በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባለ ከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ሀዲድ ግኝቶች ሞመንተም

የትራንስፖርት ለውጥ ለማምጣት ከፍተኛ ፕሮፋይል ያለው ጅምር ሃይፐርሉፕ አንድ መዘጋቱን ተከትሎ በዩናይትድ ስቴትስ በከፍተኛ ፍጥነት ያለው ባቡር ላይ ያለው ትኩረት እያደገ ነው። በቅርቡ በቢደን አስተዳደር ለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ፕሮጀክቶች የ6 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ይፋ ማድረጉ ለሕዝብ ማመላለሻ ተሟጋቾች ትልቅ ድጋፍ አድርጓል። ይሁን እንጂ የሃይፐርሉፕ አንድ መጥፋት ከወደፊቱ የመጓጓዣ ጽንሰ-ሀሳቦች ጋር ተያይዘው ያሉትን ተግዳሮቶች እና ጥርጣሬዎች አጉልቶ ያሳያል።
የHyperloop One ውድቀት ብዙ ከተሞችን እና የሃይፖሉፕ ፕሮጀክቶችን ቃል የተገባላቸው ግዛቶች ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። የ500 ሚሊዮን ዶላር የሙከራ ተቋም ከጠበቀችው ከዌስት ቨርጂኒያ እስከ ኮሎራዶ የትራንስፖርት ዲፓርትመንት ድረስ መውደቁን የማያውቅ የሚመስለው የሃይፕሎፕ ሃይፕ በተለያዩ ክልሎች ብስጭት እና ውዥንብር ፈጥሯል። ቢሆንም፣ በዋነኛነት ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ የሚቀጥሉ የሃይፐርሉፕ ፕሮጀክቶች አሁንም አሉ።
የሃይፕሎፕ ፕሮጄክቶች መሰናክሎች ሲያጋጥሟቸው፣ ዩናይትድ ስቴትስ ጠንካራ የፈጣን የባቡር ሐዲድ ስርዓትን በመገንባት ላይ ትገኛለች። በፍሎሪዳ በአገልግሎቱ የሚታወቀው ብራይላይን የባቡር ኔትወርክን በሎስ አንጀለስ እና በላስ ቬጋስ መካከል ለማራዘም በቅርቡ ከቢደን አስተዳደር የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል። ይህ ታላቅ ፕሮጀክት ፈጣን እና ቀልጣፋ ጉዞን በማመቻቸት የሀገሪቱን የመጀመሪያ እውነተኛ ባለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ኔትወርክ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ይሁን እንጂ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር መስመሮችን መገንባት የገንዘብ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ተግዳሮቶች አሉት። ለዓመታት የዘለቀው የቁጥጥር ስርዓት ለእነዚህ ፕሮጀክቶች መሰረታዊ ችግሮች ፈጥሯል፣ እና ወጪ እና የጊዜ ጉዳዮች የተለመዱ እንቅፋቶች ናቸው። የካሊፎርኒያ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር ፕሮጀክት፣ ሌላው የቅርቡ የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ ተቀባይ በእነዚህ መስመሮች ላይ ትችቶችን ገጥሞታል። እነዚህ መሰናክሎች ቢኖሩም፣ በዩናይትድ ስቴትስ ያለው የከፍተኛ ፍጥነት ባቡር መነቃቃት ተስፋ ሰጪ ይመስላል።
ሃይፐርሉፕ አንድ ሲጠፋ፣ ትኩረት ወደ ኢሎን ማስክ ዘወር ይላል፣ እሱም በመጀመሪያ የሃይፐርሉፕ ፅንሰ-ሀሳብን እ.ኤ.አ. . የሆነ ሆኖ፣ እያደገ ያለው የከፍተኛ ፍጥነት ባቡር የትራንስፖርት ኢንደስትሪውን የማስተጓጎል ፍላጎቱን ሊያድስ ይችላል።
በማጠቃለያው የሃይፐርሉፕ ዋን መዘጋት ትኩረቱን ወደ አሜሪካ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር ፕሮጄክቶች ቀይሮታል። በቅርብ ጊዜ የBiden አስተዳደር የገንዘብ ድጋፍ ማስታወቂያ ለእነዚህ ፕሮጀክቶች እድገት ከፍተኛ እድገት አድርጓል። የቁጥጥር እና የፋይናንስ መሰናክሎችን ጨምሮ ተግዳሮቶች ቢቀሩም፣ ለከፍተኛ ፍጥነት ያለው ባቡር ያለው ጉጉት ማደጉን ቀጥሏል። ጥያቄው ይቀራል፡- ኢሎን ማስክ የመጓጓዣን የመለወጥ ራዕዩን ለማሳካት እድሉን ይጠቀማል ወይንስ በሌሎች ስራዎቹ ላይ ያተኩራል? ጊዜ ብቻ ይነግረናል።