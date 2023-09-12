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አፕል አዲስ የiCloud+ ማከማቻ ደረጃዎችን አስተዋውቋል፡ 6TB እና 12TB

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል አዲስ የiCloud+ ማከማቻ ደረጃዎችን አስተዋውቋል፡ 6TB እና 12TB

አፕል በቅርቡ ለCloud+ ለደመና ማከማቻ ደንበኝነት ምዝገባ ሁለት አዳዲስ ደረጃዎችን በማወጅ ተመልካቾቹን አስገርሟል። በዋነኛነት ለይዘታቸው በቂ ማከማቻ ለሚያስፈልጋቸው ፎቶግራፍ አንሺዎች እና ፊልም ሰሪዎች ያነጣጠረ፣ እነዚህ አዳዲስ የደንበኝነት ምዝገባ እቅዶች ትኩረትን መሳብ አለባቸው። መገለጡ ከህዝቡ የነጎድጓድ ጭብጨባ ያስገኘ ሲሆን ይህም የማከማቻ አቅም መጨመር ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ያሳያል።

አሁን ባለው የዋጋ አወጣጥ መዋቅር፣ iCloud+ ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች 50GB በወር $0.99፣ 200ጂቢ በወር 2.99 ዶላር፣ እና 2TB በወር $9.99 ይሰጣል። የ6TB እና 12TB ዕቅዶችን በማስተዋወቅ ተጠቃሚዎች አሁን በጣም ትልቅ መጠን ያለው ውሂብ ማከማቸት ይችላሉ። አማካይ ሸማች ይህን የመሰለ ሰፊ ማከማቻ ላያስፈልገው ቢችልም፣ ፕሮፌሽናል ፎቶግራፍ አንሺዎች እና የፊልም ሰሪዎች የተሻሻለ የካሜራ አቅም ያላቸው የቅርብ ጊዜዎቹን የአይፎን 15 ሞዴሎችን በመጠቀም እነዚህን እቅዶች እጅግ ጠቃሚ ያደርጋቸዋል።

ምንም እንኳን አፕል ለአዲሱ የማከማቻ ደረጃዎች ትክክለኛውን ዋጋ ባይገልጽም, አሁን ባሉት ዋጋዎች ላይ በመመርኮዝ የተማረ ግምት ማድረግ እንችላለን. ምናልባት የ6ቲቢ የደንበኝነት ምዝገባ በወር ከ$30 የማይበልጥ ሲሆን የ12ቲቢ ደረጃ በወር 60 ዶላር አካባቢ መሆን አለበት። በአንፃሩ የጎግል ማከማቻ እቅድ ለ5TB እና 10TB ዳታ በ24.99 ዶላር እና በወር 49.99 ዶላር ተሽጦ ተመሳሳይ የዋጋ ነጥቦችን ያሳያል።

ከተጨመረው የማከማቻ አቅም በተጨማሪ የiCloud+ ተመዝጋቢዎች ኢሜል ደብቅ እና የግል ቅብብሎስን ጨምሮ ባሉት የግላዊነት ባህሪያት መደሰትን ይቀጥላሉ። እነዚህ ባህሪያት የተጠቃሚ ውሂብን ለመጠበቅ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የአሰሳ ተሞክሮን ለማረጋገጥ ያለመ ነው። iCloud+ ሁለቱንም የተስፋፋ ማከማቻ እና የተሻሻለ ግላዊነትን በማቅረብ፣ አፕል ለተጠቃሚዎቹ ሁሉን አቀፍ እና አስተማማኝ የደመና ማከማቻ አገልግሎት መስጠቱን ቀጥሏል።

ምንጭ:
– የማርከስ ብራውንሊ ትዊተር፡ https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930

By ቪኪ Stavropoulou

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