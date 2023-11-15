አይዲዮን ቴክኖሎጂዎች ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የወሳኝ ማዕድን አቅርቦት ሰንሰለትን ለመቀየር ይሰራል

ቫንኮቨር፣ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ፣ ህዳር 15፣ 2023– የካናዳ የከርሰ ምድር መረጃ ኩባንያ አይዲዮን ቴክኖሎጂስ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ማዕድን-ኤክስ ፕሮግራም ጋር አጋርነቱን አስታውቋል። ይህ ፈጠራ ያለው ትብብር የጂኦሳይንስ፣ የሀብት ኢኮኖሚክስ፣ የውሂብ ሳይንስ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI)ን በማቀናጀት የውሳኔ አሰጣጥን ለማሳወቅ ወሳኝ የሆነውን የማዕድን አቅርቦት ሰንሰለት ለመቀየር ያለመ ነው።
በሙዮን ቲሞግራፊ ውስጥ አቅኚ የሆነው አይዲዮን ቴክኖሎጂዎች በቴክኖሎጂ እድገቶች ላይ የትብብር ምርምር ለማድረግ በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ከሚገኙ መምህራን እና ሳይንቲስቶች ጋር በቅርበት ይሰራል። ትኩረቱ የአሰሳ ኢላማን ማመቻቸት፣ የሀብት ባህሪን ማሳደግ እና ወሳኝ የሆኑ የማዕድን ንብረቶችን ከማግኘት እስከ ምርት ያለውን ጊዜ መቀነስ ላይ ይሆናል። የላቀ የመረጃ ትንተና እና ስቶካስቲክ ሞዴሊንግ በመቅጠር፣ Ideon የበለጠ ቀልጣፋ እና ዘላቂ የማዕድን ልማዶችን ለማምጣት በማዕድን አካል እውቀትን ከፍ ለማድረግ ያለመ ነው።
በአይዲዮን ቴክኖሎጂዎች እና በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ መካከል ያለው ትብብር በማዕድን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን የጂኦሎጂካል አለመረጋጋት አሳሳቢ ጉዳይ ይመለከታል። በተለምዶ የማዕድን ኩባንያዎች በከርሰ ምድር ውስጥ ታይነትን ለማግኘት ቁፋሮ ላይ ይተማመናሉ ፣ ይህም ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ስጋት እና ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቁ ውሳኔዎችን በውስን መረጃ ላይ ያስከትላል። የስታንፎርድ ታዋቂ ተመራማሪዎችን እውቀት በማዳበር፣ አይዲዮን ቴክኖሎጂ የማዕድን ኩባንያዎችን አጠቃላይ መረጃ ለመስጠት፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ፣ ሕይወቴን እንዲያራዝሙ እና አሳማኝ ኢኮኖሚያዊ ውጤቶችን እንዲያመጡ ለማድረግ ይፈልጋል።
"ወሳኙን የማዕድን አቅርቦት ሰንሰለት ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በጣም ደስተኞች ነን" ሲል ጋሪ አግኘው፣ የአይዲዮን ቴክኖሎጂዎች ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ተባባሪ መስራች ተናግሯል። "ይህ አጋርነት ስለ ኦር አካል ባህሪያት የተሻለ እውቀትን ይሰጣል፣ የእኔን እቅድ ለውጥ ያደርጋል፣ እና በሁሉም የማዕድን እሴት ሰንሰለት ውስጥ ቅልጥፍናን ያመጣል።"
በስታንፎርድ የምድር እና ፕላኔተሪ ሳይንሶች ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ጄፍ ኬርስ ከአይዲኦን ቴክኖሎጂዎች ጋር ግንኙነት ሆነው ያገለግላሉ። በማዕድን-ኤክስ አማካኝነት ትብብሩ ወሳኝ የሆነ የማዕድን አቅርቦትን መጠን እና ፍጥነት በማፋጠን ወደ ንጹህ ሃይል የሚደረገውን ሽግግር ለማፋጠን ያለመ ነው። ስታንፎርድ እና አይዲዮን ቴክኖሎጅዎች ዘላቂነትን እና የማህበረሰብ ውክልናን ቅድሚያ የሚሰጡ ፕሮቶኮሎችን በማዘጋጀት የአካባቢ ጥበቃን የሚያበረታታ የወደፊት ጊዜን ያሳያሉ።
የአይዲኦን ቴክኖሎጂዎች የባለቤትነት የከርሰ ምድር ኢንተለጀንስ መድረክ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ፈላጊ ሃርድዌርን፣ ኢሜጂንግ ሲስተሞችን፣ ባለብዙ ፊዚክስ ውህደትን እና የተገላቢጦሽ ቴክኖሎጂዎችን ከአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር ያዋህዳል። አጠቃላይ መፍትሔው ከመሬት በታች ወደር የለሽ ታይነት ይሰጣል፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን 3D ሞዴሎች በማመንጨት የማዕድን ክምችቶችን በልበ ሙሉነት ለመለየት እና ለመቆጣጠር ይረዳል።
በአስደናቂው የሙን ቶሞግራፊ ቴክኖሎጂ፣ Ideon Technologies የሚገኘውን ብቸኛውን ቀጥተኛ የከርሰ ምድር ምስል ዘዴ በማቅረብ እራሱን ይለያል። ይህ ተገብሮ እና ነፃ የሃይል ምንጭ ከጠፈር የሚመጡትን የኮስሚክ ጨረሮች በመጠቀም በሌሎች የጂኦፊዚክስ ዘዴዎች ያልተደገፈ ትክክለኛ ያልሆነ ቦታን ያስችላል። የሙዮን ቲሞግራፊ ቀጣይነት ያለው መረጃ ቀረጻ በጊዜ ሂደት የተሻሻሉ የምስል ውጤቶችን ያረጋግጣል፣ ጥቅጥቅ ያሉ የማዕድን ካርታዎችን ትክክለኛነት እና አስተማማኝነት ያሳድጋል።
አይዲዮን ቴክኖሎጂዎች በሰኔ 2024 በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሊደረግ በታቀደው በማዕድን-ኤክስ ሲምፖዚየም በሚቀርቡት አቅርቦቶቻቸው ላይ እድገትን ያካፍላሉ።
በየጥ
Ideon Technologies ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያለው ትብብር ዓላማው ምንድን ነው?
ትብብሩ ዓላማው የዳታ ሳይንስን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን ጨምሮ የላቀ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የአሰሳ ኢላማ አደራረግን እና የሀብት ባህሪን ለማመቻቸት ወሳኝ የሆነውን የማዕድን አቅርቦት ሰንሰለት ለመለወጥ ያለመ ነው።
ይህ ትብብር የማዕድን ኢንዱስትሪውን እንዴት ይጠቅማል?
ለማዕድን ኩባንያዎች ስለ ማዕድን አካል ባህሪያት አጠቃላይ መረጃ በመስጠት፣ ትብብሩ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ውሳኔ አሰጣጥን ያስችላል፣ የእኔን ህይወት ያራዝመዋል እና በጠቅላላው የማዕድን እሴት ሰንሰለት ውስጥ የላቀ ውጤታማነትን ያስገኛል።
ሙኦን ቲሞግራፊ ምንድን ነው እና የማዕድን ፍለጋን እንዴት ይጠቅማል?
ሙኦን ቶሞግራፊ ከጠፈር የሚመጡ የጠፈር ጨረሮችን የሚጠቀም የከርሰ ምድር ምስል ቴክኖሎጂ ነው። ትክክለኛ ያልሆነ ቦታን እና ባለከፍተኛ ጥራት 3D density ካርታዎችን ለመፍጠር የሚያስችል ወደር የለሽ ታይነት ከመሬት በታች ያቀርባል። ይህ ቴክኖሎጂ የማዕድን ፍለጋን ትክክለኛነት እና አስተማማኝነት ያሻሽላል, አደጋን እና የአካባቢን ተፅእኖ ይቀንሳል.
የስታንፎርድ ማዕድን-ኤክስ ፕሮግራም በትብብር ውስጥ ያለው ሚና ምንድን ነው?
በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ማዕድን-ኤክስ ፕሮግራም በቴክኖሎጂ ፈጠራ ላይ ያተኮረ ለታዳጊ የማዕድን አቅርቦት ሰንሰለት እና ንፁህ ታዳሽ ሃይል ማግኘት ላይ ያተኮረ የኢንዱስትሪ ተባባሪዎች ፕሮግራም ነው። የስታንፎርድ ዕውቀት እና ግብዓቶች የ Ideon ቴክኖሎጂዎችን ዘላቂነት እና የማህበረሰብ ውክልናን የሚያራምዱ የላቀ የጂኦፊዚካል ቴክኒኮችን እና ፕሮቶኮሎችን ይደግፋሉ።