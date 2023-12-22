ርዕስ፡- የከፍተኛ ፍጥነት ባቡር ሃይፐርሉፕ አንድ ፋልተርስ ሞመንተምን ይጨምራል

ሃይፐርሉፕ 6 ትራንስፖርትን ለመለወጥ ያለመ ጅምር ከሞተ በኋላ የቢደን አስተዳደር በካሊፎርኒያ ላሉት ለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ፕሮጀክቶች XNUMX ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን በቅርቡ ይፋ ማድረጉ ለሕዝብ መጓጓዣ ተሟጋቾች እንደ ድል ነው። ይሁን እንጂ ይህ ድል ያለ ተግዳሮቶች አይደለም.
ብዙ ከተሞች እና ግዛቶች በሃይፐርሉፕ የተስፋ ቃል ተማርከው ነበር ነገር ግን የጀማሪ ኩባንያዎች ሲታጠፉ ጠፍተዋል። የአሪቮ ውድቀት፣ ሌላው የሃይፕሎፕ ቬንቸር፣ የኮሎራዶን የትራንስፖርት ዲፓርትመንት በአስደናቂ ሁኔታ ያዘ፣ በነዚህ ፕሮጀክቶች ዙሪያ ያለውን የግንዛቤ እጥረት እና ባልተረጋገጠ ቴክኖሎጂዎች ላይ በጣም መታመን የሚያስከትለውን መዘዝ በማሳየት።
የHyperloop One ውድቀት በሃይፐርሉፕ ፅንሰ-ሀሳብ ላይ ጥርጣሬን ሊፈጥር ቢችልም፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥም ሆነ ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ያሉ ሌሎች ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው የባቡር ፕሮጀክቶች መሻሻል ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ለምሳሌ ብራይትላይን በቅርቡ በፍሎሪዳ አገልግሎቱን አስፋፍቷል፣ ማያሚን ከ ኦርላንዶ ጋር አገናኘ። ኩባንያው በሎስ አንጀለስ እና በላስ ቬጋስ መካከል ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር ኔትወርክ ለመገንባት አቅዷል፣ ይህም የቢደን አስተዳደር ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል።
ይሁን እንጂ ጠንካራ የፍጥነት ባቡር ሥርዓት መገንባት ከፋይናንሺያል ኢንቬስትመንት በላይ ይጠይቃል። የዓመታት የቁጥጥር እና የስርዓት ተግዳሮቶች እድገትን ያደናቅፋሉ፣ይህም መጠን ያላቸው ፕሮጀክቶች በትክክለኛ መንገድ እና በበጀት ውስጥ ለመቆየት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ለምሳሌ የካሊፎርኒያ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር ፕሮጀክት የፌዴራል ፈንድ ቢመደብም ቀጣይነት ያለው እንቅፋት ገጥሞታል።
ጥያቄው የሚነሳው-ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር ሐዲድ ቀደም ሲል የካሊፎርኒያ የባቡር እቅዶችን በመተቸት ከኤሎን ሙክ ተቃውሞ ሊገጥመው ይችላል? ማስክ በሃይፐርሉፕ ፕሮጄክቶች ውስጥ ሲዘዋወር፣ ትኩረቱ ወደ ሌሎች ቬንቸርዎች ተቀይሯል፣ በሃይፐርሉፕ ግዛት ውስጥ የተደረገው ትንሽ ተጨባጭ እድገት። ሃይፐርሉፕ ከታዋቂነት እየደበዘዘ ሲሄድ ማስክ በልማቱ ላይ ኢንቨስት ማድረጉን ይቀጥል ወይም በቀላሉ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ባቡር ወደ ፊት እንዲሄድ መፍቀድ ሊያስፈልገው ይችላል።
በማጠቃለያው፣ የሃይፐርሉፕ አንድ መዘጋት ለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ፕሮጀክቶች በር ከፍቷል፣ የBiden አስተዳደር የገንዘብ ድጋፍ ማስታወቂያ እንደ ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል። ምንም እንኳን ፈተናዎች አሁንም ቢቀጥሉም ለተሻለ የባቡር መሥሪያ ቤቶች ያለው መነቃቃት አይካድም። የከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ሀዲድ እውነታዎች ቅርፅ ሲይዙ፣ የሃይፐርሉፕ እርግጠኛ ያልሆነ የወደፊት ተስፋ የመጓጓዣን አብዮት በመፍጠር ቀጣይ ተሳትፎ ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል።