 3” የብዕር-እና-ወረቀት Dungeons እና Dragonsን ፍሬ ነገር በተሳካ ሁኔታ በመያዝ ለሁለቱም ሃርድኮር RPG ደጋፊዎች እና የዘውግ መጤዎችን ይስባል።
6. ልዕለ ኃያል ትርኢት፡ “Marvel’s Spider-Man 2” እንደገና የእንቅልፍ ጨዋታዎችን ቴክኒካል ብሩህነት አሳይቷል፣ የ PlayStation መሥሪያውን ድንበሮች የሚገፋ መንጋጋ የሚወርድ ልዕለ ኃያል ተሞክሮን አሳየ።
7. አርቲስቲክ ትሪለር፡- “አላን ዋክ 2” በተዋጣለት የተዋሃደ ትረካ እና ጥበባዊ አካሎች፣ ተጫዋቾች ከአስደሳች የጨዋታ አጨዋወት ጋር አስደሳች የሆነ የተረት ተረት ልምድን ይሰጣል።
በዓመቱ ውስጥ PlayStation ለተለያዩ ምርጫዎች እና ምርጫዎች የሚያገለግሉ እጅግ በጣም ብዙ ልዩ ጨዋታዎችን አቅርቧል። ከላይ የተጠቀሰው እያንዳንዱ ርዕስ ለተጫዋቾች የማይረሱ የደስታ እና የደስታ ጊዜያትን በመስጠት በጨዋታ ማህበረሰቡ ላይ የራሱን አሻራ ለመተው ችሏል።
በ2023 በጣም ብዙ አስገራሚ ጨዋታዎች ከተለቀቁ በኋላ የግል ተወዳጆችዎን እንዲያጋሩ እንጋብዝዎታለን። የትኛው የ PlayStation ጨዋታ በአንተ ላይ ዘላቂ ስሜት ፈጥሯል?