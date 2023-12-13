የ"ወደ ምስጢር በር" ሚስጥራዊ ጥልቀቶችን ማሰስ

ደፋር አሳሽ ጆርጅ ኩሩኒስ የባዕድ ህይወት መኖር ሊኖር የሚችልን አስደናቂ ተልእኮ ጀመረ። “ወደ ምስጢር በር” ተብሎ ወደሚጠራው ጥልቅ ደፋር ቁልቁል ሲወርድ ኩውሮኒስ በሚያስደፍር የእሳት ነበልባል ውስጥ የመደፈር ሥራውን የሚያሳዩ አስደናቂ ምስሎችን አነሳ። ይህ ግዙፍ የእሳት ነበልባል ጉድጓድ የሚያስታውስ የሚንቦገቦገው ገደል፣ ባድማ በሆነው የቱርክሜኒስታን በረሃ ከአራት አስርት ዓመታት በላይ ያለማቋረጥ እየነደደ ነው።
የዚህ ጅምር ጉዞ ዋና አላማ እጅግ የከፋ አካባቢን ሚስጥሮች መፍታት ነበር፣ እና ኩሩኒስ በዚህ ሳይንሳዊ ጥረት ግንባር ቀደም ነበር። ወደሚያቃጥለው እቶን ውስጥ እየወረደ እያለ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ስላለው ሕይወት ጥልቅ ግንዛቤን ሊሰጡ የሚችሉ ጽንፈኛ ባክቴሪያዎችን ለማግኘት ተስፋ በማድረግ የአፈር ናሙናዎችን ከሥሩ ሰበሰበ። በሚያስደንቅ ሁኔታ ከጌት ወደ ምስጢር የተገኘው የአፈር ናሙናዎች የባክቴሪያ ህይወት ያላቸው ይመስላል. የጉዞው አካል የሆኑት የማይክሮባዮሎጂ ባለሙያ የሆኑት ዶ/ር ስቴፋን ግሪን ከፍ ባለ የሙቀት መጠን እና ዝቅተኛ የንጥረ-ምግብ ክምችት የበለጸጉ አንዳንድ ባክቴሪያዎች መኖራቸውን አረጋግጠዋል።
ለዚህ አስደናቂ ግኝት ከመሬት ውጭ የሆነ ማራኪ ነገርን የጨመረው ኩሮኒስ በዘሩ ወቅት ሰላምታ የሰጠው አስደናቂ እይታ ነው። በእሳቱ ነበልባል የሚፈነዳው ብርቱካናማ ብርሃን፣ ከጉድጓዱ እሳታማ ግድግዳዎች ጋር ተዳምሮ የሌላውን ፕላኔት ምናልባትም ማርስን የሚያስታውስ የሌላ ዓለም ከባቢ አየር ፈጠረ። ኩሩኒስ አስፈሪ ስሜትን ወደ ባዕድ ዓለም ከገባ ብርቱካንማ ወይም ቀይ አፈር ጋር አመሳስሎታል።
ምንም ጥርጥር የለውም፣ ኩውሮኒስ በዚህ ሞትን የሚያሸንፍ ጀብዱ ብዙ ፈተናዎችን አጋጥሞታል። በግዙፉ እሳታማ ገደል ላይ ቆሞ፣ በነበልባል ተከቦ፣ ከፍተኛ የማስፈራራት ስሜት እንደተሰማው አምኗል። ነገር ግን፣ በማይጠገብ የማወቅ ጉጉቱ እና የጀብዱ ጥማት ተገፋፍቶ፣ ኩሮኒስ በድፍረት ወደማይታወቀው ወረደ፣ ስለገመዱ መኖር እና ስለ አየር አየር መተንፈሻነት ጥያቄዎችን ታጥቆ።
በስተመጨረሻ፣ ይህ ወደር የለሽ የምስጢር በር ጉዞ በምድር ላይ ካሉት ምቹ አካባቢዎች በአንዱ ውስጥ ያልተጠበቀ ህይወትን ከማግኘቱ በተጨማሪ ጠቃሚ መረጃዎችን እና ከአስከፊ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የኩሮኒስ አስደናቂ ጀብዱ የማይበገር የሰው መንፈስ እና ከአቅማችን በላይ የሆኑትን ድንቆች ለመዳሰስ ያለውን የማይነቃነቅ ፍላጎት እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።