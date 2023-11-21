የ HP ላፕቶፕ 17z፡ ለዕለታዊ አጠቃቀም የበጀት ተስማሚ ሃይል ሀውስ

የ HP ላፕቶፕ ጥቁር አርብ ቅናሾች በዚህ አመት በጣም አስደናቂ ናቸው, እና አንድ ቅናሽ ከሌሎቹ መካከል ጎልቶ ይታያል. የHP Laptop 17z በመጀመሪያ በ500 ዶላር አሁን በ270 ዶላር ብቻ ቀርቧል።በከፍተኛ የ230 ዶላር ቅናሽ። ለስራ ወይም ለትምህርት ቤት አዲስ ላፕቶፕ ለማግኘት እየፈለጉ ከሆነ ይህ ስምምነት ሊያመልጥዎ አይገባም። ይሁን እንጂ ፍላጎቱ እየጨመረ በመምጣቱ አክሲዮኖች ከማለቁ በፊት በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው.
የ HP ላፕቶፕ 17z ለሃይል ጥመኛ ተግባራት ለምሳሌ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የፒሲ ጨዋታዎችን ወይም የቪዲዮ አርትዖትን ለማካሄድ ተስማሚ ላይሆን ቢችልም ከእለት ከእለት ምርታማነት የላቀ ነው። ይህ ላፕቶፕ ከ AMD Athlon Gold 7220U ፕሮሰሰር፣ AMD Radeon Graphics እና 8GB RAM ጋር የታጠቁ ሲሆን የመስመር ላይ ምርምርን ከማስተናገድ፣የሪፖርት ግንባታ እና ሌሎች ከቀላል እስከ መካከለኛ ስራዎችን ከማስተናገድ የበለጠ አቅም አለው። ከዊንዶውስ 11 ሆም ጋር ተጣምሮ የሚታወቅ እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ የስርዓተ ክወና ልምድ ያቀርባል እና ለጋስ 128GB ኤስኤስዲ ለፈጣን ማከማቻ እና ቀልጣፋ ብዝሃ ተግባር ያቀርባል።
ይሁን እንጂ የ HP Laptop 17z እውነተኛው ተለይቶ የሚታወቅ ባህሪው ባለ 17.3 ኢንች ኤችዲ ጥራት ያለው ማሳያ ነው። እንደዚህ አይነት ሰፊ ስክሪን ያለው ላፕቶፕ እንደዚህ በተመጣጣኝ ዋጋ እምብዛም አያገኙም። በአስፈላጊ ፕሮጀክቶች ላይ እየሰሩ፣ ትዕይንቶችን በዥረት እየለቀቁ ወይም በቪዲዮ ጥሪዎች እና የመስመር ላይ ስብሰባዎች ላይ እየተሳተፉ ከሆነ፣ ትልቁ ማሳያ የእርስዎን አጠቃላይ ተሞክሮ ያሳድጋል። አብሮ የተሰራው የHP True Vision 720p HD ካሜራ እና የተቀናጀ ባለሁለት ድርድር ዲጂታል ማይክሮፎኖች የበለጠ ለስላሳ እና ግልፅ ግንኙነትን ያረጋግጣሉ።
HP Laptop 17z በአሁኑ ጊዜ ለዘንድሮው የጥቁር ዓርብ ሽያጭ በማይታመን $270 ቅናሽ ተደርጓል። በ230 ዶላር ቁጠባ፣ በጀት ተስማሚ ሆኖም አስተማማኝ ላፕቶፕ ለሚፈልጉ አሳማኝ አማራጭ ያቀርባል። ብስጭትን ለማስወገድ ግዢዎን ሳይዘገዩ እንዲጠብቁ በጣም ይመከራል።
በየጥ:
ጥ: የ HP ላፕቶፕ 17z ለየትኞቹ ተግባራት ተስማሚ ነው?
መ: የ HP ላፕቶፕ 17z ለዕለት ተዕለት ሥራ ወይም ለት / ቤት ስራዎች እንደ የመስመር ላይ ምርምር እና ሪፖርት ግንባታ ምርጥ ነው.
ጥ፡ የ HP ላፕቶፕ 17z ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን የፒሲ ጨዋታዎችን ማስተናገድ ይችላል?
መ: አይ፣ HP ላፕቶፕ 17z ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፒሲ ጨዋታዎችን ለመሮጥ ላሉ ተግባራት የተነደፈ አይደለም።
ጥ፡ የ HP ላፕቶፕ 17z ልዩ ባህሪ ምንድነው?
መ: የ HP Laptop 17z ጎልቶ የሚታይ ባህሪ ባለ 17.3 ኢንች ማሳያ HD+ ጥራት ያለው ነው።
ጥ፡ ከHP Laptop 17z ጋር ምን ይካተታል?
መ: የ HP ላፕቶፕ 17z ከ AMD Athlon Gold 7220U ፕሮሰሰር፣ AMD Radeon Graphics፣ 8GB RAM፣ Windows 11 Home እና 128GB SSD ጋር አብሮ ይመጣል።
ጥ፡ የጥቁር አርብ ቅናሽ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: አክሲዮኖች ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ግልፅ አይደለም፣ ስለዚህ በተቻለ ፍጥነት ግዢዎን ማድረጉ ጠቃሚ ነው።