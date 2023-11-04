አዲስ Rugged Watch በ Apple Watch Ultra ላይ ይወስዳል

ማንኛውንም አስቸጋሪ አካባቢ መቋቋም የሚችል ጠንካራ ሰዓት እየፈለጉ ነው? ስማርት ሰዓቶችን እርሳ። በቅርቡ የተለቀቀው Casio G-Shock GW-9500 Mudman ለ Apple Watch Ultra ትክክለኛ አማራጭ ብቻ ሊሆን ይችላል።
ከመንገድ ውጭ እና ከቤት ውጭ ጀብዱዎች የተነደፈ, Mudman በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ለመቋቋም ነው. እጅግ በጣም ጠንካራ በሆነው የካርቦን ኮር ጥበቃ መዋቅር እና ጭቃን መቋቋም በሚችሉ አዝራሮች፣ የወረወሩትን ማንኛውንም ነገር ለመውሰድ ዝግጁ ነው። ፈታኝ ከመንገድ ውጭ ኮርስ እየነዱም ይሁን ወጣ ገባ እንቅስቃሴዎች ላይ እየተሳተፉ ይሁኑ ይህ ሰዓት ለዚህ ተግባር የተዘጋጀ ነው።
ሙድማን የሚለየው ዘላቂነቱ እና ተግባራዊነቱ ነው። የብሉቱዝ ግንኙነት የለውም፣ ነገር ግን እንደ ባለሁለት-ንብርብር ኤልሲዲ ስክሪን እና ማግኔቲክ ሰሜንን በራስ-ሰር የሚያገኝ ዲጂታል ኮምፓስ ያሉ ባህሪያትን ይከፍላል። እንዲሁም የባሮሜትሪክ ንባቦችን፣ ከፍታ እና የሙቀት መጠን ይለካል። በተጨማሪም፣ የኃይል መሙላትን አስፈላጊነት በማስቀረት በብርሃን የተጎላበተ ነው።
ከ Apple Watch Ultra በተለየ፣ ሙድማን በሶስት የተለያዩ ቀለሞች ይመጣል፡ አድን ብርቱካን፣ ወታደራዊ አረንጓዴ እና ታክቲካል ጥቁር። ጎበዝ፣ ጠንካራ እና በእርግጠኝነት ጎልቶ የወጣ ነው። የከፍተኛ ደረጃ ስማርት ሰዓት ሁሉም ብልጥ ባህሪያት ላይኖረው ይችላል፣ነገር ግን ዋጋው ግማሽ ነው እና ለቤት ውጭ ጀብዱዎች የሚያስፈልገዎትን ጨካኝነት ያቀርባል።
ሙድማን የ Apple Watch Ultra አማራጭ ነው? አዎ እና አይደለም. የስማርት ሰዓት የላቀ ተግባር እና ማሳወቂያዎች ቢጎድለውም፣ በጥንካሬ እና በአስተማማኝነቱ የላቀ ነው። ንቁ የአኗኗር ዘይቤአቸውን መከተል የሚችል ጠንካራ፣ ምንም ትርጉም የሌለው ሰዓት ለሚፈልጉ ፍጹም ምርጫ ነው።
ስለዚህ፣ የሚቀጥለውን የውጪ ማምለጫ እቅድ እያዘጋጁ ከሆነ፣ ከእርስዎ Apple Watch Ultra ይልቅ በMudman ላይ መታጠቅን ያስቡበት። የማያሳዝንህ ቄንጠኛ እና አስተማማኝ ጓደኛ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Casio G-Shock GW-9500 Mudman ከስማርትፎኖች ጋር ተኳሃኝ ነው?
አይ፣ ሙድማን የብሉቱዝ ግንኙነት የለውም እና ከስማርትፎን ጋር ሊጣመር አይችልም።
2. ሙድማን የጤና እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን መከታተል ይችላል?
አይ፣ ሙድማን የጤና እና የአካል ብቃት መከታተያ ባህሪያት የሉትም።
3. ሙድማን እንዴት ነው የሚሰራው?
ሙድማን በብርሃን የተጎላበተ ሲሆን የባትሪ መተካት ወይም መሙላትን ያስወግዳል።
4. ሙድማን ኮምፓስ አለው?
አዎ፣ ሙድማን ማግኔቲክ ሰሜንን በራስ ሰር የሚያገኝ ዲጂታል ኮምፓስ አለው።
5. ሙድማን ለመዋኛ ወይም ለመጥለቅ ተስማሚ ነው?
አዎን, ሙድማን ውሃን መቋቋም የሚችል እና ለመዋኛ, ለመጥለቅ እና ለሌሎች የውሃ እንቅስቃሴዎች ተስማሚ ነው. ነገር ግን፣ ከተወሰኑ የመጥለቅ ሰዓቶች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ የውሃ መከላከያ ደረጃ አለው።