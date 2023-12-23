ከአላስካ ወደ ፍሎሪዳ፡ ለተሻለ ህይወት የቤተሰብ ጉዞ

ለልጆቻቸው የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የበለጸገ የልጅነት ጊዜ ፍለጋ፣ ሳማንታ ማርቲኔዝ እና ባለቤቷ ከሩቅ የሰሜን ዋልታ፣ አላስካ ለመልቀቅ እና በፀሃይ ፍሎሪዳ ውስጥ አዲስ ህይወት ለመጀመር ደፋር ውሳኔ አድርገዋል። ስለ ቀዝቃዛው እና የጨለማው የአላስካ ክረምቶች ውስን እድሎች እና ሊኖሩ ስለሚችሉ አደጋዎች ያሳሰበችው ሳማንታ ልጆቿ የበለጠ የተሟላ እና ደማቅ አስተዳደግ እንዲኖራቸው ትናፍቃለች።
በአላስካ ማደግ ከውበቱ ውጪ አልነበረም፣ አስደናቂ ክረምት እና የቀዘቀዘ መልክዓ ምድር ብቻ ሊሰጥ የሚችለው የውበት ስሜት። ነገር ግን፣ ሳማንታ በእነዚያ ወራት ውስጥ የረዥም ፣ ቀዝቀዝ ያለ ክረምት እና የልጆች እንቅስቃሴ ድክመቶችን በደንብ ታውቃለች። የመዝናኛ ፓርኮች፣ የቤት ውስጥ መዝናኛዎች እና የትምህርት ቤት ስፖርቶች ከአደገኛ ዕፆች ፈተናዎች እና ችግር ፈጣሪዎች ጋር ተዳምረው ብዙውን ጊዜ ወጣቶችን አሰልቺ እና ያልተሟላ ስሜት እንዲሰማቸው አድርጓል።
ሳማንታ እና ባለቤቷ ለልጆቻቸው የተለየ የወደፊት ተስፋ እንዳላቸው የተገነዘቡት የራሳቸው ቤተሰብ ሲመሰርቱ ነበር። ከራሳቸው አስተዳደግ የመጡ ጓደኞቻቸውን በመመስከር ለሱስ ተሸንፈዋል እና በህይወት ውስጥ በትግል ውስጥ ወድቀዋል ፣ ዑደቱን መስበር እና ለልጆቻቸው የተሻለ አካባቢ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝበዋል ። ሆኖም፣ በአላስካ ውስጥ የስራ እድሎችን ማግኘቱ ፈታኝ ሆኖ ነበር፣ ይህም ሌሎች አማራጮችን እንዲያስሱ አነሳስቷቸዋል።
እ.ኤ.አ. በ 2015 የዋሽንግተን ግዛት ጉብኝት ለማርቲኔዝ ቤተሰብ የለውጥ ነጥብ ሆኖ ተገኝቷል። የሳማንታ ባል ሥራ አገኘ፣ እና በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ያላቸውን ሁሉ ሸጠው ኑሮአቸውን የሚቀይር ወደ ዋሽንግተን ሄዱ። የመጀመርያው ሽግግር ከባድ ቢሆንም፣ እንደ ቤተሰብ በፅናት ቆይተው የበለጠ ጠንካራ እና ራሳቸውን ችለው መጡ።
ከሰባት አመታት የዋሽንግተን ቆይታ በኋላ፣ የማርቲኔዝ ቤተሰብ በዚህ ጊዜ ፀሀያማ በሆነው የፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ ላይ ሌላ ጉዞ ለማድረግ ወሰኑ። ስለ ሞቃታማው አየር ሁኔታ እና በአካባቢው ስለ ቤተሰብ መኖር ሰምተው እንደገና ሸክመው ጉዞ ጀመሩ። መጀመሪያ ላይ ከዘመዶቻቸው ጋር ሲኖሩ፣ ብዙም ሳይቆይ በሳማንታ እህት አቅራቢያ የሚከራዩ ቤት አገኙ፣ ይህም ሁለቱንም ለሚወዷቸው ሰዎች ቅርበት እና የራሳቸውን ቦታ የመመስረት እድል ሰጥተዋል።
ሳማንታ እና ቤተሰቧ የአላስካን ጭካኔ ወደ ኋላ በመተው እና አዳዲስ እድሎችን በመቀበል ለራሳቸው ብሩህ የወደፊት ጊዜ ፈጥረዋል። ታሪካቸው የቆራጥነት ሃይል እና ለሚወዷቸው ሰዎች የተሻለ ህይወት ለማቅረብ ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው።