አዳኝ አንዴ-ውስጥ-A-የህይወት ጊዜ ቡክን ያገኛል

ማጠቃለያ፡- ክሪስቶፈር “ሲጄ” አሌክሳንደር የተባለ አዳኝ በአደን ጉዞ ወቅት ከትልቅ ገንዘብ ጋር ያልተጠበቀ ነገር አጋጥሞታል። ከሰአት በኋላ ያየው ገንዘብ እስክንድር ተኩሱን ከመውሰዱ በፊት በ7 ሜትሮች ርቀት ላይ መጣ። የብር መደርደሪያው በዚህ አመት ከተመዘነ ከፍተኛው ነው ተብሏል።ይህም ልምድ ያላቸውን ጎል አስቆጣሪዎች እና ባለሙያዎችን አስደምሟል። ሆኖም ግን፣ የመጨረሻው ነጥብ እና የጉንዳኖቹ ምደባ የሚወሰነው በኦሃዮ ግዛት ሪከርድ የሰበረ ገንዘብ ሊያደርገው በሚችለው ኦፊሴላዊ ፓነል ነው።
ርዕስ:
ከአፈ ታሪክ ባክ ጋር ያልተጠበቀ ግንኙነት
በሰፊው የአደን አለም ውስጥ፣ አንድ ያልተለመደ ነገር መመስከር ብርቅ እየሆነ ነው። ካሜራ የታጠቁ ወይም ከፍ ባለ ቦታ ላይ የተቀመጡ አዳኞች ሁል ጊዜ በእይታ ላይ ናቸው፣ ትኩረታቸው በመልክአ ምድሩ ላይ ከሚንቀሳቀስ ከማንኛውም ነገር ይበልጣል። ሆኖም፣ አልፎ አልፎ፣ ጭራቅ ብቅ ይላል እናም የሰውን ግንዛቤ ይማርካል። ይህ የሆነው ክሪስቶፈር “ሲጄ” አሌክሳንደር እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 9 በህይወቱ የመጨረሻ ሰዓት የህይወት ዘመንን ብዙ ገንዘብ ሲያገኝ ነው።
ልምድ ያለው አዳኝ አሌክሳንደር ከጠዋቱ 5፡00 ሰዓት ጀምሮ ቆሞ ነበር። ከሰአት በኋላ 4፡30 አካባቢ ነበር ገንዘቡን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው በግምት 120 ጫማ ርቀት። እስክንድር ከቀስተ ደመናው ጋር ኃላፊነት ላለው ምት ገንዘቡ በጣም ሩቅ መሆኑን እያወቀ በትዕግስት ጠበቀ። ገንዘቡ በደመ ነፍስ የሚመራ ይመስላል፣ በአቅራቢያው ላለው ዶይ ያለው ፍላጎት ማንኛውንም የጥንቃቄ ስሜት ያሸንፋል። እና ልክ እንደዛው, የሁለቱ እንስሳት መንገድ እርስ በርስ በ 7 ሜትሮች ርቀት ላይ ተገናኘ.
በእያንዳንዱ እርምጃ የቡክ መጠኑ እና ግርማው ለእስክንድር ግልጽ ሆነ። ሪከርድ ሊሰብር የሚችል አጋዘን ሊገጥመው እንደሆነ ብዙም አላወቀም። አሌክሳንደር የግድያውን አስፈላጊነት የተገነዘበው አንድ የአደን ጓደኛ የገንዘቡን አስደናቂ መጠን ሲያስጠነቅቀው ነበር።
በ Buckmasters ጎል አግቢ ኤድ ዋይት የሚለካው የባክ ሰንጋ በዚህ አመት ካጋጠመው ትልቁ ተብሎ ተገልጿል:: በ9.8 ፓውንድ ሲመዘኑ መደርደሪያው እና የራስ ቅሉ ቆብ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከባድ ነበሩ። በዋይት የተደገፈ መደርደሪያው ስለባክ ልዩ ተፈጥሮ ጥርጣሬ አላደረገም።
አሁን የአሌክሳንደር ባርክን ውርስ የማስቆጠር እና የመወሰን ሂደት ይጀምራል። ታዋቂው ግብ አግቢ ማይክ ሬክስ የቡክ መጠኑ እና ባህሪያቱ አሁን ካለው የኦሃዮ ሪከርድ በላይ እንዲገፋው ያምናል። ይሁን እንጂ የመጨረሻው ፍርድ የጉንዳኖቹን አመጣጣኝነት እና ምደባ የሚገመግም ኦፊሴላዊ ፓነል ነው. የተለመደ ነው ተብሎ ከታሰበ፣ ዋጋው የኦሃዮ ሪከርድን መስበር ይችላል፣ መደበኛ ያልሆነ ምደባ አሁንም በስቴቱ የአደን ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያስገኛል።
የግዴታ የ60-ቀን የማድረቅ ጊዜ ሲጀምር አዳኞች እና አድናቂዎች ይፋዊውን ነጥብ እና ምደባ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ውጤቱ ምንም ይሁን ምን, ይህ በህይወት-ጊዜ-አንድ ጊዜ ገንዘብ የተተወውን ተፅእኖ እና ቅርስ መካድ አይቻልም።