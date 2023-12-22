የድመት አፍቃሪ ቫን ሕይወት አድን፡ የፌሊን ጓደኞችን በካናዳ ክረምት ማሞቅ

ማቲው የተባለ የቫን ላይፍ አሽከርካሪ ከባድ የካናዳ ክረምትን ለመደገፍ ብቻ ሳይሆን ሁለቱን ተወዳጅ ድመቶቹን በሚሰራበት ጊዜ እንዲሞቁ የሚያስችል መንገድ አግኝቷል። ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ሥራውን ካጣ በኋላ፣ ማቲው የቫን ህይወትን ለመቀበል እና ከአስቸጋሪው የካልጋሪ፣ ካናዳ ክረምት ጋር ለመላመድ ወሰነ።
የሙቀት መጠኑ ወደ -14 ዲግሪ ሴልሺየስ (6.8 ዲግሪ ፋራናይት) ዝቅተኛ የሙቀት መጠን እየቀነሰ ሲመጣ፣ ማቲው ለቫኑ አስተማማኝ የማሞቂያ መፍትሄ ማምጣት እንዳለበት ያውቅ ነበር። የሙሉ ጊዜ መካኒክ እንደመሆኑ መጠን ድመቶቹን, ፔኒ እና ስቴላ በብርድ እየተንቀጠቀጡ መተው አልቻለም. ይህ በጨዋታ በሚለዋወጥ ማሞቂያ መሳሪያ ላይ ሲሰናከል ነው.
ማቲው በተለይ ለካምፖች፣ ለመኪናዎች፣ ለአርቪዎች እና ለጭነት መኪኖች ተብሎ የተነደፈ WIPPRO የናፍታ ማሞቂያ ጫነ። በብልሃት የማሞቂያውን ቀዳዳ በቫን ዊልስ በኩል በደንብ በማዞር ሞቃት አየር ወደ ወለሉ እንዲነፍስ በማድረግ, የሙቀት ተፈጥሯዊ የመጨመር ዝንባሌን በመጠቀም. ከ4.4 ገምጋሚዎች ከ5 ውስጥ አስደናቂ ባለ 126-ኮከብ ደረጃ የሰበሰበው ማሞቂያው ዝቅተኛ ጫጫታ፣ ፈጣን የማሞቅ ችሎታዎች፣ ቴርሞስታቲክ ቁጥጥሮች እና ቀልጣፋ የነዳጅ ፍጆታ አለው።
የረቀቀ ቅንብር የማቲዎስ ቫን ምቾት እንዲኖረው ብቻ ሳይሆን በሚሰራበት ጊዜ የፌሊን አጋሮቹ በምቾት እንዲሞቁ ያደርጋል። ማቲዎስ የርቀት መቆጣጠሪያን በዲጂታል ንባብ በመጠቀም በቫኑ ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠን በመቆጣጠር ወደሚፈለገው ደረጃ ያቀናጃል፣ ብዙውን ጊዜ በ20 ዲግሪ ሴልሺየስ (68 ዲግሪ ፋራናይት) አካባቢ።
ይህ የፈጠራ ማሞቂያ መፍትሄ ከሌሎች ተጠቃሚዎች ምስጋናዎችን አግኝቷል. አንድ ደንበኛ ማሞቂያውን ባልተሸፈነ የካምፕ ሼል ውስጥ መጠቀሙን እና በነዳጅ ቆጣቢነቱ እና አነስተኛ የባትሪ ፍጆታው ተደንቋል። ሌላ ተጠቃሚ ለጋራዥቸው እጅግ በጣም ጥሩ የመጠባበቂያ ሙቀት ምንጭ ሆኖ አግኝተውታል፣ በተለይም የኃይል መቆራረጥ በሚፈጠርበት ጊዜ የናፍታ ሃይልን አስተማማኝነት በማድነቅ።
የማቲው ብጁ የማሞቂያ ስርዓት በካናዳ ክረምት ለእሱ እና ለሚወዷቸው የፌሊን ጓደኞቹ የህይወት መስመርን ብቻ ሳይሆን የቫን ላይፍሮችን ብልሃት እና መላመድ ያሳያል። በጣም አስቸጋሪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ሰዎች የሚወዷቸውን የቤት እንስሳዎቻቸውን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚወስዱት ርዝማኔ እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።